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کشتواڑ میں لاپتہ دو ایس پی اوز کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد، سروس رائفلیں بھی غائب
دونوں اہلکاروں کا تعلق کشتواڑ کے علاقے کیار ڈچھن سے تھا اور وہ اسپیشل آپریشنز گروپ کیار سیکٹر، ڈچھن میں خدمات انجام دے رہے تھے۔
Published : November 12, 2026 at 10:12 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع کشتواڑ میں گزشتہ دو روز سے لاپتہ دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) کی گولیوں سے چھلنی لاشیں جنگلاتی علاقے سے برآمد ہونے کے بعد پورے خطے میں خوف و ہراس اور سنسنی پھیل گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دونوں مہلوک اہلکاروں کی سرکاری سروس رائفلیں بھی جائے وقوعہ سے غائب پائی گئی ہیں۔
News Alert! Bullet riddled bodies of two missing SPOs recovered from Jammu and Kashmir's Kishtwar district, weapons not found: officials. https://t.co/8SU8CRxeDu— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2026
واقعے کی مکمل تفصیلات، اہلکاروں کی شناخت اور سکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی کا احوال درج ذیل ہے:
مہلوک اہلکاروں کی شناخت اور تعیناتی
پولیس ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے دونوں اہلکاروں کی شناخت درج ذیل ہے:
راشی پال کمار: عمر 45 سال، بیلٹ نمبر 65۔
بوبی چند: عمر 57 سال، بیلٹ نمبر 920۔
دونوں اہلکاروں کا تعلق کشتواڑ کے علاقے کیار ڈچھن (Kiyar Dachhan) سے تھا اور وہ اسپیشل آپریشنز گروپ (SOG) کیار سیکٹر، ڈچھن میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔
Bullet-riddled bodies of two missing SPOs recovered from Jammu and Kashmir’s Kishtwar district; weapons not found. More details awaited. https://t.co/8MpLTzdS1f— IANS (@ians_india) November 12, 2026
لاپتہ ہونے سے لاشیں ملنے تک کا واقعہ
پولیس حکام نے بتایا کہ دونوں ایس پی اوز 10 نومبر 2026 کو روٹیشن ڈیوٹی کے سلسلے میں اپنے مرکز سے آرمی کیمپ دھرنا (سیکٹر مروہ) کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ تاہم، جب وہ مقررہ وقت پر کیمپ میں ڈیوٹی پر رپورٹ نہیں ہوئے تو محکمہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور فوری طور پر ان کی بڑے پیمانے پر تلاش شروع کی گئی۔
دو روز تک جاری رہنے والی تلاش کے بعد ڈچھن سیکٹر کے گھنے جنگلاتی علاقے سے دونوں اہلکاروں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد ہوئیں۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ جائے وقوعہ سے دونوں اہلکاروں کے سرکاری ہتھیار (سروس رائفلیں) بھی غائب ہیں، جنہیں حملہ آور اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔
#WATCH | Kishtwar, J&K | Mortal remains of two missing SPOs recovered in Kishtwar. BJP MLA from Kishtwar, Shagun Parihar, says, A truly tragic incident has occurred. Two of our SPOs have been killed. They had been reported missing last night, and their bodies were recovered this morning. One body was found around 8 am, and the second was recovered around 9 am It is deeply tragic. Pakistan continues to persist with its nefarious conspiracies. We urge the Home Minister to ensure that those responsible for the deaths of these two SPOs are held to account immediately. We demand that, for these two lives, a response of fourfold magnitude be given. I am leaving for the area shortly."— ANI (@ANI) November 12, 2026
سکیورٹی فورسز کا وسیع محاصرہ اور سرچ آپریشن
دونوں اہلکاروں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، فوج اور نیم فوجی دستوں نے مشترکہ طور پر علاقے میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی شروع کر دی تھی۔ اب لاشیں برآمد ہونے اور ہتھیار غائب ہونے کے بعد پورے ڈچھن اور مروہ سیکٹر میں سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور حملہ آوروں کا سراغ لگانے کے لیے سرچ آپریشن کو مزید تیز اور وسیع کر دیا گیا ہے۔
اسپیشل آپریشنز گروپ سے وابستہ تھے ایس او جی
قبل ازیں کی خبر کے مطابق جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے بالائی علاقے میں گشت کے دوران اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) سے وابستہ دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) لاپتہ ہو گئے تھے۔ دونوں اہلکاروں کا سراغ لگانے کے لیے پولیس اور سکیورٹی فورسز نے مشترکہ طور پر بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی اطلاعات کی بنیاد پر لاپتہ ہونے والے دونوں اہلکاروں کی شناخت رشی پال اور بوبی چند کے طور پر ہوئی ہے۔
اطراف کے پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم
ذرائع نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ دونوں اہلکار علاقے میں سکیورٹی اور گشت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہ کیار دچھن سے انڈروان علاقے کے بالائی حصے میں واقع دیہرنا کے مقام کی جانب جا رہے تھے، جہاں انہیں بسنن میں تعینات فوج کی 17 راشٹریہ رائفلز کی ٹیم کے ساتھ مشترکہ ڈیوٹی پر مامور کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق دورانِ سفر دونوں اہلکاروں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع موصول ہوئی، جس کے فوری بعد متعلقہ سکیورٹی یونٹس کو الرٹ کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی سکیورٹی فورسز اور پولیس کی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اطراف کے پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم کا آغاز کر دیا تھا تاکہ لاپتہ اہلکاروں کا جلد از جلد سراغ لگایا جا سکے۔ آخری اطلاعات تک علاقے میں سرچ آپریشن جاری تھا۔
واقعے سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔