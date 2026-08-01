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کولگام میں غیر مقامی مزدوروں کا قتل سیکورٹی ناکامی قرار، غیرجانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ: محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی نے کہاکہ دلخراش واقعہ کی مذمت کےلیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں اور وہ اس حملے سے انتہائی صدمے میں ہیں۔
Published : August 1, 2026 at 6:07 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے کولگام میں دو غیر مقامی مزدوروں پر دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ایک سنگین سیکورٹی ناکامی قرار دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی شفاف، غیرجانبدارانہ اور جامع تحقیقات کرائی جائیں تاکہ حملے کے ذمہ داروں کو بے نقاب کیا جا سکے۔
سرینگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ اس دلخراش واقعے کی مذمت کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں اور وہ اس حملے سے انتہائی صدمے میں ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ امرناتھ یاترا کے پیش نظر وادی بھر میں سخت سیکورٹی انتظامات اور بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کے باوجود دہشت گرد اس حملے کو انجام دینے میں کیسے کامیاب ہوئے۔
ان کے مطابق یہ واقعہ سیکورٹی نظام کی مؤثریت پر سنگین سوالات کھڑا کرتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا، "یہاں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں، اس کے باوجود ایسا واقعہ پیش آنا ایک واضح سیکورٹی ناکامی ہے۔ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہئیں۔ یاترا کے لیے اتنی بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز تعینات ہونے کے باوجود ایسے حملے کیوں ہو رہے ہیں؟"
سابق وزیر اعلیٰ نے اننت ناگ میں حالیہ دہشت گرد حملے کے بعد کیے گئے سیکورٹی اقدامات کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس واقعے کے بعد ہزاروں نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا، جبکہ 80 سالہ بزرگ تک کو اوور گراؤنڈ ورکر ہونے کے شبہے میں گرفتار کیا گیا۔
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انہوں نے مطالبہ کیا کہ کولگام حملے کی غیرجانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں تاکہ نہ صرف حملہ آوروں اور ان کے سہولت کاروں کی نشاندہی ہو، بلکہ اس مبینہ سیکورٹی ناکامی کی ذمہ داری بھی طے کی جا سکے۔