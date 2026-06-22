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کھیر بھوانی میلہ 2026: گاندربل کے تلمولہ مندر میں ہزاروں عقیدت مندوں کی پوجا ارچنا

کشمیری پنڈت برادری کے لیے یہ ایک اہم مذہبی تہوار ہے۔ اس تاریخی مندر میں عبادت کے لیے دور دور سے عقیدت مند آتے ہیں۔

Kheer Bhawani Mela 2026: Thousands Visit Tulmulla Temple in Kashmirs Ganderbal Urdu News
گاندربل، جموں و کشمیر میں کھیر بھوانی میلہ 2026 کا انعقاد (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 22, 2026 at 12:39 PM IST

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گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے): جموں و کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں سے پیر کے روز وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے تلمولہ گاؤں میں واقع مقدس کھیر بھوانی مندر میں سالانہ کھیر بھوانی میلے میں شرکت کرنے کے لیے ہزاروں عقیدت مند جمع ہوئے۔ یہ سالانہ کھیر بھوانی میلہ جیشٹھا اشٹمی کے مبارک موقع پر منایا جاتا ہے۔

عقیدت مند صبح سویرے ہی مندر میں پوجا کرنے اور ماتا کھیر بھوانی کا آشیرواد حاصل کرنے کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے، جو کشمیری پنڈتوں میں سب سے زیادہ قابل احترام دیوتاؤں میں سے ایک ہے۔ مندر کے احاطے میں دن بھر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی بھیڑ بھاڑ دیکھی گئی، لوگوں نے عقیدت اور روحانی جوش کے ماحول میں مذہبی رسومات میں حصہ لیا۔

گاندربل کے تلمولہ مندر میں ہزاروں عقیدت مندوں کی پوجا ارچنا (ETV Bharat)

عقیدت مندوں کا جذباتی اور روحانی جذبہ

یہ سالانہ میلہ کشمیری پنڈت برادری کے لیے ایک اہم مذہبی تہوار ہے، جو ملک بھر سے عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو تاریخی مزار پر پوجا کرنے کے لیے وادی واپس آتے ہیں۔ بہت سے عقیدت مندوں نے اس موقع کو جذباتی اور روحانی گھر واپسی قرار دیا۔ ان میں سے ایک ڈولی رینا نے کہا کہ یہ تہوار ان کے خاندان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔

امرناتھ غار میں بطور پجاری خدمات

اپنے کشمیری ورثے پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے، رینا نے کہا کہ ان کے آباؤ اجداد نے مقدس امرناتھ غار کی عبادت گاہ میں پجاری کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ماتا کھیر بھوانی کا آشیرواد حاصل کرنے اور تمام لوگوں کو امن، خوشحالی اور بھلائی کے لیے دعا کرنے کے لیے تلمولہ آئی تھیں۔

Kheer Bhawani Mela 2026: Thousands Visit Tulmulla Temple in Kashmirs Ganderbal Urdu News
گاندربل، جموں و کشمیر میں کھیر بھوانی میلہ 2026 کا انعقاد (ETV Bharat)

چنار کے درختوں اور قدرتی چشموں کے درمیان کھیر بھوانی

انہوں نے کہا، "یہاں آنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ میں آشیرواد لینے اور امن و خوشحالی کی دعا کرنے آئی ہوں۔"چنار کے درختوں اور قدرتی چشموں کے درمیان واقع، مزار مذہبی سرگرمیوں سے بھرا ہوا تھا کیونکہ عقیدت مندوں نے دودھ، پھول پیش کیے اور روایتی دعائیں کیں۔ بہت سے خاندانوں نے مندر کے احاطے میں گھنٹوں گزارے، رسومات میں حصہ لیا اور ساتھی عقیدت مندوں کے ساتھ بات چیت کی۔

Kheer Bhawani Mela 2026: Thousands Visit Tulmulla Temple in Kashmirs Ganderbal Urdu News
گاندربل، جموں و کشمیر میں کھیر بھوانی میلہ 2026 کا انعقاد (ETV Bharat)

ڈپٹی کمشنر جتن کشور نے کیا کہا

عہدیداروں نے بتایا کہ سالانہ تہوار کو خوش اسلوبی سے منانے کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ گاندربل کے ڈپٹی کمشنر جتن کشور نے کہا کہ یہ میلہ بڑی مذہبی اہمیت رکھتا ہے اور تاریخی تلمولہ مندر میں ہر سال منایا جاتا ہے۔

جتن کشور نے کہا، "ضلعی انتظامیہ اور گاندربل کے لوگوں کی جانب سے، ہم تمام عقیدت مندوں کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ یاتریوں کے لیے ایک آرام دہ، محفوظ اور روحانی طور پر اچھا تجربہ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔"

Kheer Bhawani Mela 2026: Thousands Visit Tulmulla Temple in Kashmirs Ganderbal Urdu News
گاندربل، جموں و کشمیر میں کھیر بھوانی میلہ 2026 کا انعقاد (ETV Bharat)

وقف ہیلپ ڈیسک اور سہولتی مراکز کا قیام

انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ نے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے ہیں جن میں ٹرانسپورٹ، پینے کے پانی، صفائی، صحت کی دیکھ بھال کی خدمات اور دیگر ضروری سہولیات شامل ہیں۔ عہدیداروں نے مندر میں آنے والے زائرین کی مدد کے لیے وقف ہیلپ ڈیسک اور سہولتی مراکز بھی قائم کیے ہیں۔

Kheer Bhawani Mela 2026: Thousands Visit Tulmulla Temple in Kashmirs Ganderbal Urdu News
گاندربل، جموں و کشمیر میں کھیر بھوانی میلہ 2026 کا انعقاد (ETV Bharat)

انسپکٹر جنرل آف پولیس نے عقیدت مندوں کو دی مبارکباد

پورے علاقے میں سکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اور پولیس اہلکاروں کو یاترا کے راستے اور مندر کے احاطے کے ارد گرد تعینات کیا گیا ہے تاکہ تقریب کی پرامن تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ دریں اثنا، انسپکٹر جنرل آف پولیس، کشمیر نے اس موقع پر عقیدت مندوں کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ یہ تہوار معاشرے میں امن، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور روحانی اقدار کو مزید مضبوط کرے گا۔ انہوں نے عقیدت مندوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امن، خوشحالی اور بھائی چارے کے لیے دعا کی۔

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