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کھیر بھوانی میلہ؛ جذباتی ملاقاتیں اور کشمیر کے بھائی چارے کی دلکش تصویر
گاندربل کے تولہ مولہ مندر میں ہزاروں شردھالوؤں نے میلہ کھیر بھوانی میں کی شرکت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 23, 2026 at 3:26 PM IST
سرینگر/گاندربل (محمد ذوالقرنین زلفی، فردوس تانترے) : ضلع گاندربل کے تولہ مولہ علاقے میں واقع ماتا کھیر بھوانی مندر میں جیٹھ اشٹمی کے موقع پر ہزاروں شردھالوؤں نے حاضری دی۔ میلہ کھیر بھوانی کے موقع پر بھجن کی گونج، لوبان کی خوشبو اور برسوں بعد بچھڑے دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ جذباتی ملاقاتوں نے کشمیر کی باہمی ہم آہنگی اور مشترکہ تہذیب کی خوبصورت تصویر پیش کی۔ یہ دن کشمیری پنڈت برادری کے اہم ترین مذہبی تہواروں میں شمار ہوتا ہے۔
صبح سویرے ہی جموں و کشمیر اور ملک کے مختلف حصوں سے عقیدت مند کھیر بھوانی مندر پہنچنا شروع ہوئے۔ انہوں نے ماتا راگنیا بھگوتی کے دربار میں حاضری دی اور امن، خوشحالی اور سب کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگیں۔ "دیوی کے ظہور" کے دن منائے جانے والے اس سالانہ تہوار کے دوران شردھالوؤں نے دیے جلائے ، مذہبی رسومات ادا کیں اور درشن کے لیے طویل قطاروں میں کھڑے رہے۔
کھیر بھوانی میلہ کشمیری پنڈتوں کا ایک اہم مذہبی تہوار ہے، جو وادی کے مختلف مندروں میں منایا جاتا ہے۔ ان میں گاندربل ضلع کا تولہ مولہ، دیوسر کا تریپور سندری مندر، منزگام، لوگری پورہ اور ٹکر کے راگنیا بھگوتی جیسے مندر شامل ہیں۔
دن بھر مندر، یگیہ شالہ اور لنگر کے مقامات شردھالوؤں سے بھرے رہے۔ بھاری رش کے باوجود پورا ماحول پُرامن اور روحانی کیفیت سے لبریز رہا۔ کئی کشمیری پنڈتوں کے لیے یہ یاترا صرف مذہبی عقیدت تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اپنے وطن اور ماضی سے جڑنے کا ایک جذباتی موقع بھی۔
اس دوران دل کو چھو لینے والے مناظر دیکھنے کو ملے جب مقامی مسلمانوں نے آنے والے کشمیری پنڈتوں کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ برسوں بعد ملنے والے پرانے دوستوں اور سابق پڑوسیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، خیریت دریافت کی اور مشترکہ یادیں تازہ کیں۔ میلے میں شرکت کے لیے وادی واپس آنے والے کئی بے گھر کشمیری پنڈتوں نے اس موقع کو جذباتی "گھر واپسی" قرار دیا۔
یہ ملاقاتیں میلے کی نمایاں ترین جھلکیوں میں شامل رہیں۔ دونوں برادریوں کے افراد نے پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے امن، بھائی چارے اور بہتر مستقبل کی امید کا اظہار کیا۔
ڈولی رینہ نامی ایک شردھالو نے کہا: "یہ میلہ صرف ایک مذہبی اجتماع نہیں بلکہ اس سرزمین کے ساتھ ہمارے گہرے رشتے کی علامت بھی ہے۔" انہوں نے کہا کہ انہوں نے کشمیر میں امن، خوشحالی اور بھائی چارے کے لیے دعا کی اور اپنی کشمیری شناخت پر فخر کا اظہار کیا۔
جموں سے آئے ایک اور عقیدت مند نند لال نے کہا کہ وہ ہر سال اس میلے میں آتے ہیں۔ ان کے مطابق "یہاں کا ماحول روحانی سکون سے پر ہوتا ہے اور وہ جموں و کشمیر میں خوشی، صحت اور پائیدار امن کے لیے دعا کرتے ہیں۔"
میلے میں مقامی لوگوں کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ قریبی علاقوں کے سینکڑوں مسلمان رضاکاروں نے عقیدت مند کو پینے کا پانی فراہم کیا، راستہ دکھایا، بزرگ شردھالوؤں کی مدد کی اور آمدورفت کو آسان بنانے میں تعاون کیا۔
ایک مقامی مسلم شہری غلام احمد نے کہا کہ "یہ سالانہ میلہ کشمیر کی قدیم روایات، باہمی احترام اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کئی شردھالوؤں نے مقامی لوگوں کے اس رویے کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے ان کے آبائی وطن کے ساتھ جذباتی تعلق مزید مضبوط ہوا اور کشمیر کی روایتی بھائی چارے کی ثقافت کی عکاسی ہوئی۔"
میلے کے پرامن انعقاد کے لیے انتظامیہ نے وسیع انتظامات کیے تھے۔ سکیورٹی اہلکار، طبی عملہ، صفائی کارکن اور ٹرانسپورٹ سے وابستہ افسران دن بھر تعینات رہے تاکہ بڑی تعداد میں آنے والے زائرین کو سہولیات فراہم کی جاسکیں۔
ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے بھی مندر کا دورہ کرکے شردھالوؤں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ تولہ مولہ، منزگام، دیوسر، لوگری پورہ اور ٹکر سمیت تمام بڑے کھیر بھوانی مندروں میں جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سکیورٹی، صحت، صفائی اور ٹرانسپورٹ سمیت تمام بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں تاکہ شردھالوؤں کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل جیتن کشور نے کہا کہ یہ میلہ بے حد مذہبی اہمیت کا حامل ہے اور ضلعی انتظامیہ نے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ اور گاندربل کے عوام کی جانب سے زائرین کا خیرمقدم کیا۔
کشمیر کے انسپکٹر جنرل آف پولیس وی کے بردی نے بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ "یہ تہوار امن، ہم آہنگی اور بھائی چارے کو مزید مضبوط کرے گا۔"
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی مندر میں حاضری دی اور خصوصی دعائیں مانگیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمام لوگوں کی سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی ہے۔ "ماتا کھیر بھوانی کی برکتیں سب پر قائم رہیں۔"
منوج سنہا نے بتایا کہ اس سال گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ شردھالوؤں نے میلے میں شرکت کی اور شردھالوؤں کی حفاظت و سہولت کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے تھے۔
بعد ازاں انہوں نے کشمیری پنڈت برادری اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے میلے کے انعقاد میں شامل تمام افسران اور متعلقہ اداروں کی خدمات کو بھی سراہا۔
میلے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مندر کا دورہ کیا اور کہا کہ ماتا کھیر بھوانی کی برکتیں کشمیر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کو مضبوط بناتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وادی کے لوگ کشمیری پنڈتوں کی واپسی چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ امن سے رہ سکیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت کی جاری کوششیں برادری کی اپنے آبائی علاقوں میں واپسی میں مددگار ثابت ہوں گی۔
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنماؤں، رکن پارلیمان ست شرما اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری اشوک کول نے بھی مندر میں حاضری دی اور امن، خوشحالی اور بھائی چارے کے لیے دعائیں کیں۔
ست شرما نے میلے کو کشمیر کی عظیم ثقافتی وراثت اور صدیوں پرانی مذہبی و سماجی روایات کی علامت قرار دیا، جبکہ اشوک کول نے کہا کہ یہ سالانہ یاترا جموں و کشمیر کی گہری روحانی روایت کی عکاس ہے اور خطے کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھی مندر کا دورہ کیا اور کشمیری پنڈت شردھالوؤں کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کو مستقبل کی جانب دیکھتے ہوئے وادی کے لوگوں کے ساتھ اپنے روابط مزید مضبوط بنانے چاہئیں۔ انہوں نے واپسی کے خواہش مند کشمیری پنڈتوں کے لیے مزید سہولیات اور تعاون فراہم کرنے پر بھی زور دیا۔
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