ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پانپور میں 'کھیت بچاؤ پروگرام' اور کسان میلہ؛ وزیر زراعت کی نامیاتی کاشتکاری اپنانے کی تلقین
وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ’’کھیت بچاؤ مہم‘‘ کا مقصد مٹی کو کیمیائی آلودگی سے بچانا ہے۔
Published : November 8, 2026 at 5:45 PM IST
پانپور: محکمہ زراعت کشمیر کے زیرِ اہتمام انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفران ٹریڈ سینٹر (دوسو، پانپور) میں ایک روزہ ’’کھیت بچاؤ پروگرام‘‘ اور کسان میلے کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے بحیثیت مہمانِ خصوصی کی۔ اس تقریب میں رکن اسمبلی پلوامہ وحید الرحمٰن پرہ، رکن اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک، ڈائریکٹر زراعت کشمیر، دیگر اعلیٰ حکام اور کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔
پروگرام کا بنیادی مقصد کاشتکاروں میں زرعی اراضی کے تحفظ، زمین کی قدرتی زرخیزی برقرار رکھنے اور کیمیائی کھادوں و کیڑے مار ادویات کے غیر متوازن استعمال کے مضر اثرات سے متعلق بیداری پیدا کرنا تھا۔ وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ’’کھیت بچاؤ مہم‘‘ کا مقصد مٹی کو کیمیائی آلودگی سے بچانا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کیمیائی ادویات کا بے تحاشا استعمال زرعی ماحول کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ مٹی کی قدرتی قوتِ پیداوار کو بھی بتدریج ختم کر دیتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: دیوالی کے موقعے پر رامبن میں سکیورٹی سخت، 449 گاڑیاں چالان، 36 ضبط اور 44 افراد پابندِ ضمانت
انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ کیمیکلز پر انحصار کم کر کے نامیاتی اور پائیدار طریقہ کاشت اپنائیں۔ اس موقع پر رکن اسمبلی وحید الرحمٰن پرہ نے بھی کاشتکاروں سے ماحول دوست اور نامیاتی زراعت کی جانب پیش قدمی کرنے کی اپیل کی۔ میلے کے دوران کسانوں کو جدید زرعی تکنیکوں اور زمین کی زرخیزی کی حفاظت سے متعلق تکنیکی رہنمائی بھی فراہم کی گئی۔