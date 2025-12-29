ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ واقعہ پولیس کا بیان سیاسی رہنماؤں کا ردعمل آیا سامنے
ایک برادری کے افراد جنگل سے لکڑی لارہے تھے۔ اس دوران لکڑی کا گٹھا پھسل گیا، جس کے بعد دو برادریوں کے درمیان پتھراؤ ہوا۔
Published : December 29, 2025 at 5:32 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 5:38 PM IST
کشتواڑ:( محمد اشرف گنائی): ضلع کشتواڑ میں حالیہ واقعہ کے بعد امن و امان کو برقرار رکھنے اور افواہوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتظامیہ اور پولیس نے سخت اقدامات اٹھائے ہیں۔ پولیس کے مطابق پولیس پوسٹ پڈیارنا کے دائرۂ اختیار میں پیش آنے والے واقعہ میں ایک برادری کے افراد جنگل سے لکڑی لا رہے تھے کہ اس دوران ایک لکڑی کا گٹھا مدرسہ کے قریب پھسل کر جا رکا، جس کے بعد دو برادریوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور معاملہ پتھراؤ تک پہنچ گیا۔
اس واقعہ میں چند افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ کشتواڑ پولیس کے مطابق پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر نمبر 262/25 درج کی، جو بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی دفعات 125، 125(a) اور 191(2) کے تحت ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔
واقعہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والا پولیس کی حراست میں
پولیس نے معاملے میں سخت کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو حراست میں لے لیا جس نے واقعہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے اسے مذہبی مقام پر حملہ قرار دیا اور فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کشتواڑ میں ایف آئی آر نمبر 263/25 دفعہ 353 بی این ایس (بھارتیہ نیائے سنہتا BNS) کے تحت درج کی گئی ہے۔ انتظامیہ اور پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں، سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال کریں اور امن و امان برقرار رکھنے میں تعاون کریں۔ واضح کیا گیا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے یا غلط معلومات پھیلانے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔
سابق وزیر غلام محمد سروری نے واقعہ کی شدید مذمت کی
تاہم اس واقعہ پر مختلف سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے سخت ردِعمل سامنے آیا ہے۔ سابق وزیر اور سینئر کانگریس رہنما غلام محمد سروری نے واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مذہبی مقام پر پتھراؤ کسی صورت قابلِ قبول نہیں ہے اور ایسے واقعات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اصل حقائق عوام کے سامنے لانے چاہئیں تاکہ افواہوں کا خاتمہ ہو سکے۔
صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے عوام سے اپیل
غلام محمد سروری نے عوام سے اپیل کی کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور انتظامیہ پر مکمل اعتماد رکھیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے شوریٰ کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ذاتی طور پر ناگسینی میں واقع متعلقہ مذہبی مقام کا دورہ کرے اور زمینی حقائق کا جائزہ لے۔ سروری نے مطالبہ کیا کہ اس واقعہ میں ملوث عناصر کی فوری نشاندہی کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ایک واضح مثال قائم ہو اور ضلع کشتواڑ میں امن و بھائی چارہ برقرار رکھا جا سکے۔
بی جے پی رہنما جہاں زیب سِروال نے بھی واقعہ کی مذمت کی
بی جے پی کے ضلع کشتواڑ کے رہنما جہاں زیب سِروال نے بھی واقعہ کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے پڈیارنا علاقے میں مدرسہ اور مسجد پر مبینہ پتھراؤ کے واقعہ کو قابلِ مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذہبی مقامات پر کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ یا پتھراؤ ناقابلِ قبول ہے اور اس سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ اور جموں و کشمیر پولیس سے مطالبہ کیا کہ معاملے کی فوری، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی جائیں، قصورواروں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں تاکہ افواہوں کا خاتمہ ہو اور علاقے میں امن بحال رہے۔
ضلع مجسٹریٹ کشتواڑ پنکج کمار شرما نے اہم حکم جاری کیا
دوسری جانب ضلع مجسٹریٹ کشتواڑ پنکج کمار شرما نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا 2023 کی دفعہ 163 کے تحت ایک اہم حکم جاری کیا ہے، جس کے تحت ضلع کشتواڑ میں غیر رجسٹرڈ آن لائن نیوز پورٹلز، خود ساختہ میڈیا افراد اور سوشل میڈیا نیوز پیجز کے خلاف سخت ضابطے نافذ کیے گئے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بغیر رجسٹریشن، تصدیق اور جوابدہی کے کام کرنے والے آن لائن نیوز پورٹلز اور سوشل میڈیا پیجز غلط معلومات، گمراہ کن خبروں اور اشتعال انگیز مواد کے ذریعے عوامی امن و امان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
نیوز پورٹل یا سوشل میڈیا پیج خبریں یا حالاتِ حاضرہ سے متعلق مواد
اس حکم نامے کے مطابق غیر رجسٹرڈ آن لائن نیوز پورٹلز اور سوشل میڈیا نیوز پیجز کو انفارمیشن ٹیکنالوجی (انٹرمیڈیٹری گائیڈ لائنز اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ایتھکس کوڈ) رولز 2021 کے تحت بنائے گئے ضابطۂ اخلاق کی سختی سے پابندی کرنی ہوگی۔ بغیر رجسٹریشن یا اجازت کے کوئی بھی نیوز پورٹل یا سوشل میڈیا پیج خبریں یا حالاتِ حاضرہ سے متعلق مواد شائع یا گردش نہیں کر سکے گا۔ ضلع کشتواڑ کے تمام سائبر کیفے آپریٹرز کو صارفین کی شناخت یقینی بنانی ہوگی اور مکمل ریکارڈ رکھنا لازمی ہوگا۔
حکم فوری طور پر نافذ العمل، دو ماہ تک مؤثر
سوشل میڈیا پر قابلِ اعتراض، گمراہ کن یا اشتعال انگیز مواد پھیلانا سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی ہوگی۔ ضلع مجسٹریٹ کے مطابق یہ حکم فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے اور دو ماہ تک مؤثر رہے گا۔ اس حکم پر عملدرآمد کی ذمہ داری سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کشتواڑ کو سونپی گئی ہے۔