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جموں: کھیری میں زمین دھنسنے کا سلسلہ تیز، مکینوں نے رنگ روڈ ٹنل تعمیرات پر اٹھائے سوال
زمین دھنسنے کی وجہ سے کھیری گاؤں کے مکین کافی خوفزدہ ہیں، جبکہ کارکنوں نے فوری تحقیقات اور متاثرین کی منتقلی کا مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 17, 2026 at 7:52 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں شہر سے چند کلومیٹر دور واقع کھیڑی گاؤں میں زمین دھنسنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جس سے کئی خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ جموں رنگ روڈ منصوبے کے تحت سرنگوں کی تعمیر شروع ہونے کے بعد علاقے میں زمین دھنسنے کا مسئلہ سامنے آیا ہے۔
ضلع جموں کے رائے پور علاقے میں واقع کم آبادی والے اس گاؤں میں گزشتہ ایک سال سے زمین دھنسنے کی صورتحال جاری ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران اس عمل میں غیر معمولی طور پر تیزی آئی ہے، جس کے باعث بعض مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور ایک ہموار جگہ پر 10 سے 15 میٹر چوڑا نالہ بن گیا ہے۔
مکینوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے خاندان اور ان کے آباء و اجداد 300 سے 400 سال سے اس علاقے میں رہتے آئے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں زمین دھنسنے کے کسی بھی واقعہ سے متعلق کبھی نہیں سنا ہے۔
ستر سال سے زائد عمر کے غلام محمد نامی ایک مقامی شہری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ زمین دھنسنے کا سلسلہ تقریباً ایک سال پہلے شروع ہوا تھا۔ "گزشتہ سال یہ بہت محدود پیمانے پر تھا، لیکن اس سال خاص طور پر گزشتہ ایک ماہ کے دوران زمین بہت تیزی سے دھنس رہی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ رنگ روڈ پر سرنگوں کی تعمیر شروع ہونے کے بعد ہی یہ صورتحال پیدا ہوئی۔"
کمزور مٹی والے پہاڑی سلسلہ میں واقع کھیری علاقہ سے متعلق غلام محمد کا گمان ہے کہ "زمین نرم ہونے کی وجہ سے سرنگوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی بھاری مشینری سے مٹی کے کھسکنے کا عمل تیز ہوا ہوگا۔ ہماری رائے میں سرنگوں کی تعمیر ہی زمین کے دھنسنے کی بنیادی وجہ ہے۔"
ایک ماہ میں صورتحال مزید خراب
جموں و کشمیر کے کئی علاقوں میں گزشتہ برسوں کے دوران زمین دھنسنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ صوبہ جموں کے ہی رام بن ضلع کے پرنوٹ، ڈوڈہ ضلع کے ٹھقٹھری، سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر بلی نالہ کے قریب تھرار اور جموں شہر کے بالائی بٹھنڈی علاقے بھی اسی طرح کے واقعات سے متاثر ہوئے ہیں۔
تاہم ان علاقوں میں چند ہفتوں بعد زمین دھنسنے کا عمل رک گیا تھا جبکہ کھیری میں صورتحال مختلف ہے۔ کھیری علاقے میں زمین دھنسنے کا عمل اب بھی جاری ہے اور گزشتہ ایک ماہ کے دوران اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
مختارہ بیگم کا گھر زمین دھنسنے سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ وہ اب جموں کے جانی پور علاقے میں اپنے ایک اور فرزند کے ساتھ رہتی ہیں تاہم ہر روز کھیری آکر صورتحال کا جائزہ لیتی ہے۔ معمر خاتون کو امید ہے کہ زمین دھنسنے کا سلسلہ رک جائے گا اور وہ دوبارہ اپنے گھر کی مرمت یا تعمیر نو کے بعد پر سکون زندگی گزار سکیں گیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مختارہ بیگم نے کہا: "گزشتہ سال ہمارے دو گھروں میں سے ایک مکمل طور پر تباہ ہوگیا تھا۔ انتظامیہ نے ہمیں ایک لاکھ 25 ہزار روپے کا معاوضہ دیا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ اس رقم سے دوسرے گھر کی مرمت کرائیں گے، لیکن اس سال صورتحال مزید خراب ہوگئی۔"
انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران زمین اتنی دھنس گئی کہ ہموار زمین پر 10 سے 15 میٹر چوڑا نالہ بن گیا، جو مسلسل چوڑا ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق زمین دھنسنے کا اثر اب دوسرے علاقوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔
خطرے برقرار، مگر جائیں کہاں؟
ایک خاندان زمین دھنسنے کی وجہ سے متاثرہ گھر میں ہی اب بھی رہنے پر مجبور ہے۔ خاندان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس منتقل ہونے کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔
غلام محمد کی اہلیہ نسیمہ بی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ہم بہت پریشان ہیں۔ زمین دن رات دھنستی جا رہی ہے، لیکن ہمارے پاس کہیں اور جانے کی جگہ نہیں۔ کچھ افسران پہلے یہاں آئے تھے، لیکن اب انہوں نے بھی آنا بند کر دیا ہے۔ ہم دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے پاس متبادل جگہ نہیں۔ زمین دھنسنے کا خطرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور ہم رات کو سکون سے نیند بھی نہیں کر پاتے۔"
نسیمہ بی کے مطابق انہوں نے سرنگوں پر کام کرنے والی تعمیراتی کمپنی سے بھی مدد طلب کی، لیکن کمپنی نے یہ کہہ کر مدد سے انکار کردیا کہ انہیں اس بات کے دستاویزی ثبوت فراہم کرنے ہوں گے کہ زمین دھنسنے کی وجہ تعمیراتی کام ہے۔
ماحولیاتی کارکنوں کی تشویش
گزشتہ سال سے کچھ ماحولیاتی کارکن کھیری اور جموں خطے کے دیگر علاقوں میں زمین دھنسنے کی وجوہات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے معاملے کی فوری سائنسی جانچ کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
جموں کے ماحولیاتی ماہر اور کارکن انمول اوہری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اتراکھنڈ کے جوشی مٹھ میں زمین دھنسنے کے واقعے کے بعد وہ گزشتہ دو سے تین برس سے اپنی ٹیم کے ساتھ ایسے واقعات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران ان کی ٹیم نے پرنوٹ، ٹھاٹھری اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور مشاہدہ کیا کہ زمین دھنسنے کے واقعات جموں شہر کے قریب تک پہنچ رہے ہیں۔
اوہری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "کھیری کی آبادی کم ہونے کی وجہ سے شاید لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی اور اسی وجہ سے انتظامیہ بھی اس معاملے پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی۔ لیکن صورتحال تشویشناک ہے اور ہمیں ابھی تک اس کے جوابات نہیں ملے۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی مقامات پر جیولوجیکل سروے آف انڈیا (GSI) کی ٹیمیں دورہ کر چکی ہیں، تاہم ان کی رپورٹس عوام کے سامنے نہیں لائی گئیں۔ "لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ زمین کیوں دھنس رہی ہے۔ اگر انہیں یہ نہیں بتایا جائے گا تو وہ خود کو کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟"
اگڑیا سنگھ چوہان نامی ایک اور اور کارکن نے کہا کہ وہ متاثرہ لوگوں کو قانونی مدد فراہم کرنے اور عدالت کو صورتحال سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ : "ہم تقریباً ایک ماہ پہلے یہاں آئے تھے تو یہ صرف ایک چھوٹا سا نالہ تھا، لیکن اب یہ ایک بڑے نالے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ علاقے کا نقشہ ہی کافی حد تک بدل گیا ہے۔"
چوہان کے مطابق مقامی لوگ سرنگوں کی تعمیر کو زمین دھنسنے سے جوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ بڑی مشینری کے استعمال سے زمین کے اندر موجود مٹی حرکت میں آکر کھسک سکتی ہے۔ "یہ ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن انتظامیہ کو اس معاملے کی مکمل جانچ کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ چھوٹے پیمانے پر شروع ہوا تھا اور اب بڑے علاقے تک پھیل چکا ہے۔ لوگ شاید صورتحال کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہے، لیکن انتظامیہ کو فوری طور پر اس کا جائزہ لینا چاہیے۔"
رنگ روڈ کا 90 فیصد کام مکمل
جموں رنگ روڈ منصوبے کا تقریباً 90 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے، تاہم دو سرنگوں کی تعمیر میں تاخیر کے باعث منصوبہ تکمیل سے دور ہے۔ اس سے قبل نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) نے کہا تھا کہ علاقے میں نرم مٹی کی موجودگی کی وجہ سے سرنگوں کی تعمیر میں وقت لگ رہا ہے۔
کھیری میں زمین دھنسنے کے معاملے پر NHAI حکام نے کہا کہ کسی نے اس حوالے سے ان سے رابطہ نہیں کیا ہے، اس لیے وہ یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ زمین دھنسنے کی وجہ کیا ہے یا آیا اس کا تعلق سرنگوں کی تعمیر سے ہے۔
ادھر، کھیری گاؤں جس علاقے کے انتظامی دائرہ اختیار میں آتا ہے، وہاں کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ (SDM) جموں نارتھ سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اگر انہوں نے اس معاملے پر بات کی تو اسے بھی اس خبر کے ساتھ نشر کیا جائے گا۔
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