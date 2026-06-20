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کولگام پولیس کی جانب سے نویوگ ٹنل، قاضی گنڈ کے نزدیک امرناتھ یاترا 2026 سے قبل ماک ڈرل
سینئر پولیس افسران نےاس موقع پر کہا کہ اس طرح کی ماک ڈرل کا مقصد امرناتھ یاترا کے دوران زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانا
Published : June 20, 2026 at 5:02 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) امرناتھ یاترا 2026 کے پُرامن اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے پیش نظر، کولگام پولیس نے قاضی گنڈ کے قریب نویوگ ٹنل کے اطراف ماک ڈرل کا انعقاد کیا۔ اس مشق کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سکیورٹی اور ریسکیو اداروں کی تیاری، باہمی تال میل اور فوری ردعمل کی صلاحیت کو جانچنا تھا۔
اس مشق میں جموں و کشمیر پولیس کے مختلف ونگز، ٹریفک پولیس، سی آر پی ایف، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، محکمہ صحت، سول ڈیفنس، اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں نے بھرپور شرکت کی۔ فرضی منظرنامے کے تحت ایک ہنگامی صورتحال پیدا کی گئی، جس میں سکیورٹی خدشات اور زخمیوں کی امداد و انخلا شامل تھی۔
مشق کے دوران سکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے علاقے کو محفوظ بنایا، جبکہ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرتے ہوئے نزدیکی ہسپتالوں تک منتقل کیا۔ ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کو فعال رکھتے ہوئے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا۔
سینئر پولیس افسران نے اس موقع پر کہا کہ اس طرح کی فرضی مشقوں کا مقصد امرناتھ یاترا کے دوران زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوری اور مؤثر کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی اور پیشگی تیاری اس بات کی ضمانت ہے کہ یاترا پرامن ماحول میں انجام پائے گی۔
افسران نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر نزدیکی پولیس اسٹیشن کو دیں۔
کولگام پولیس نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ امرناتھ یاترا 2026 کے دوران زائرین کی حفاظت، سہولت اور بلا رکاوٹ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔