ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کرشی وگیان کیندر شوپیان کا قبائلی کسانوں کے لیے تربیتی و سائنسی پروگرام
پروگرام کا مقصد کسانوں کو جدید زرعی طریقۂ کار، فصلوں کے تحفظ اور ماحول دوست انسدادِ کیڑے کے طریقوں سے آگاہ کرنا تھا۔
Published : March 10, 2026 at 5:33 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) کرشی وگیان کیندر شوپیان میں قبائلی کسانوں کے لیے ایک روزہ زرعی اشیاء کی تقسیم اور سائنس دانوں کے ساتھ تبادلۂ خیال کا پروگرام منعقد کیا گیا- جس میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 35 قبائلی کسانوں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کا انعقاد آل انڈیا کوآرڈی نیٹڈ ریسرچ پروجیکٹ آن بایولوجیکل کنٹرول، ڈویژن آف اینٹومولوجی کے تحت کرشی وگیان کیندر شوپیان کے اشتراک سے کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد کسانوں کو جدید زرعی طریقۂ کار، فصلوں کے تحفظ اور ماحول دوست انسدادِ کیڑے کے طریقوں سے آگاہ کرنا تھا۔
اس موقع پر فیکلٹی آف ہارٹیکلچر، شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے ڈویژن آف اینٹومولوجی کے سربراہ پروفیسر اختر علی خان اور بایولوجیکل کنٹرول پروجیکٹ کے پرنسپل انویسٹی گیٹر پروفیسر سجاد محی الدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ کرشی وگیان کیندر شوپیان کے سربراہ ڈاکٹر ظفر بدری سمیت متعدد زرعی سائنس دان اور ماہرین بھی پروگرام میں موجود تھے۔
پروگرام کے آغاز پر ڈاکٹر ظفر بدری نے معزز مہمانوں اور شریک کسانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام سائنس دانوں اور کسانوں کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عملی زرعی معلومات اور سائنسی رہنمائی کے ذریعے کسان اپنی فصلوں کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں اور پیداوار میں اضافہ ممکن بنا سکتے ہیں۔
انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ کیمیائی زہروں اور زرعی ادویات کے غیر ضروری استعمال سے حتی الامکان اجتناب کریں، کیونکہ ان کے مضر اثرات نہ صرف انسانی صحت بلکہ ماحولیات اور مفید حشرات پر بھی پڑتے ہیں۔ انہوں نے کسانوں کو مربوط انسدادِ کیڑے اور مربوط زرعی نظام اپنانے کی تلقین کی تاکہ فصلوں کا تحفظ محفوظ، ماحول دوست اور کم خرچ طریقے سے ممکن ہو سکے۔
پروگرام کے دوران ماہرینِ زراعت نے قبائلی کسانوں کو فصلوں میں کیڑوں کے حیاتیاتی کنٹرول، قدرتی طریقۂ علاج اور جدید زرعی تکنیکوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ اس موقع پر کسانوں میں مختلف زرعی اشیاء اور ضروری زرعی لوازمات بھی تقسیم کیے گئے تاکہ وہ عملی طور پر ان طریقوں کو اپنی کاشتکاری میں بروئے کار لا سکیں۔
پروگرام میں شریک قبائلی کسانوں نے کرشی وگیان کیندر شوپیان اور (اسکاسٹ -کے) کے حکام و ماہرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تربیتی سرگرمیاں کسانوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہیں اور انہیں جدید زرعی معلومات حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر ظفر بدری، سربراہ کرشی وگیان کیندر شوپیان اور مقامی کسان اشفاق احمد نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔