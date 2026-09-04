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کشتواڑ نابالغ لڑکی عصمت دری اور موت کا معاملہ: آئی جی پی کرائم برانچ نے چھترو کا دورہ کیا، متاثرہ خاندان سے ملاقات کی
نابالغ کی عصمت دری اور غیر قانونی طریقہ سے اسقاط حمل کی کوشش کے الزام میں پولیس نے اب تک ساتھ افراد کو گرفتار کیاہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 4, 2026 at 10:15 AM IST
جموں (عامر تانترے): آئی جی پی کرائم برانچ سارہ رضوی نے جمعرات کو کشتواڑ ضلع کے چھترو علاقے کا دورہ کیا اور نابالغ لڑکی کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ نابالغ لڑکی کی مبینہ طور پر ایک ٹیچر نے عصمت دری کی تھی اور اسقاط حمل کے لیے دوا دینے کے بعد اس کی موت ہوگئی تھی۔
عہدیداروں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ آئی جی پی کرائم برانچ سنتھن کے راستے چھترو پہنچیں، متاثرہ کے گھر گئیں، اور قریبی رشتہ داروں سے تفصیلی بات چیت کی۔
Kishtwar, Jammu and Kashmir: Inspector General of Police (Crime), Sahara Rizvi, IPS, today visited Chatroo in Kishtwar district in connection with the ongoing investigation into the death of a minor girl reported from the Chatroo area. pic.twitter.com/DmGd3E2NzX— IANS (@ians_india) September 3, 2026
ایک اہلکار نے بتایا کہ، "سارہ رضوی نے خاندان کے ساتھ تقریباً دو گھنٹے گزارے اور اپنی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ خاندان سے مکمل تفصیلات حاصل کیں اور انہیں کرائم برانچ کی طرف سے منصفانہ اور شفاف تحقیقات کا یقین دلایا۔"
اہل خانہ سے ملاقات کے بعد آئی جی پی نے چھترو پولیس اسٹیشن میں ایس ایس پی سنجے پریہار کی قیادت میں جموں کرائم برانچ کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی۔
اہلکار نے مزید کہا، "انہوں نے کیس پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا اور افسران سے معلومات طلب کیں۔"
اس سے قبل کرائم برانچ کی ٹیم نے جموں و کشمیر پولیس کی خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) سے کیس کی تفصیلات حاصل کی تھیں اور کل چھترو کا دورہ بھی کیا تھا۔ ٹیم نے دو مرکزی ملزمان خالد حسین شیخ اور طارق حسین شیخ کے گھروں دورہ بھی کیا۔
ہفتہ کو لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ نے کیس کرائم برانچ کو سونپ دیا، اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
یہ واقعہ 20 اگست کو پیش آیا، جس کے نتیجے میں نابالغ لڑکی کی موت ہوگئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ حمل کو ختم کرنے کے لیے دی جانے والی دوائیوں کو برداشت نہیں کر سکی۔ الزام ہے کہ ایک سرکاری ٹیچر خالد حسین شیخ نے لڑکی کے ساتھ متعدد بار زیادتی کی اور جنسی استحصال کیا، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوگئی (وہ تقریباً پانچ ماہ کی حاملہ تھی)۔ ٹیچر اور اس کے بھائی طارق حسین شیخ کو غیر قانونی طور پر اسقاط حمل کی مجرمانہ سازش اور لڑکی کے اہل خانہ کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ، کئی دیگر کو گرفتار کیا گیا، جن میں گورینال سے محمد اسحاق اور ریاض احمد کے علاوہ کشتواڑ ڈسٹرکٹ اسپتال سے فاروق احمد (ایک صفائی کارکن) اور سونیکا پریہار (ایک نرس) شامل ہیں۔ پولس نے اس معاملے میں کشتواڑ ڈسٹرکٹ اسپتال کی صفائی کارکن زرینہ بیگم کو بھی گرفتار کیا ہے۔ مجموعی طور پر پولیس نے اب تک سات افراد کو گرفتار کیا ہے۔
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