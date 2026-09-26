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کشمیر کی زرعی تحقیق میں کھڈونی مرکز کا 80 سالہ کردار، تحقیق اور ٹیسٹنگ کا دائرہ شمال مشرقی ریاستوں تک
کھڈوانی مرکز نے خاص طور پر کشمیر کی مقامی اور روایتی چاول کی اقسام کے تحفظ، تحقیق اور فروغ میں نمایاں کام کیا ہے۔
Published : September 26, 2026 at 11:16 AM IST
کولگام (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے کھڈوانی میں قائم ماؤنٹین ریسرچ سینٹر فار فیلڈ کراپس (ایم آر سی ایف سی ) کو شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر کے تحت فیکلٹی آف ایگریکلچر، ساؤتھ کیمپس میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ جنوبی کشمیر میں زراعت کے لیے قائم ہونے والی پہلی مخصوص فیکلٹی ہے، جس کے قیام سے خطے میں زرعی تعلیم، تحقیق، تربیت، بیجوں کی تیاری اور سائنسی سرگرمیوں کو مزید وسعت ملنے کی توقع ہے۔
تقریباً 380 کنال رقبے پر پھیلا ہوا یہ تاریخی ادارہ 1942 میں رائس ریسرچ اسٹیشن کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ آٹھ دہائیوں سے زائد عرصے کے دوران مرکز نے فیلڈ کراپس، فصلوں کی بہتری، موسمیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ زراعت، فیلڈ ٹرائلز، جرم پلازم کے تحفظ اور کسانوں تک جدید زرعی ٹیکنالوجی پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
کھڈوانی مرکز نے خاص طور پر کشمیر کی مقامی اور روایتی چاول کی اقسام کے تحفظ، تحقیق اور فروغ میں نمایاں کام کیا ہے، جن میں مشک بدجی، ریڈ رائس، شالیمار سُگندھ، چائنا، جہلم اور مختلف ایس آر اقسام شامل ہیں۔ مرکز میں ہر سال تقریباً 500 کوئنٹل فاؤنڈیشن اور بریڈر سیڈ تیار کیے جاتے ہیں، جنہیں مختلف علاقوں میں زرعی تحقیق اور کاشت کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
فیکلٹی آف ایگریکلچر، ساؤتھ کیمپس کے پروفیسر اگرانومی ڈاکٹر عاشق حسین نے بتایا کہ کھڈوانی مرکز کی تحقیق کا بنیادی مقصد مختلف زرعی اور موسمی حالات کے مطابق ایسی فصلوں کی اقسام اور زرعی ٹیکنالوجیز تیار کرنا ہے جو زیادہ پیداواری ہونے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ فیکلٹی کے قیام کے بعد جنوبی کشمیر میں زرعی تعلیم اور اعلیٰ تحقیق کے مواقع میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کیمپس میں ایگرونومی، پلانٹ بریڈنگ، پلانٹ پیتھالوجی، اینٹومولوجی اور سوائل سائنسز سمیت مختلف شعبوں میں پوسٹ گریجویٹ اور ڈاکٹریٹ پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں۔اس کے علاوہ فارم میں کراپ ڈائیورژن پر بھی کام ہورہا ہے ،یہاں پر دھان کے علاوہ ،سویٹ کارن، سن فلور ،(گل آفتاب) گوبی سرسوں سمیت مختلف آئل سیڈس پر بھی تحقیق اور کام کیا جاتا ہے ۔
فارم انچارج اور پروفیسر اگرانومی ڈاکٹر نذیر احمد تیلی نے بتایا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ادارہ زرعی توسیعی سرگرمیوں اور کسانوں کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مختلف فصلوں کی نئی اور بہتر اقسام کی تیاری، مقامی جرم پلازم ذخیرے کے تحفظ، موسمیاتی طور پر لچکدار زراعت اور مختلف ایگرو کلائمیٹک حالات کے مطابق جدید زرعی طریقہ کار پر تحقیق کی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ فارم میں ایسی فصلوں اور بیجوں کی تیاری پر توجہ دی جا رہی ہے جو بیماریوں کے خلاف زیادہ مزاحمت رکھتے ہوں اور کم رقبے میں زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ آئل سیڈ فصلوں پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے تاکہ پیداوار میں اضافہ کرکے خوردنی تیل کی درآمدات پر انحصار کم کیا جا سکے۔
ڈاکٹر تیلی کے مطابق کھڈوانی میں چاول کی ایسی اقسام اور زرعی طریقوں پر بھی کام کیا گیا ہے جو کم پانی یا خشک سالی کی صورتحال میں بہتر پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایس آر اور ،کے تھری تھری ٹو، سمیت مختلف اقسام کو مختلف بلندیوں اور میدانی علاقوں کے زرعی حالات کے مطابق جانچا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جدید اگرانومی طریقوں کے ذریعے ایسے چاول بھی تیار کیے جا رہے ہیں جو کم پانی یا خشک زمین میں بھی بہتر نشوونما اور معقول پیداوار دے سکیں، جس سے پانی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ کسانوں کی پیداوار برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نئی تیار کردہ اقسام کم رقبے میں بھی بہتر پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جبکہ شالیمار سُگندھ رائس، براؤن رائس، ریڈ رائس اور مشک بدجی جیسی اقسام اپنی خصوصیات اور مارکیٹ ویلیو کے باعث کسانوں کے لیے اہم مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ مقامی حالات کے مطابق جدید اور بہتر اقسام کے بیج استعمال کریں تاکہ پیداوار اور آمدنی میں اضافہ کیا جا سکے۔
پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے سائنسدان ڈاکٹر فاروق احمد نے بتایا کہ کھڈوانی مرکز کی سرگرمیاں جموں و کشمیر تک محدود نہیں بلکہ ملک کی شمال مشرقی ریاستوں سمیت مختلف خطوں کے لیے بھی تحقیق اور بیجوں کی آزمائش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد تیار ہونے والی، زیادہ پیداوار دینے والی اور مختلف موسمی حالات کے مطابق بہتر کارکردگی دکھانے والی اقسام کو بریڈنگ پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ منی پور، آسام، ہماچل پردیش اور دیگر ریاستوں کے ساتھ اقسام اور تحقیقی مواد کا تبادلہ کیا جاتا ہے، جبکہ ہر سال تقریباً 20 اقسام مختلف پروگراموں کے تحت بھیجی جاتی ہیں۔ اس وقت تقریباً 60 اقسام ٹیسٹنگ پروگرام میں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیجوں کے نمونے پہلے حیدرآباد میں واقع ہیڈکوارٹر بھیجے جاتے ہیں، جہاں ضروری جانچ اور تشخیص کے بعد انہیں دیگر ریاستوں کے متعلقہ تحقیقی پروگراموں کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔
ماہرین کے مطابق کھڈونی فیکلٹی میں اپ گریڈیشن سے جنوبی کشمیر کے طلبہ کو اپنے ہی خطے میں اعلیٰ زرعی تعلیم، تحقیق اور عملی تربیت کے مزید مواقع میسر آئیں گے۔ اس کے ساتھ کسانوں، زرعی ماہرین اور تحقیقی اداروں کے درمیان رابطے کو بھی مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ اس تاریخی ادارے کا مکمل فیکلٹی آف ایگریکلچر میں ارتقا اس کے 80 سال سے زائد پر محیط زرعی تحقیقی ورثے کا تسلسل ہے۔ نئی فیکلٹی جنوبی کشمیر میں زرعی تعلیم، تحقیق، بیجوں کی ترقی، موسمیاتی طور پر لچکدار زراعت اور کسانوں تک جدید ٹیکنالوجی کی رسائی کے لیے ایک اہم علاقائی مرکز کے طور پر ابھر رہی ہے۔
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