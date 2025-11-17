ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ کی ایک بستی سڑک رابطے اور صاف پانی سے محروم
لاسی پورہ، پلوامہ کے خان بستی قریشی محلہ کے لوگوں نے خستہ سڑک، پانی کی مناسب نہ ہونے کیخلاف احتجاج کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 17, 2025 at 2:58 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں انڈسٹریل ایریا لاسی پورہ کے قریب خان بستی، قریشی محلہ میں آباد تقریباً 300 کنبے گزشتہ کئی برسوں سے سڑکوں کی خستہ حالی اور پینے کے پانی کی نا مناسب سہولیات کے حوالہ سے پریشان ہیں۔ خان بستی کے باشندوں نے علاقے میں خاموش احتجاج کرتے ہوئے حکام کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی۔
سڑکوں کے بہتر رابطے سے محروم خان بسی کے باشندوں نے دعویٰ کیا کہ ’’لوگ خستہ حال سڑکوں پر سفر کرنے کے علاوہ ناپاک پانی پینے پر مجبور ہیں۔‘‘ مکینوں نے الزام عائد کیا کہ ’’سڑکوں سے اٹھنے والے گرد و غبار سے علاقے میں رہائش لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے۔‘‘ لوگوں نے سڑک کو پختہ کرکے عوام کی مشکات میں کمی لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
محمد اسماعیل قریشی نامی ایک معمر شہری نے بتایا کہ علاقے کے لوگ رنبی آرہ نالے سے سپلائی کیا جانے والا ’ناپاک پانی‘ پینے پر مجبور ہیں جس سے مکینوں میں صحت کے حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا: ’’حکومت کے جل جیون مشن کے باوجود یہ علاقہ 21ویں صدی میں بھی پینے کے صاف پانی کی مناسب سہولیات سے محروم ہے۔‘‘
ایک اور مقامی شخص بشیر احمد خان نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ ’’عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت نے انتخابات سے قبل علاقے کے مطالبات پورے کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔‘‘ انہوں نے سیاسی نمائندوں کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا: ’’حکومت کی طرف کئے گئے وعدے جموں و کشمیر کے معصوم لوگوں کے ساتھ محض ووٹ بٹورنے کے لیے کیے گئے تھے۔‘‘
احتجاج کر رہے مکینوں نے جموں و کشمیر حکومت خاص کر ضلع انتظامیہ پلوامہ سے علاقے کے لوگوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی اپیل کی۔
