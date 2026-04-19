پلوامہ: سکھ برادری کا مقدس مذہبی مقام کھو صاحب سڑک اور دیگر سہولیات سے محروم
عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ رابطہ سڑک اور بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی ان کے روحانی سفر میں بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔
Published : April 19, 2026 at 10:53 AM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): کھو صاحب جنوبی کشمیر کا ایک تاریخی اور روحانی چشمہ ہے جو گرو کھو صاحب اور مغل شہنشاہ جہانگیر سے منسلک بتایا جاتا ہے۔ یہ مقام کشمیر کے کثیر المذاہب اور مشترکہ مذہبی ورثے کی ایک اہم علامت سمجھا جاتا ہے اور ہر سال بڑی تعداد میں عقیدت مند یہاں حاضری دیتے ہیں۔
پلوامہ ضلع کے شادی مرگ علاقے میں واقع گرودوارہ چٹی پادشاہی سکھ مت کے چھٹے گرو، گرو ہرگوبند سنگھ جی سے وابستہ ایک نہایت مقدس مقام ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق گرو ہرگوبند سنگھ جی نے 1616 میں اپنے تبلیغی سفر کے دوران اس مقام کا دورہ کیا تھا۔ اس تاریخی پس منظر، روحانی اہمیت اور معجزاتی واقعات کی نسبت سے گرودوارہ شادی مرگ صاحب دنیا بھر سے آنے والے سکھ عقیدت مندوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔
گرودوارہ چٹی پادشاہی شادی مرگ کی یاترا پر آنے والے بیشتر عقیدت مند اپنی مذہبی رسومات کا آغاز قریبی جنگلات میں واقع کھو صاحب کی زیارت سے کرتے ہیں تاکہ وہاں آشیرواد حاصل کر سکیں۔ تاہم زائرین کا کہنا ہے کہ مقام تک مناسب سڑک نہ ہونے، بنیادی سہولیات کی کمی اور انتظامی غفلت کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
عقیدت مندوں کے مطابق کھو صاحب تک پہنچنے کے لیے کئی کلومیٹر دشوار گزار راستہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے، جو بزرگوں، خواتین اور بچوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوتا ہے۔ زائرین نے الزام عائد کیا کہ مذہبی مقام کی ترقی اور تحفظ کے حوالے سے متعلقہ حکام کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔
سکھ برادری کے نمائندوں نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ کھو صاحب میں فوری طور پر سڑک رابطہ بہتر بنایا جائے، پینے کے پانی، صفائی، قیام و طعام، روشنی اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ آنے والے عقیدت مندوں کو سہولت میسر آ سکے اور اس تاریخی مذہبی ورثے کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
برادری کے اراکین کا کہنا ہے کہ کھو صاحب نہ صرف ایک مذہبی مقام بلکہ کشمیر کی صدیوں پرانی ہم آہنگی اور مشترکہ ثقافتی شناخت کی علامت ہے، جس کی ترقی اور دیکھ بھال وقت کی اہم ضرورت ہے۔
