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کوکرناگ بوٹینیکل گارڈن: قدرت کے رنگ، علم کی خوشبو اور ایک کھوتا ہوا نباتاتی ورثہ
کوکرناگ بوٹینیکل گارڈن قدرتی حسن، نباتاتی تحقیق اور سیاحت کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے جس نے دہائیوں تک محققین اور سیاحوں کو مسحور کیا۔
Published : July 22, 2026 at 3:00 PM IST
اننت ناگ: (دین عمران) جنوبی کشمیر کے دلکش سیاحتی مقام کوکرناگ میں واقع بوٹینیکل گارڈن محض ایک تفریحی مقام نہیں بلکہ قدرتی حسن، نباتاتی تحقیق اور علمی ورثے کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے، جس نے کئی دہائیوں تک طلبہ، محققین، نباتات کے ماہرین اور قدرت سے محبت کرنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ سرسبز پہاڑوں کے دامن میں تقریباً ساڑھے پانچ سو کنال اراضی پر پھیلا مذکورہ باغ ایک زمانے میں اپنی نایاب نباتاتی اقسام، خوشبودار پھولوں اور گھنے درختوں کی وجہ سے پورے کشمیر میں منفرد شناخت رکھتا تھا۔
اس باغ سے طویل عرصے تک وابستہ ماہر مالی غلام محمد گنائی کے مطابق سال 1970ء سے قبل مذکورہ گارڈن میں مقامی لوگ پنیری لگانے کا کام کرتے تھے، جب کہ ستر کی دہائی میں اُس وقت کی حکومت نے مقامی کسانوں سے تقریباً 550 کنال اراضی حاصل کیے، جس کے عوض حکومت نے مقامی کسانوں کو رقومات بھی واگزار کیے، غلام محمد نے بتایا کہ سال 1970 کے آس پاس اسی مقام کو باقاعدہ بوٹینیکل گارڈن کی شکل دی گئی۔ اس سے قبل یہ زرعی اراضی ہوا کرتی تھی، بوٹینیکل گارڈن کو پہلے 'بوٹنی گارڈن' کہا جاتا تھا، جب کہ بعد میں اسے مختلف اقسام کے درختوں، پودوں اور نایاب نباتات سے آراستہ کیا گیا، جس کے بعد اسے 'بوٹینیکل گارڈن' کا نام دیا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ کوکرناگ کا باغ نباتاتی تنوع کا ایک اہم مرکز بن گیا، جہاں سینکڑوں اقسام کے پودے اور درخت موجود تھے۔ ان میں کئی ایسی نایاب اقسام بھی شامل تھیں جنہیں دیکھنے اور ان پر تحقیق کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں کا رخ کرتے تھے۔ خوشبودار پودا "رات کی رانی" بھی انہی منفرد اقسام میں شامل تھا، جو کبھی اس باغ کی پہچان تصور کیا جاتا تھا۔
تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی اور موسمی تبدیلیوں نے اس باغ کی نباتاتی ساخت کو بھی متاثر کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جغرافیائی اور ماحولیاتی تغیرات کے باعث کئی نایاب اقسام اب یہاں موجود نہیں رہیں، جس سے باغ کی وہ قدیم شان و شوکت کسی حد تک ماند پڑ گئی ہے۔ ان کے مطابق اگر ان نباتاتی اقسام کے تحفظ کے لیے بروقت اقدامات کیے جاتے تو آج یہ باغ مزید قیمتی ورثے کا حامل ہوتا۔
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ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ میں قائم بوٹینیکل گارڈن نہ صرف سیاحوں کے لیے دلکشی کا سامان تھا بلکہ بوٹنی کے طلبہ کے لیے ایک کھلی تجربہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ مختلف تعلیمی اداروں کے اساتذہ اپنے طلبہ کو یہاں لاتے، جہاں کتابوں میں پڑھے گئے اسباق کو عملی شکل میں سمجھایا جاتا ہے۔ ہر پودے کی شناخت، اس کی فیملی، ساخت، خصوصیات اور دیگر اقسام سے اس کا فرق طلبہ کو براہِ راست دکھایا جاتا ہے، جس سے ان کی علمی اور تحقیقی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
طلبہ بھی اس باغ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلاس روم میں حاصل ہونے والا علم اپنی جگہ اہم ہے، لیکن نباتات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ان کی ساخت، رنگ، خوشبو اور خصوصیات کا عملی مشاہدہ کرنا ایک بالکل مختلف تجربہ ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یہی عملی مشاہدہ انہیں نباتاتی سائنس کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔
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دوسری جانب اسسٹنٹ فلوریکلچر آفیسر محمد حسین کا کہنا ہے کہ اگرچہ بعض نایاب اقسام وقت کے ساتھ ختم ہو چکی ہیں، لیکن بوٹینیکل گارڈن آج بھی نباتاتی تنوع سے مالا مال ہے۔ ان کے مطابق یہاں مختلف اقسام کے آرائشی، دواؤں میں استعمال ہونے والے اور سائنسی اہمیت کے حامل پودے موجود ہیں، جن سے خاص طور پر بوٹنی کے طلبہ اور محققین مسلسل استفادہ کر رہے ہیں۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر اس تاریخی بوٹینیکل گارڈن کی سائنسی بنیادوں پر دیکھ بھال، نایاب نباتات کی دوبارہ افزائش اور بنیادی سہولیات کی مزید بہتری پر توجہ دی جائے تو کوکرناگ بوٹینیکل گارڈن نہ صرف کشمیر میں نباتاتی تحقیق کا ایک نمایاں مرکز بن سکتا ہے بلکہ ملکی و بین الاقوامی سیاحوں کے لیے بھی ایک منفرد کشش کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ قدرتی حسن، علمی اہمیت اور تاریخی ورثے کا یہ حسین امتزاج آنے والی نسلوں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔
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