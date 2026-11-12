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فاروق عبداللہ نے کہا، کشمیر میں دہشت گردی اب بھی موجود، انہوں نے تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کیا

کولگام اور کشتواڑ حملوں پر فاروق عبداللہ کا شدید ردِعمل: "دہلی سے دہشت گردی کے خاتمے کے دعوے کرنے والے زمینی حقیقت کو تسلیم کریں"

Farooq Abdullah Says Terrorism Still Exists in Kashmir, Calls for End to Violence, Urdu News
فاروق عبداللہ (File Photo Credit; ETV BHARAT)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : November 12, 2026 at 1:40 PM IST

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جموں: جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس (NC) کے صدر اور سابق وزیرِ اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام اور جموں خطے کے ضلع کشتواڑ میں پیش آنے والے حالیہ دہشت گردانہ واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت اور دہلی میں بیٹھے ان حلقوں کو آڑے ہاتھوں لیا جو جموں و کشمیر میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔

کولگام اور کشتواڑ کے واقعات کے تناظر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے دیے گئے بیانات کی تفصیل درج ذیل ہے:

دہلی کے دعوؤں پر تنقید اور زمینی حقیقت

نیشنل کانفرنس کے سربراہ نے کہا کہ خطے میں مسلسل پیش آنے والے تشدد کے واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حالات ابھی مکمل طور پر معمول پر نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

فاروق عبداللہ کا بیان (PTI)

"مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ جو لوگ دہلی میں بیٹھ کر یہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی ختم ہو چکی ہے، انہیں زمینی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اب بھی موجود ہے۔ ہمیں محض دعوؤں کے بجائے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے عملی راستے تلاش کرنے ہوں گے۔"

غیر یقینی صورتحال پر تشویش

خطے کی سکیورٹی صورتحال پر بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ اس طرح کے حملوں کا تسلسل تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات اب بھی پیش آ رہے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلا حملہ کہاں ہو جائے۔

عسکریت پسندوں کو دو ٹوک پیغام

اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے عناصر کو بھی سخت اور واضح پیغام دیا کہ بندوق کے زور پر کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا:

"میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دہشت گردی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ (حملہ آور) یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بزدلانہ حملے کر کے وہ کشمیر پر قبضہ کر سکتے ہیں، تو انہیں اپنی اس غلط فہمی کو فوری طور پر دور کر لینا چاہیے۔"

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TAGGED:

کولگام کشتواڑ دہشت گردانہ حملے
کشمیر میں دہشت گردی اب بھی موجود
KULGAM KISHTWAR TERROR ATTACKS
TERRORISM STILL EXISTS IN KASHMIR
FAROOQ ABDULLAH ON TERROR ATTACKS

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