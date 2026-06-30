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کھیت بچاؤ ابھیان مہم اختتام پذیر، غیر ضروری کھادوں اور جراثیم کش ادویات سے اجتناب کرنے کی تلقین

پروگرام ٹاؤن ہال اچھہ بل میں منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں کسانوں، محکمۂ زراعت کے افسران اور دیگر متعلقہ افراد نے شرکت کی۔

Khet Bachao Abhiyan campaign concludes in anantnag, advice to avoid unnecessary fertilizers and pesticides Urdu News
اننت ناگ میں کھیت بچاؤ ابھیان مہم (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 30, 2026 at 3:39 PM IST

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اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): محکمۂ زراعت کی جانب سے کسانوں میں فصلوں کے تحفظ، جدید زرعی طریقۂ کار اور پائیدار کاشتکاری کے فروغ کے لیے شروع کی گئی "کھیت بچاؤ ابھیان" مہم کا آج ایک پروقار آگاہی پروگرام کے ساتھ اختتام عمل میں آیا۔ یہ پروگرام ٹاؤن ہال اچھہ بل میں منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں کسانوں، محکمۂ زراعت کے افسران اور دیگر متعلقہ افراد نے شرکت کی۔

اس موقع پر رکنِ اسمبلی اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لارمی اور رکنِ اسمبلی اننت ناگ ایسٹ ریاض احمد خان مہمانِ خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جب کہ ڈائریکٹر زراعت کشمیر سرتاج احمد نے خصوصی مہمان کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی۔

اننت ناگ میں کھیت بچاؤ ابھیان مہم (ETV Bharat)

پائیدار زراعت کا فروغ اور کسانوں کی معاشی خوشحالی
اپنے خطابات میں مقررین نے کہا کہ جدید سائنسی زرعی تکنیکوں کو اپنانا، فصلوں کو بیماریوں اور نقصان دہ کیڑوں سے محفوظ رکھنا اور کسانوں میں بروقت آگاہی پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مہمات نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ پائیدار زراعت کے فروغ اور کسانوں کی معاشی خوشحالی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

Khet Bachao Abhiyan campaign concludes in anantnag, advice to avoid unnecessary fertilizers and pesticides Urdu News
اننت ناگ میں کھیت بچاؤ ابھیان مہم (ETV Bharat)

ٹیسٹنگ کے بعد درکار کھاد کا استعمال کیا جائے

اس موقع پر زمینداروں کو غیر ضروری کیمیائی کھادوں اور جراثیم کش ادویات کے استعمال سے گریز کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس موقعے پر یہ بھی بتایا گیا کہ سوائل ٹیسٹنگ کے بعد ہی درکار کھاد کا استعمال کیا جائے۔ چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ شہنواز احمد نے مہمانوں، محکمہ کے افسران اور کسانوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ "کھیت بچاؤ ابھیان" کے دوران ضلع بھر میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے کسانوں کو فصلوں کے تحفظ اور جدید زرعی طریقوں سے متعلق عملی رہنمائی فراہم کی گئی۔

Khet Bachao Abhiyan campaign concludes in anantnag, advice to avoid unnecessary fertilizers and pesticides Urdu News
اننت ناگ میں کھیت بچاؤ ابھیان مہم (ETV Bharat)

فصلوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے بروقت تدارکی اقدامات

شہنواز احمد نے مہم کی کامیابی میں کسانوں کے بھرپور تعاون اور فعال شرکت پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر ماہرین زراعت نے کسانوں کے ساتھ تبادلۂ خیال کیا اور انہیں فصلوں کو کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے، بروقت تدارکی اقدامات اختیار کرنے، متوازن کھادوں کے استعمال اور جدید زرعی طریقۂ کار سے متعلق مفید معلومات فراہم کیں تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ اور فصلوں کا مؤثر تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔

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TAGGED:

اننت ناگ میں کھیت بچاؤ ابھیان مہم
KHET BACHAO ABHIYAN CAMPAIGN
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