کولگام پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، ڈیڑھ کروڑ روپے مالیت کی جائیداد ضبط
چھ دکانیں، پانچ گودام، ایک ٹین شیڈ کو پولیس نے سیل کر دیا، جائیداد کی مجموعی مالیت تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 13, 2026 at 3:36 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): منشیات کے بڑھتے ہوئے ناسور کے خلاف اپنی مہم کو مزید تیز کرتے ہوئے کولگام پولیس نے ایک اہم اور بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ جس کے تحت بدنام زمانہ منشیات فروش کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد عمل میں لائی گئی اور ضبط کی گئی جائیداد کی مجموعی مالیت تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے (1.5 کروڑ) بتائی جا رہی ہے۔
تفصیلات کے مطابق کولگام پولیس نے گاؤں منیگام میں واقع چھ دکانیں، پانچ گودام، ایک ٹین شیڈ اور ایک پلنتھ (بنیاد) سیل کر لی ہیں جو کہ نیپورہ کولگام کے موہنڈ اشرف کھنڈے کی ملکیت ہیں۔ مذکورہ شخص پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ کے دائرہ اختیار میں ایک بدنام منشیات فروش کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کے خلاف پہلے سے ہی منشیات سے متعلق مقدمہ درج ہے۔
پولیس نے بتایا کہ یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-ایف کے تحت انجام دی گئی، کیونکہ مکمل قانونی جانچ کے بعد یہ ثابت ہوا کہ مذکورہ جائیداد غیر قانونی منشیات کی خرید و فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بنائی گئی تھی اور اس کا براہ راست تعلق منشیات کی اسمگلنگ اور فروخت کے نیٹ ورک سے تھا۔
یہ بھی واضح کیا گیا کہ ملزم ایف آئی آر نمبر 196/2024 میں بھی ملوث ہے جو کہ این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/15 کے تحت درج ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد منشیات فروشوں کے مالی ڈھانچے کو مکمل طور پر توڑنا اور انہیں واضح پیغام دینا ہے کہ جرم کے ذریعے حاصل کی گئی دولت کسی صورت محفوظ نہیں رہ سکتی۔
ایس ایس پی کولگام عنایت علی چوہدری نے اس موقع پر کہا کہ کولگام پولیس نے منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جو بھی شخص منشیات کی خرید و فروخت، مالی معاونت، پناہ دینے یا اس غیر قانونی کاروبار کے نیٹ ورک کو سہارا دینے میں ملوث پایا گیا، اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایسی کارروائیوں میں جائیداد کی ضبطی، مالی تحقیقات اور سخت قانونی دفعات کے تحت مقدمات شامل ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ منشیات فروشوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ غیر قانونی طریقے سے کمائی گئی دولت کو قانون کی گرفت سے بچایا نہیں جا سکتا۔ پولیس ایسے تمام اثاثوں کی نشاندہی کرکے انہیں ضبط کرے گی اور کسی بھی ملزم کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔
ایس ایس پی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف اس مہم میں پولیس کا بھرپور ساتھ دیں، مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دیں اور نوجوان نسل کو منشیات کے تباہ کن اثرات سے بچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے عوام اور پولیس کا باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے۔
