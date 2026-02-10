ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایگریکلچر سمٹ اور کسان میلہ میں پونچھ کے 50 ترقی پسند کسان شرکت کریں گے
SKUAST نے ضلع کے 50 ترقی پسند کسانوں کو ایگریکلچر سمٹ اور کسان میلہ تنظیم کے لیے روانہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 10, 2026 at 7:58 PM IST
پونچھ: پونچھ کے کرشی وگیان کیندر کی جانب سے ضلع کے 50 ترقی پسند کسانوں کو ایگریکلچر سمٹ اور کسان میلہ میں شرکت کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جموں کی شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹکنالوجی کی جانب سے یہ سمٹ 11 تا 13 فروری کو جموں کے یونیورسٹی کیمپس میں منعقد ہوگی۔ کرشی وگیان کیندر پونچھ کی جانب سے ضلع کے مختلف علاقوں کے مرد اور خواتین سمیت کسانوں کو میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے پلیٹ فارم فراہم کیا گیا ہے۔کرشی وگیان کیندرکے سائنسدان ڈاکٹر مظفر میر نے زرعی سربراہی اجلاس اور کسان میلہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر میر نے کہا کہ تین روزہ میگا ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا مرکزی موضوع ہے "اے آئی کے ذریعہ ترقی یافتہ زراعت"۔
انہوں نے کہا کہ سمٹ کا مقصد زراعت، باغبانی، مویشی پالنا، ماہی پروری، دیہی ترقی، زراعت سے منسلک صنعتوں، اسٹارٹ اپس، محققین، توسیعی پیشہ ور افراد اور کسانوں سے وابستہ تمام بڑے اسٹیک ہولڈرز کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے۔
کے وی کے کے سائنسدان نے مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس سمٹ میں مصنوعی ذہانت پر مبنی سمارٹ ٹیکنالوجیز، ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی سپورٹ سسٹم، درست زراعت، موسمیاتی سمارٹ طریقوں اور ڈیجیٹل اختراعات پر خصوصی زور دیا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ تقریب کسانوں، سائنسدانوں، صنعت کاروں اور پالیسی سازوں کے درمیان ایک منفرد انٹرفیس کے طور پر کام کرے گی تاکہ زرعی شعبے میں تحقیق-توسیع-صنعت کے اتحاد کو فروغ دیا جا سکے اور جدت کو فروغ دیا جا سکے۔ اس تقریب کے خصوصی پرکشش مقامات میں کسانوں اور سائنسدانوں کے باہمی تعامل، جدید ٹیکنالوجی کے براہ راست مظاہرے، انٹرپرینیورشپ ورکشاپس، خواتین اور نوجوان کسانوں کے لیے وقف پروگرام اور ترقی پسند کسانوں کی پذیرائی شامل ہیں۔
