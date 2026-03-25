ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی ایس ایف کے اہلکاروں نے سانبہ کے رام گڑھ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر درانداز کو کیا گرفتار
پاکستان اور جموں کی سر حد پر ایک معمر شخص کو گرفتار کیا گیا، پولیس کے مطابق ضعیف شخص راستہ بھٹک کر ادھر آگیا ہے
Published : March 25, 2026 at 5:59 PM IST
جموں (اشرف گنائی): بارڈر سکیورٹی فورس کے مستعد اہلکاروں نے سرحدی ضلع سانبہ کے رام گڑھ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر ایک درانداز کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق آج دوپہر تقریباً ایک بجے 13 بٹالین کے جوان، جو بی او پی بھلر پر تعینات تھے۔ انہوں نے پوائنٹ ڈیلٹا 8 کے قریب باڑ کے نزدیک ایک شخص کو اس وقت پکڑ لیا جب وہ بھارتی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس شخص کی شناخت عبدالحسین عمر 70 سال ولد دل محمد گاوں لہری خورد (پاکستان) کی گئی ہے۔ پولیس ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ گرفتار شخص ایک معمر آدمی ہے جو راستہ بھٹک کر غلطی سے اس علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اسے جلد ہی واپس پاکستان بھیج دیا جائے گا۔
یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں پاکستانی شہریوں کو لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد کے قریب گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد انہیں خوش اسلوبی ساتھ واپس ان کے ملک بھیج دیا گیا۔