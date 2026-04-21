ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی لیڈر نے کیا اسپتال کا دروازہ تالا بند، جانیں وجہ
سب ضلع اسپتال، بانہال، کے مرکزی دروازے کو کیا تالا بند کیے جانے سے کچھ دیر تک اسپتال میں ہوئیں خدمات متاثر۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 21, 2026 at 8:00 PM IST
رام بن (نواز رونیال ): صوبہ جموں کے پہاڑی جلع رامبن میں ڈاکٹروں کی شدید کمی کے الزام پر ایک ڈرامائی احتجاج کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے مقامی لیڈر محمد سلیم بھٹ نے منگل کو سب ضلع ہسپتال (ایس ڈی ایچ) بانہال کے مرکزی دروازے کو تالا لگادیا اور ہسپتال احاطے میں دھرنا دیکر اسپتال میں فوری طور پر عملہ کی تعیناتی کا مطالبہ کیا۔ اس سب کے باعث کچھ دیر کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں طبی خدمات متاثر ہوئیں۔
احتجاج کر رہے محمد سلیم نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ "ہسپتال میں ڈاکٹروں کی شدید قلت کے باعث بانہال ، را مسو سب ڈویژنز کے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے "بار ہا ضلع انتظامیہ کے سامنے ماہر ڈاکٹروں کی خالی اسامیوں کا مسئلہ اٹھایا، مگر اب تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اس انتہائی قدم سے قبل انہوں نے ہسپتال حکام کے ذریعے چیف میڈیکل آفیسر سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔
اسپتال میں عملہ کی کمی، اور اس سے عوام کو ہو رہی پریشانیوں کو اجاگر کرتے ہوئے بھٹ نے کہا "ایک کنسلٹنٹ گائنا کالوجسٹ ( ماہر امراض خواتین )کو گزشتہ سال مبینہ بدعنوانی کے بعد ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز، جموں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، جبکہ تین ڈاکٹر اعلیٰ تعلیم کے لیے اسٹیڈی لیو(Study Leave) پر ہیں۔"
سب ضلع اسپتال کی حالت زار کے حوالہ سے انہوں نے مزید کہا کہ "ایک ڈاکٹر کو ضلع ہسپتال رام بن تعینات کیا گیا ہے اور ان کی جگہ کسی دوسرے ڈاکٹر کو یہاں تعینات نہیں کیا گیا۔"
حکمران جماعت کی تنقید
انہوں نے نیشنل کانفرنس (این سی) کی قیادت والی حکومت کو بھی عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل طور ناکام ہونےکا الزام عائد کیا جس کی وجہ سے روزانہ سیکڑوں مریضوں کو یہاں مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔
بعد ازاں پولیس اور سب ڈویژنل مجسٹریٹ بانہال کی مداخلت کے بعد صور تحال پر قابو پالیا گیا۔ ایس ڈی ایم نے یقین دہانی کرائی کہ "معاملہ اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔" جس کے بعد ہسپتال کا گیٹ کھول دیا گیا اور طبی خدمات بتدریج بحال ہو گئیں۔
ادھر، ہسپتال انتظامیہ نے اعتراف کیا کہ تین میڈیکل آفیسر ز اس وقت پوسٹ گریجویٹ کورسز کے لیے اسٹڈی لیو پر ہیں، جبکہ ایک تربیت یافتہ سونولوجسٹ کو عارضی طور پر ضلع ہسپتال رام بن بھیجا گیا ہے جہاں ریڈیو لوجسٹ رخصت پر ہیں۔
انتظامیہ کے مطابق عملہ کی کمی کے باوجو د دستیاب ماہرین، جن میں سر جن ، آرتھو پیڈسٹ ، ماہر امراض خواتین اور دیگر میڈیکل آفیسر ز شامل ہیں، مریضوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں۔
