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کولگام پولیس کی جانب سے ہارڈویئر اسٹورز، سم کارڈ آؤٹ لیٹس اور کھاد کی دکانوں کی مارکیٹ چیکنگ
مختلف تجارتی مراکز میں اس نوعیت کی چیکنگ کا مقصد کاروباری اداروں کو مقررہ قواعد و ضوابط کے مطابق کام کرنے کا پابند بنانا ہے۔
Published : October 9, 2026 at 4:03 PM IST
کولگام:(فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں پولیس نے قواعد و ضوابط کی پاسداری کو یقینی بنانے کے مقصد سے قصبہ کولگام کے مختلف علاقوں میں مارکیٹ چیکنگ مہم چلائی۔ اس مہم کے دوران پولیس اہلکاروں نے ہارڈویئر اسٹورز، سم کارڈ فروخت کرنے والی دکانوں اور کھاد کی دکانوں کا معائنہ کیا۔
ذرائع کے مطابق، اس کارروائی کا مقصد متعلقہ دکانداروں کی جانب سے مقررہ قوانین، ضابطوں اور سرکاری ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا۔ پولیس نے قصبے کے مختلف مقامات پر واقع ان دکانوں کی جانچ پڑتال کی تاکہ کاروباری سرگرمیوں کو مقررہ اصولوں کے مطابق انجام دینے کو یقینی بنایا جا سکے۔
مارکیٹ چیکنگ کے دوران ہارڈویئر اسٹورز، سم کارڈ آؤٹ لیٹس اور کھاد فروخت کرنے والی دکانوں کو جانچ کے دائرے میں لایا گیا۔ اس طرح کی کارروائیوں کو بازاروں میں ضابطوں کی پابندی برقرار رکھنے اور متعلقہ کاروباری سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
پولیس کی جانب سے مختلف تجارتی مراکز میں اس نوعیت کی چیکنگ کا مقصد قانونی تقاضوں کی تکمیل اور کاروباری اداروں کو مقررہ قواعد و ضوابط کے مطابق کام کرنے کا پابند بنانا ہے۔
کولگام پولیس نے اس کارروائی کے ذریعے واضح کیا کہ بازاروں میں متعلقہ قوانین اور سرکاری ہدایات کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور جانچ پڑتال اہمیت رکھتی ہے۔ قابلِ ذکر ہے کہ اس کارروائی کے دوران کسی قسم کی گرفتاری، ضبطی یا خلاف ورزی پر جرمانے سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔