ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پی او کے ہلاکتوں نے پاکستان کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا: پی او جے کے پناہ گزین
جموں میں مقیم پی او جے کے مہاجرین نے اقوام متحدہ سے پاکستان پر پابندیاں عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 17, 2026 at 4:01 PM IST
جموں (عامر تانترے): پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر (پی او جے کے) سے تقسیم ہند کے بعد بے گھر ہو کر جموں میں مقیم ہندو مہاجرین نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں پی او کے (PoK) میں شہریوں کی ہلاکتوں نے پاکستان کا "اصل چہرہ" دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
سال 1947، 1965 اور 1971 کی جنگوں کے دوران پی او جے کے سے بے دخل ہونے والے اور جموں کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے ہندو مہاجرین، جنہیں ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کا کہنا ہے کہ جب وہ برسوں سے پاکستان اور اس کی فوج کا اصل کردار دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ "اب جب پی او جے کے کی مسلم آبادی بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے پر نشانہ بن رہی ہے تو عالمی برادری اس درد کو محسوس کر سکتی ہے جس سے مہاجرین دہائیوں سے گزر رہے ہیں۔"
'پاکستان کو صرف معدینات سے سروکار'
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے پی او جے کے مہاجرین کے رہنما اور ایس او ایس انٹرنیشنل کے سربراہ راجیو چُنی نے کہا کہ حالیہ تشدد نے پاکستان کا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا: "پاکستان کو پی او جے کے کے عوام سے کوئی ہمدردی نہیں بلکہ اسے صرف وہاں کی زمین، معدنیات اور قدرتی وسائل کے ساتھ دلچسپی ہے، جن سے وہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں فائدہ اٹھاتا ہے۔" ان کے مطابق" 1947 میں ہندو آبادی کو نشانہ بنایا گیا، انہیں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائیدادیں چھوڑنے پر مجبور ہوئے، لیکن کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔" انہوں نے کہا کہ "آج بھی انہیں مہاجرین کے بجائے صرف بے گھر افراد سمجھا جاتا ہے۔"
راجیو چُنی نے مزید کہا کہ "اب پی او جے کے کے مسلمانوں کے خلاف ہونے والا تشدد اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کو وہاں کے لوگوں کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ صرف وسائل کی فکر ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے میرپور سمیت مختلف علاقوں میں منگلا ڈیم جیسے بڑے آبی ذخائر تعمیر کیے، لیکن ان سے پیدا ہونے والی بجلی مقامی لوگوں کو دینے کے بجائے پاکستان کے دیگر حصوں کو فراہم کی گئی۔
منگلا ڈیم کی زد میں آئی زمین کا معاوضہ
چنی کا مزید کہنا تھا کہ ان کی آبائی جائیداد سمیت کئی مہاجر خاندانوں کی زمینیں منگلا ڈیم کی زد میں آگئیں، مگر آج تک انہیں اس کا معاوضہ نہیں ملا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت حکومت اس معاملے میں قدم اٹھائے اور اس علاقے کو بھارت کا حصہ بنائے۔
پی او جے کے وستھاپت سیوا سمیتی کے سربراہ دیپک کپور نے کہا کہ پاکستان نے اس علاقے کو "آزاد کشمیر" کا نام تو دیا، لیکن وہاں حقیقی آزادی موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1947 سے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اب پی او جے کے کی مسلم آبادی کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کو ان سے محبت نہیں بلکہ ان کی زمین، معدنیات اور بجلی سے دلچسپی ہے۔
'آزاد کشمیر میں کوئی آزادی نہیں'
ان کے مطابق پاکستان جس "آزاد کشمیر" کی بات کرتا ہے، اس کی آزادی صرف کاغذوں تک محدود ہے اور وہاں کی اسمبلی اسلام آباد میں قائم وزارتِ امورِ کشمیر و شمالی علاقہ جات کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔
دیپک کپور نے کہا کہ جب پی او جے کے کے لوگ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے تھے تو پاکستانی فوج نے ان پر براہِ راست فائرنگ کی، جس میں سیکڑوں افراد مارے گئے، اگرچہ سرکاری اعداد و شمار اس سے کم بتائے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جو لوگ کشمیر میں انسانی حقوق کی بات کرتے رہے ہیں، انہیں اب دیکھنا چاہیے کہ پی او جے کے میں پیش آنے والے واقعات کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزی دراصل کیا ہوتی ہے۔
اقوام متحدہ سے اپیل
دیپک کپور نے اقوام متحدہ سے پاکستان کے خلاف کارروائی اور پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بھارتی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ پی او جے کے اور دیگر زیر قبضہ علاقوں، بشمول گلگت بلتستان اور اکسائی چن، کو واپس لینے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔
واضح رہے کہ مہنگائی اور بنیادی حقوق کے مطالبات کے حق میں ہونے والے احتجاج کے دوران پی او کے میں دو درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مظاہرین کے اہم مطالبات میں اسمبلی کی 12 مخصوص نشستوں کا خاتمہ بھی شامل ہے، جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ذریعے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وہاں کی حکومت پر کنٹرول رکھتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں :