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کولگام حملے کے بعد دوسرے روز بھی وسیع پیمانے پر تلاشی کارروائیاں جاری، این آئی اے ٹیم جائے وقوع کا لے گی جائزہ
یہ واقعہ بدھ کے روز تقریباً 2 بجکر 15 منٹ پر میر بازار کے نزدیک آکھرن علاقے میں پیش آیا۔
Published : November 12, 2026 at 3:29 PM IST
کولگام (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے آکھرن علاقے میں میر بازار کے نزدیک سی آر پی ایف کی چوکی پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد جمعرات کو مسلسل دوسرے روز بھی حملہ آوروں کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری رہی۔ اس حملے میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 46ویں بٹالین کے تین اہلکار گولی لگنے سے زخمی ہوئے تھے۔ سکیورٹی فورسز نے حملہ آوروں کی شناخت اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے کولگام سمیت جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات اور جائے واردات کے معائنے سے اس بات کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملے میں براہِ راست ایک ہی حملہ آور ملوث تھا، جس نے اے کے 47 رائفل سے سی آر پی ایف اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور پیدل چل کر چوکی کے قریب پہنچا اور بند دکانوں کی ایک قطار سے نکل کر تقریباً 50 سے 60 میٹر کے فاصلے سے اہلکاروں پر کئی گولیاں چلائیں۔ فائرنگ کے بعد اس نے مبینہ طور پر ایک ساتھی کی مدد سے موٹر سائیکل پر فرار ہو گیا۔ تاہم حملے میں ملوث افراد کی صحیح تعداد اور ان کی شناخت ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔
یہ واقعہ بدھ کے روز تقریباً 2 بجکر 15 منٹ پر میر بازار کے نزدیک آکھرن علاقے میں پیش آیا۔ جس مقام پر سی آر پی ایف اہلکار تعینات تھے، وہ 46ویں بٹالین کے کیمپ سے تقریباً 100 میٹر اور قومی شاہراہ سے لگ بھگ چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حملہ آور نے اچانک فائرنگ کرکے اہلکاروں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تین اہلکار زخمی ہوگئے۔
تحقیقاتی ایجنسیاں حملے کے ممکنہ مقامی روابط کا بھی جائزہ لے رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دوران محمد لطیف بھٹ نامی ایک مقامی ملیٹنٹ کا نام بھی سامنے آیا ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 2025 سے لاپتہ ہے اور اس کے لشکر طیبہ اور اس کی مبینہ پراکسی تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ سے روابط ہونے کا شبہ ہے۔ تاہم حکام نے واضح کیا ہے کہ فی الحال حملے میں اس کے ملوث ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی ملیٹنٹوں کے ممکنہ کردار کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا گیا اور تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔
دریں اثنا فوج کی 15 ویں کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل بل بیر سنگھ نے جمعرات کو حملے کے مقام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہیں فوج کے سینئر افسران نے حملے کے حالات، ابتدائی تحقیقات اور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے جاری سکیورٹی آپریشن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ کور کمانڈر نے علاقے کی مجموعی سکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ حملہ آوروں کو تلاش کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا بھی معائنہ کیا۔
ادھر قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی ایک ٹیم بھی جائے واردات کا دورہ کرنے والی ہے، جہاں ٹیم حملے سے متعلق فارنسک شواہد اور نمونے جمع کرے گی۔ تحقیقاتی ٹیم جائے واردات سے دستیاب مواد کا باریک بینی سے معائنہ کرکے حملے کی مکمل ترتیب، استعمال کیے گئے ہتھیار اور حملہ آوروں کی نقل و حرکت سے متعلق اہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ این آئی اے کی فارنسک جانچ سے تحقیقات کو آگے بڑھانے اور ممکنہ سراغ حاصل کرنے میں مدد ملنے کی توقع ہے۔
حملے کے فوراً بعد جموں و کشمیر پولیس، سی آر پی ایف اور بھارتی فوج نے مشترکہ طور پر جنوبی کشمیر کے مختلف مقامات پر تلاشی کارروائیاں شروع کر دی ہیں ۔ جائے واردات اور اس کے گردونواح کو فوری طور پر محاصرے میں لے لیا گیا، جبکہ کولگام اور ملحقہ علاقوں میں سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ فورسز کی جانب سے مختلف مقامات پر مشتبہ نقل و حرکت اور حملہ آوروں کے ممکنہ راستوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
حملے میں زخمی ہونے والے تینوں اہلکاروں کا تعلق سی آر پی ایف کی 46ویں بٹالین سے ہے۔ ان کی شناخت ہیڈ کانسٹیبل سوم ویر سنگھ، کانسٹیبل راکیش داس اور سنتوش چندرو کے طور پر ہوئی ہے۔
معلومات کے مطابق مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے کانسٹیبل سنتوش چندرو کو پیٹ اور ریڑھ کی ہڈی کے قریب گولی لگی۔ انہیں ابتدائی طور پر ضلع ہسپتال اننت ناگ منتقل کیا گیا، جہاں سے بہتر اور خصوصی علاج کے لیے سری نگر کے فوجی 92 بیس اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔
آسام سے تعلق رکھنے والے کانسٹیبل راکیش داس کی ٹانگ میں گولی لگی، جبکہ مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے ہیڈ کانسٹیبل سوم ویر سنگھ کے بازو پر گولی لگنے سے وہ زخمی ہوئے۔ دونوں کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ انہیں مزید علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ، منتقل کیا گیا۔
سکیورٹی حکام کے مطابق اچانک حملے اور گولی لگنے کے باوجود سی آر پی ایف اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی اور حملہ آوروں کا تعاقب بھی کیا، جس کے نتیجے میں حملہ آور مزید جانی نقصان پہنچانے سے قبل پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوگئے۔
دوسری جانب جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بدھ کے روز اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سکیورٹی فورسز کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حملے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
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فی الحال سکیورٹی فورسز کی ترجیح ہے کہ حملہ آوروں کا سراغ لگایا جائے ، ان کی شناخت قائم کرنا اور حملے کے پیچھے موجود ممکنہ نیٹ ورک کا پتہ لگانا ہے، جبکہ تحقیقات کے تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھا جا رہا ہے۔