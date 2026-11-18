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کولگام: کئی روزہ سرچ آپریشن کے بعد تصادم دوبارہ شروع، فائرنگ کا تبادلہ
کولگام میں سی آر پی ایف چوکی پر حملے کے بعد سے جاری سرچ آپریشن کے دوران ایک بار پھر انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے۔
Published : November 18, 2026 at 6:52 AM IST
کولگام: جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے زلنگام پہلو علاقے میں بدھ کے روز کئی دنوں سے جاری تلاشی کارروائی کے بعد ایک مرتبہ پھر سکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان مسلح تصادم شروع ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مشترکہ ٹیم نے علاقے میں عسکریت پسندوں سے آمنا سامنا ہونے کے بعد کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ پورے علاقے میں آپریشن جاری ہے۔
کشمیر زون پولیس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک بیان میں بتایا کہ کولگام میں جموں و کشمیر پولیس اور سکیورٹی فورسز کی مشترکہ ٹیم کا عسکریت پسندوں کے ساتھ تصادم شروع ہو گیا ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ یہ پیش رفت 16 نومبر کو کولگام کے لارو علاقے میں ہونے والے مسلح تصادم کے بعد سامنے آئی ہے، جہاں جائے وقوعہ سے ایک لاش اور اسلحہ برآمد کیا گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد سکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ برقرار رکھتے ہوئے دیگر عسکریت پسندوں کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔ مفرور عسکریت پسندوں کا سراغ لگانے کے لیے اضافی سکیورٹی اہلکار بھی تعینات کیے گئے تھے۔
ذرائع کے مطابق لارو علاقے میں آپریشن عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق مصدقہ خفیہ اطلاعات ملنے کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ یہ کارروائی 11 نومبر کو کولگام کے آکھرن، میر بازار علاقے میں سی آر پی ایف کی ایک چوکی پر ہوئے حملے کے بعد شروع کی گئی وسیع تر انسدادِ عسکریت پسندی کارروائیوں کا حصہ تھی۔ مذکورہ حملے میں سی آر پی ایف کے تین اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔
اس حملے کے بعد پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں نے ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے کولگام کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا تھا۔
بدھ کے روز دوبارہ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہونے کے بعد علاقے میں سکیورٹی فورسز کی کارروائی جاری ہے۔ فی الحال تصادم اور آپریشن کے حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
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