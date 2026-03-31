جانئے، ڈل باسیوں کو بے دخل کیے بغیر کیا ہے حکومت جموں کشمیر کا 'ایکو-ہیملیٹ' منصوبہ
حکومت نے ڈل جھیل میں رہائش پذیر لوگوں کیلیے ماحول دوست مکان وغیرہ تعمیر کرنے کا نیا منصوبہ پیش کیا ہے۔
Published : March 31, 2026 at 6:37 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے ڈل جھیل کے مکینوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا تین دہائی پرانا منصوبہ منسوخ کرکے اس کے بدلہ ایک اور نیا منصوبہ متعارف کیام جس کے تحت مقامی لوگوں کو وہیں آباد کرکے جھیل کے اندر بستیوں کو "ماحول دوست گھروں" میں تبدیل کیا جائے گا، ساتھ ہی جھیل کے ماحول کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔
اس منصوبے کو "انٹیگریٹڈ مینجمنٹ پلان آف ڈل-نگین لیک" کا نام دیا گیا ہے، جو اس وقت حکومت ہند کی منظوری کے لیے زیر غور ہے۔ اس کے تحت جھیل کے اندر موجود 58 بستیوں کو ماحول دوست "ایکو - ہیملٹس" (Eco-Hamlets) میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ 2018 میں ہائی کورٹ کی بنائی گئی ایک ماہر کمیٹی کی سفارشات پر مبنی ہے، جو 2015 کی ایک عوامی مفاد عرضی کے بعد تشکیل دی گئی تھی۔
ماہرین کی اس کمیٹی میں ڈاکٹر ای۔ سری دھرن، ڈاکٹر نیویدتا پی ہارن، ڈاکٹر منگو سنگھ اور ایم سی مہتا شامل تھے۔ کمیٹی کا مقصد جھیل کو ماحول کے لحاظ سے حساس علاقہ قرار دینا، اس کے نظام حیات کو بحال کرنا اور اس کی منفرد حیاتیاتی تنوع کو محفوظ رکھنا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دہائیوں میں جھیل کا رقبہ 50 مربع کلومیٹر سے سکڑ کر محض صرف 13.5 مربع کلومیٹر رہ گیا ہے۔
کمیٹی نے خبردار کیا کہ "اگر تجویز کردہ اقدامات نافذ نہ کیے گئے تو آئندہ 30 سال میں جھیل کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔" رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ "ہوٹلوں، دکانوں اور گھروں سے بغیر صفائی کے گندا پانی جھیل میں ڈالنا فوری بند ہونا چاہیے۔"
کمیٹی سفارشات
کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ جھیل کے اندر سبزی اُگانے والے کسان کیمیائی کھاد اور زہریلی ادویات کا استعمال ترک کرکے نامیاتی کاشتکاری اپنائیں یا انہیں متبادل روزگار دیا جائے۔ اس کے علاوہ کچرے کے سائنسی انتظام اور ہاؤس بوٹس میں بائیو ڈائجسٹر لگانے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔
عدالت نے 2018 میں کہا تھا کہ حکومت نے 15 سال میں تقریباً 400 کروڑ روپے خرچ کیے، مگر 2002 کے بعد سے خاص بہتری نہیں آئی۔ اس وقت 9 ہزار سے زیادہ خاندانوں کو جھیل سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ جھیل کو محفوظ رکھا جا سکے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت صرف 3,108 خاندانوں کو منتقل کیا جا سکا، جن میں سے 1,808 خاندانوں کو بمنہ کے رکھِ ارتھ علاقے میں بسایا گیا۔ تاہم وہاں بنیادی سہولیات کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی روزی روٹی اور سماجی زندگی متاثر ہوئی۔ مشتاق احمد نامی ایک مقامی شخص نے بتایا کہ "نئی کالونی میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات بڑھ گئیں۔ انہوں نے جھیل چھوڑنے کے فیصلے پر کافی افسوس کا اظہار کیا۔
بے ضابطگیوں کا الزام
انہوں نے الزام عائد کیا کہ "اس اسکیم میں بے ضابطگیاں بھی ہوئیں اور کچھ پلاٹس ایسے لوگوں کو دیے گئے جو ڈل جھیل کے رہائشی نہیں تھے۔ اس معاملے کی 2022 میں اینٹی کرپشن بیورو نے جانچ شروع کی، جو ابھی جاری ہے۔
ان تجربات کی وجہ سے دیگر مکینوں نے بھی نقل مکانی کی مخالفت کی کیونکہ ان کا روزگار سیاحت، شکارا چلانے، ہاؤس بوٹس اور سبزی کاشتکاری سے وابستہ ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اب "ان-سِچو کنزرویشن ماڈل" کے تحت لوگوں کو وہیں رکھا جائے گا اور بستیوں کو "ایکو ہیملٹس" میں تبدیل کیا جائے گا۔ تاہم جہاں چند ڈھانچوں کی منتقلی ضروری ہو، انہیں اس منصوبے سے الگ رکھا جائے گا۔
اب تک چھ بستیوں—کچری محلہ، صوفی محلہ، ٹنڈا محلہ، میر محلہ، گولڈن لیک اسٹیٹ کرپورہ اور کنی محلہ—کو 21.29 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقی دی جا رہی ہے۔
ایل سی ایم اے (LCMA) کے حکام کے مطابق سیوریج کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹس، واک ویز، پارکس، فشنگ پوائنٹس اور کچرے کی گھر گھر صفائی جیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
لوگوں کو فکر و تشویش لاحق
مقامی لوگ گرچہ اس منصوبے کا خیرمقدم کر رہے ہیں مگر اس کے درست نفاذ کے بارے میں فکر مند بھی ہیں۔ یاسین تومان نے کہا کہ "یہ منصوبہ اچھا ہے بشرطیکہ اسے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر نافذ کیا جائے۔" جبکہ طارق پتلو نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس کے نام پر جھیل کے اندر نئی عمارتیں اور ہوٹل نہ بنائے جائیں۔
حکومت نے یقین دلایا ہے کہ تمام تعمیرات سرینگر ماسٹر پلان 2035 اور ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق ہوں گی۔
