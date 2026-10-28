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کلگام پولیس نے چار گرام ہیروئن برآمد کی، ایک شخص گرفتار

جموں سرینگر قومی شاہراہ پر پولیس نے منشیات کے خلاف سخت کارروائی کی، چار گرام ہیروئن نما منشیات برآمد کی، ایک شخص کو گرفتار کیا۔

kulgam police recover 4 grams of heroin, 1 arrested, Urdu News
کلگام پولیس نے 4 گرام ہیروئن برآمد کر لی، ایک شخص گرفتار (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 28, 2026 at 11:59 AM IST

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کولگام، جموں وکشمیر (محمد دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف پولیس نے اپنی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر چکہ وانگنڈ کراسنگ کے نزدیک کی گئی ایک کامیاب کارروائی کے دوران پولیس نے مبینہ طور پر چار گرام ہیروئن نما نشہ آور مادہ برآمد کر کے ایک شخص کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔

پولیس کے مطابق یہ کارروائی ایک باقاعدہ ناکہ چیکنگ کے دوران عمل میں لائی گئی، جہاں مشتبہ نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہوئے ایک پیدل مسافر کو روک کر اس کی جامہ تلاشی لی گئی۔ کولگام پولیس کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق چکہ وانگنڈ کراسنگ کے نزدیک قومی شاہراہ پر قائم ناکے کے دوران پولیس پارٹی نے ایک شخص کو روکا، جو چکہ وانگنڈ سے قاضی گنڈ کی جانب پیدل سفر کر رہا تھا۔ شک پڑنے پر جب اس کی تلاشی لی گئی، تو اس کے قبضے سے ایک سیاہ رنگ کی پولی تھین تھیلی برآمد ہوئی۔

kulgam police recover 4 grams of heroin, 1 arrested, Urdu News
کلگام پولیس نے 4 گرام ہیروئن برآمد کر لی، ایک شخص گرفتار (Photo Credit; ETV BHARAT)

ہیروئن نما مشتبہ نشہ آور مادہ ضبط کیا گیا

پولیس کے مطابق تھیلی کے اندر سے چار اعشاریہ صفر (4.0) گرام ہیروئن نما مشتبہ نشہ آور مادہ ضبط کیا گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ شخص کو حراست میں لے لیا، جس کی شناخت مجید شفیع ملہ ولد محمد شفیع ملہ، ساکن شمناغ ترہگام، ضلع کپواڑہ کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف قاضی گنڈ تھانے میں قانون کے مطابق کیس درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔

منشیات کے خاتمے کی مہم میں پولیس کا ساتھ دیں

قابلِ ذکر ہے کہ جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال اور اس کے نیٹ ورک کے خلاف پولیس کی جانب سے مسلسل کریک ڈاؤن جاری ہے۔ منشیات کی یہ لعنت نہ صرف نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے، بلکہ اس کے بھیانک سماجی اور معاشرتی اثرات بھی عوامی حلقوں کے لیے شدید تشویش کا باعث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ہائی ویز پر ناکہ چیکنگ، انٹیلی جنس نیٹ ورک کو فعال کرنے اور مشتبہ افراد کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔

منشیات کے خلاف جاری جنگ میں عوامی تعاون کلیدی

کولگام پولیس نے ایک بار پھر منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی 'زیرو ٹالرنس پالیسی' کا اعادہ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گردونواح میں منشیات کی خرید و فروخت یا اس سے متعلق کسی بھی مشتبہ سرگرمی کے بارے میں فوری طور پر پولیس کو مطلع کریں۔ پولیس ترجمان کے مطابق منشیات کے خلاف اس جاری جنگ میں عوامی تعاون کلیدی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ معاشرے کو اس ناسور سے پاک کرنے اور نوجوان نسل کو تباہی سے بچانے کے لیے پولیس اور عوام کے درمیان ایک مضبوط اور متحرک رابطہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔

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TAGGED:

منشیات کے خلاف کارروائی
کولگام میں پولیس کی کارروائی
ACTION AGAINST DRUGS
ONE PERSONS HELD IN KULGAM
HEROIN RECOVER IN KULGAM 1 ARRESTED

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