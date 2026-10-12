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کلدیپ کرشن سدہا نے ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کا عہدہ سنبھال لیا
ضلع افسران نے نئے ڈی سی کا والہانہ استقبال کیا اور عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی سرگرمیوں کو تیز کرنے پر زور دیا۔
Published : October 12, 2026 at 12:32 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): کلدیپ کرشن سدہا نے آج جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے نئے ضلع ترقیاتی کمشنر (ڈی سی) کی حیثیت سے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ان کی آمد پر ضلع انتظامیہ کے مختلف محکموں سے وابستہ افسران نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور ضلع میں ان کی نئی ذمہ داریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
عہدہ سنبھالنے کے بعد نئے ضلع ترقیاتی کمشنر کلدیپ کرشن سدہا نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ضلع پلوامہ کی مجموعی ترقی، عوامی مسائل کے ازالے اور انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے ضلع کے افسران اور عوام کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ ان کی ترجیحات میں ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانا، عوام کو بہتر انتظامی سہولیات فراہم کرنا اور مختلف سرکاری محکموں کے درمیان تال میل کو مزید مضبوط بنانا شامل ہوگا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوامی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ضلع کی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔
نئے ڈی سی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ضلع کی ترقی کے لیے انتظامیہ اور عوام کے درمیان قریبی رابطہ اور تعاون انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ ممکن بنایا جا سکے۔
کلدیپ کرشن سدہا کے ضلع ترقیاتی کمشنر کا عہدہ سنبھالنے کے ساتھ ہی ضلع انتظامیہ میں نئی قیادت کا آغاز ہوا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی سربراہی میں ضلع میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کو مزید رفتار ملے گی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے انتظامی کوششوں کو تقویت حاصل ہوگی۔
بعد ازاں ضلع ترقیاتی کمشنر کلدیپ کرشن سدہا نے ضلع کے مختلف محکموں سے وابستہ افسران کے ساتھ ایک تعارفی میٹنگ منعقد کی، جس کے دوران انہوں نے ضلع پلوامہ میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں، مختلف سرکاری اسکیموں پر عمل درآمد اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔
میٹنگ کے دوران متعلقہ افسران نے اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی، جاری ترقیاتی منصوبوں اور ضلع میں عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں ضلع ترقیاتی کمشنر کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر ترقیاتی کاموں کی پیش رفت، مختلف منصوبوں پر عمل درآمد اور عوام کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
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ضلع ترقیاتی کمشنر نے افسران پر زور دیا کہ وہ اپنے فرائض ذمہ داری، لگن اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیں اور سرکاری اسکیموں کے ثمرات مستحق افراد تک پہنچانے کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل، محکموں کے درمیان بہتر تال میل اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔