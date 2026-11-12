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فاروق عبداللہ نے کہا، کشمیر میں دہشت گردی اب بھی موجود، انہوں نے تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کیا
کولگام اور کشتواڑ حملوں پر فاروق عبداللہ کا شدید ردِعمل: "دہلی سے دہشت گردی کے خاتمے کے دعوے کرنے والے زمینی حقیقت کو تسلیم کریں"
Published : November 12, 2026 at 1:40 PM IST
جموں: جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس (NC) کے صدر اور سابق وزیرِ اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام اور جموں خطے کے ضلع کشتواڑ میں پیش آنے والے حالیہ دہشت گردانہ واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت اور دہلی میں بیٹھے ان حلقوں کو آڑے ہاتھوں لیا جو جموں و کشمیر میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔
کولگام اور کشتواڑ کے واقعات کے تناظر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے دیے گئے بیانات کی تفصیل درج ذیل ہے:
Jammu, Jammu and Kashmir: National Conference president Farooq Abdullah says, "I would like to say that we must remember that terrorism can never succeed. If they think that by carrying out such attacks, they can take over Kashmir, they must get rid of this misconception. I am also saddened that those who keep claiming in Delhi that terrorism has ended must remember that it still exists. We must find ways to eliminate terrorism..."— IANS (@ians_india) November 12, 2026
دہلی کے دعوؤں پر تنقید اور زمینی حقیقت
نیشنل کانفرنس کے سربراہ نے کہا کہ خطے میں مسلسل پیش آنے والے تشدد کے واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حالات ابھی مکمل طور پر معمول پر نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا:
"مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ جو لوگ دہلی میں بیٹھ کر یہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی ختم ہو چکی ہے، انہیں زمینی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اب بھی موجود ہے۔ ہمیں محض دعوؤں کے بجائے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے عملی راستے تلاش کرنے ہوں گے۔"
Jammu, Jammu and Kashmir: National Conference president Farooq Abdullah says, "As I told you, such incidents are still happening. Who knows where the next attack might take place? What can we do?" https://t.co/Z5IN9MiA13— IANS (@ians_india) November 12, 2026
غیر یقینی صورتحال پر تشویش
خطے کی سکیورٹی صورتحال پر بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ اس طرح کے حملوں کا تسلسل تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات اب بھی پیش آ رہے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلا حملہ کہاں ہو جائے۔
عسکریت پسندوں کو دو ٹوک پیغام
اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے عناصر کو بھی سخت اور واضح پیغام دیا کہ بندوق کے زور پر کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا:
VIDEO | Jammu: Those who keep claiming from Delhi that terrorism has ended in Jammu and Kashmir must wake up to reality; we must find ways to eliminate terrorism, says NC chief Farooq Abdullah on Kulgam, Kishtwar terror incidents. #KulgamTerrorAttack #Kishtwar (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2026
"میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دہشت گردی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ (حملہ آور) یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بزدلانہ حملے کر کے وہ کشمیر پر قبضہ کر سکتے ہیں، تو انہیں اپنی اس غلط فہمی کو فوری طور پر دور کر لینا چاہیے۔"