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کولگام پولیس کی بڑی کامیابی: قتل کے مقدمے میں بیس سال سے مفرور اشتہاری ملزم گرفتار، عدالت میں پیش
پولیس نے ملزم کو حراست میں لینے کے بعد تمام ضروری قانونی کارروائی مکمل کر کے اسے معزز عدالت کے روبرو پیش کر دیا ہے۔
Published : October 29, 2026 at 5:08 PM IST
کولگام، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں پولیس نے مفرور اور اشتہاری مجرموں کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھتے ہوئے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ کولگام پولیس نے سال 2006 میں درج کیے گئے ایک لرزہ خیز قتل کے مقدمے میں پچھلے 20 سال سے مفرور اور روپوش ملزم طارق احمد گنائی ولد محمد سبحان گنائی، ساکن حسن پورہ باغ (قیموہ) کو قاضی گنڈ/کولگام کے علاقے سے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لینے کے بعد تمام ضروری قانونی کارروائی مکمل کر کے اسے معزز عدالت کے روبرو پیش کر دیا ہے۔
اس کیس کے پس منظر کے حوالے سے پولیس ترجمان نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ 7 ستمبر 2006 کو مقتولہ کے والد محمد مقبول گنائی ولد ثناء اللہ گنائی، ساکن حسن پورہ باغ (قیموہ) نے پولیس اسٹیشن کولگام میں ایک تحریری شکایت درج کرائی تھی۔ شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ ایک گھریلو جھگڑے کے دوران ملزم طارق احمد گنائی نے طیش میں آکر ان کی نوجوان بیٹی کے سر پر لکڑی کے ڈنڈے سے زوردار وار کیا، جس کے نتیجے میں گہرا زخم آنے کے باعث اس کی موقع پر ہی دردناک موت واقع ہو گئی تھی۔
طویل عرصے تک مفرور رہنے کا سخت نوٹس
اس افسوسناک واقعے کے فوراً بعد پولیس اسٹیشن کولگام میں ملزم کے خلاف ایف آئی آر نمبر 222/2006 زیرِ دفعہ 302 آر پی سی (RPC - قتل کی دفعہ) کے تحت مقدمہ درج کر کے باقاعدہ تحقیقات شروع کی گئی تھیں۔ تاہم، عدالتی کارروائی اور پولیس تفتیش کے دوران ملزم قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے روپوش اور فرار ہو گیا تھا۔ ملزم کی مسلسل عدم پیشی اور طویل عرصے تک مفرور رہنے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے معزز عدالتِ سیشن جج کولگام نے ملزم کے خلاف دفعہ 512 سی آر پی سی کے تحت غیر ضمانتی وارنٹِ گرفتاری جاری کیے تھے۔
سنگین جرائم میں ملوث عناصر کو انجام تک پہنچانے کا عزم
عدالتی وارنٹ پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایس ایچ او کولگام کی زیرِ نگرانی پولیس کی ایک خصوصی اور متحرک ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ اس ٹیم نے خفیہ اطلاعات اور جدید تکنیکی ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے آج، 29 اکتوبر 2026 کو ملزم کو اس کے ممکنہ ٹھکانے سے دھر دبوچا۔ کولگام پولیس نے واضح کیا ہے کہ وہ معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے اور سنگین جرائم میں ملوث عناصر کو انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے اور اس مقدمے میں مزید قانونی عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔