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کھیر بھوانی میلہ 2026: گاندربل کے تلمولہ مندر میں ہزاروں عقیدت مندوں کی پوجا ارچنا
کشمیری پنڈت برادری کے لیے یہ ایک اہم مذہبی تہوار ہے۔ اس تاریخی مندر میں عبادت کے لیے دور دور سے عقیدت مند آتے ہیں۔
Published : June 22, 2026 at 12:39 PM IST
گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے): جموں و کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں سے پیر کے روز وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے تلمولہ گاؤں میں واقع مقدس کھیر بھوانی مندر میں سالانہ کھیر بھوانی میلے میں شرکت کرنے کے لیے ہزاروں عقیدت مند جمع ہوئے۔ یہ سالانہ کھیر بھوانی میلہ جیشٹھا اشٹمی کے مبارک موقع پر منایا جاتا ہے۔
عقیدت مند صبح سویرے ہی مندر میں پوجا کرنے اور ماتا کھیر بھوانی کا آشیرواد حاصل کرنے کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے، جو کشمیری پنڈتوں میں سب سے زیادہ قابل احترام دیوتاؤں میں سے ایک ہے۔ مندر کے احاطے میں دن بھر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی بھیڑ بھاڑ دیکھی گئی، لوگوں نے عقیدت اور روحانی جوش کے ماحول میں مذہبی رسومات میں حصہ لیا۔
#WATCH | Tulmulla, Ganderbal | The annual Mata Kheer Bhawani Mela draws thousands of devotees to the historic Ragnya Devi shrine pic.twitter.com/tVj2qi7GGY— ANI (@ANI) June 22, 2026
عقیدت مندوں کا جذباتی اور روحانی جذبہ
یہ سالانہ میلہ کشمیری پنڈت برادری کے لیے ایک اہم مذہبی تہوار ہے، جو ملک بھر سے عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو تاریخی مزار پر پوجا کرنے کے لیے وادی واپس آتے ہیں۔ بہت سے عقیدت مندوں نے اس موقع کو جذباتی اور روحانی گھر واپسی قرار دیا۔ ان میں سے ایک ڈولی رینا نے کہا کہ یہ تہوار ان کے خاندان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔
Ganderbal, Jammu and Kashmir: Temporary stalls selling traditional food, handicrafts, flowers, and other items witness brisk business as many devotees flock to the shrine of Mata Kheer Bhawani Jee Temple for the annual Kheer Bhawani Mela. pic.twitter.com/Zz6DVwdHvs— IANS (@ians_india) June 22, 2026
امرناتھ غار میں بطور پجاری خدمات
اپنے کشمیری ورثے پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے، رینا نے کہا کہ ان کے آباؤ اجداد نے مقدس امرناتھ غار کی عبادت گاہ میں پجاری کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ماتا کھیر بھوانی کا آشیرواد حاصل کرنے اور تمام لوگوں کو امن، خوشحالی اور بھلائی کے لیے دعا کرنے کے لیے تلمولہ آئی تھیں۔
Ganderbal, Jammu and Kashmir: Security has been heightened around the Mata Kheer Bhawani Temple as thousands of devotees are expected to attend the annual Kheer Bhawani Mela today. Multi-layered security arrangements, including deployment of police and security forces, have been… pic.twitter.com/o1ySt5Htv7— IANS (@ians_india) June 22, 2026
چنار کے درختوں اور قدرتی چشموں کے درمیان کھیر بھوانی
انہوں نے کہا، "یہاں آنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ میں آشیرواد لینے اور امن و خوشحالی کی دعا کرنے آئی ہوں۔"چنار کے درختوں اور قدرتی چشموں کے درمیان واقع، مزار مذہبی سرگرمیوں سے بھرا ہوا تھا کیونکہ عقیدت مندوں نے دودھ، پھول پیش کیے اور روایتی دعائیں کیں۔ بہت سے خاندانوں نے مندر کے احاطے میں گھنٹوں گزارے، رسومات میں حصہ لیا اور ساتھی عقیدت مندوں کے ساتھ بات چیت کی۔
Ganderbal, Jammu and Kashmir: A large number of devotees gathered at the revered Kheer Bhawani Temple in Tulmulla for the annual Mela, offering prayers for peace and prosperity pic.twitter.com/sicU7M1NUZ— IANS (@ians_india) June 22, 2026
ڈپٹی کمشنر جتن کشور نے کیا کہا
عہدیداروں نے بتایا کہ سالانہ تہوار کو خوش اسلوبی سے منانے کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ گاندربل کے ڈپٹی کمشنر جتن کشور نے کہا کہ یہ میلہ بڑی مذہبی اہمیت رکھتا ہے اور تاریخی تلمولہ مندر میں ہر سال منایا جاتا ہے۔
جتن کشور نے کہا، "ضلعی انتظامیہ اور گاندربل کے لوگوں کی جانب سے، ہم تمام عقیدت مندوں کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ یاتریوں کے لیے ایک آرام دہ، محفوظ اور روحانی طور پر اچھا تجربہ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔"
VIDEO | Ganderbal: Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha visits the Mata Kheer Bhawani Temple.— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2026
He says, " we all pray for peace and prosperity in jammu and kashmir. a large number of people have come here to seek blessings." pic.twitter.com/6KNeX9YP2m
وقف ہیلپ ڈیسک اور سہولتی مراکز کا قیام
انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ نے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے ہیں جن میں ٹرانسپورٹ، پینے کے پانی، صفائی، صحت کی دیکھ بھال کی خدمات اور دیگر ضروری سہولیات شامل ہیں۔ عہدیداروں نے مندر میں آنے والے زائرین کی مدد کے لیے وقف ہیلپ ڈیسک اور سہولتی مراکز بھی قائم کیے ہیں۔
انسپکٹر جنرل آف پولیس نے عقیدت مندوں کو دی مبارکباد
پورے علاقے میں سکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اور پولیس اہلکاروں کو یاترا کے راستے اور مندر کے احاطے کے ارد گرد تعینات کیا گیا ہے تاکہ تقریب کی پرامن تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ دریں اثنا، انسپکٹر جنرل آف پولیس، کشمیر نے اس موقع پر عقیدت مندوں کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ یہ تہوار معاشرے میں امن، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور روحانی اقدار کو مزید مضبوط کرے گا۔ انہوں نے عقیدت مندوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امن، خوشحالی اور بھائی چارے کے لیے دعا کی۔