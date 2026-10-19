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پنجاب میں کوکرناگ کے لاپتہ مزدور کی لاش برآمد، اہل خانہ کا احتجاج، قتل کا الزام
حکام کے مطابق اعجاز احمد ڈارکی گمشدگی کی رپورٹ 26 ستمبر کو درج کی گئی تھی۔
Published : October 19, 2026 at 2:33 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور کی لاش پنجاب میں برآمد ہونے کے بعد آج ان کے آبائی علاقے پہنچائی گئی، جہاں اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے پولیس اسٹیشن کوکرناگ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے قتل کا الزام عائد کیا اور معاملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
حکام کے مطابق ہالپورہ،گڈول کوکرناگ کے رہنے والے 28 سے 29 سالہ اعجاز احمد ڈار ولد عبدالحمید ڈار کی گمشدگی کی رپورٹ 26 ستمبر کو درج کی گئی تھی۔ اعجاز احمد مزدوری کے سلسلے میں گھر سے روانہ ہوئے تھے۔اہل خانہ کے مطابق، اعجاز احمد تقریباً 20 روز قبل پہلے سرینگر گئے، جہاں انہوں نے قریب دس دن گزارے، جس کے بعد وہ روزگار کی تلاش میں پنجاب کے لدھیانہ روانہ ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً ایک ہفتے تک اعجاز احمد کے ساتھ فون پر رابطے میں رہے، تاہم بعد میں ان کا فون بند ہوگیا اور رابطہ منقطع ہوگیا۔
17 اکتوبر کو اعجاز احمد کی مسلسل گمشدگی اور ان کی سلامتی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہالپورہ کے مقامی لوگوں اور اہل خانہ نے احتجاج کیا تھا۔ ایس ڈی پی او کوکرناگ اور ایس ایچ او پولیس اسٹیشن کوکرناگ کی مداخلت اور یقین دہانی کے بعد احتجاج پُرامن طور پر ختم ہوگیا تھا۔
وہی آج پنجاب میں لاپتہ نوجوان کی لاش برآمد ہونے کے بعد ان کے آبائی گاؤں پہنچائی گئی۔ لاش گھر پہنچتے ہی اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے پولیس اسٹیشن کوکرناگ کے باہر احتجاج شروع کیا اور اعجاز احمد ڈار کے قتل کا الزام عائد کرتے ہوئے واقعے کی باریک بینی سے تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔
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پولیس نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ معاملے کی تحقیقات کرکے اسے قصورواروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پولیس کی یقین دہانی کے بعد احتجاج پُرامن طور پر ختم ہوگیا۔