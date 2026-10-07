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کولگام پولیس نے پانچ مبینہ دہشت گرد معاونین کو گرفتار کیا، اسلحہ و گولہ بارود برآمد
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کولگام میں قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
Published : October 7, 2026 at 10:22 PM IST
کولگام: (فیاض لولو/عمران دین) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں سیکیورٹی فورسز نے ایک اہم کارروائی کے دوران پانچ مبینہ دہشت گرد معاونین کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے، جس میں دو پستول، تین میگزین، 9 ایم ایم کے 40 کارتوس اور تین دستی بم شامل ہیں۔
پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ایک قابلِ اعتماد اطلاع موصول ہونے پر کولگام پولیس نے 9 راشٹریہ رائفلز اور 18 بٹالین سی آر پی ایف کے اہلکاروں کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے خریوان چڈر، کولگام کے علاقے میں پانچ افراد کو گرفتار کیا۔
پولیس نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت تجمل حسین میر ولد منظور احمد میر ، رحمت علی نائیکو ، تحریم احمد بٹ، منظور احمد بٹ، اور کفایت احمد ڈار کے طور پر کی گئی ہے۔
پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران گرفتار افراد کے قبضے سے 02 پستول، 03 میگزین، 40 عدد 9 ایم ایم راؤنڈز اور 03 دستی بم برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ اسلحہ و گولہ بارود کو تحویل میں لے کر معاملے کی مزید چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کولگام میں قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق تفتیش کے دوران گرفتار افراد کے مبینہ روابط، سرگرمیوں اور اسلحہ و گولہ بارود کی ترسیل سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ معاملے کی تحقیقات مختلف پہلوؤں سے جاری ہیں اور تفتیش کے نتائج کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔