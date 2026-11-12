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آئی اے ایس افسر بدسلوکی معاملہ: 'اچھے کی امید لگائے بیٹھی ہوں'، کشمیری خاتون افسر کا اظہارِ خیال
آئی اے ایس افسر کی مبینہ بدسلوکی کا شکار جموں کشمیر کی خاتون افسر بینش وانی 'بغیر تعصب انصاف' کیلئے پُر امید ہیں۔
Published : November 12, 2026 at 3:26 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے آئی اے ایس افسر کمار راجیو رنجن کے ذریعے جے کے اے ایس کی ایک خاتون افسر بینش وانی کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کی انکوائری کا حکم دیے جانے کے اٹھائیس دن بعد، متاثرہ خاتون افسر نے امید ظاہر کی ہے کہ بغیر کسی تعصب کے انصاف فراہم کیا جائے گا۔
اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر زبردست حمایت حاصل کرنے والی بینش وانی نے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انسٹاگرام پر پوسٹ کی گئی اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں بینش وانی نے کہا کہ "میں واقعی شکر گزار اور فخر محسوس کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بے پناہ محبت اور عزت کا اظہار کیا۔ مجھے امید ہے کہ بغیر کسی جانبداری اور لابی ازم کے بہت جلد انصاف فراہم کیا جائے گا۔"
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی جموں و کشمیر کی منتخب حکومت نے 16 اکتوبر کو بینش وانی کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کے معاملے پر کمار راجیو رنجن کے خلاف انکوائری کا حکم دیا تھا۔
محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی کمشنر/سیکریٹری اور سینئر خاتون آئی اے ایس افسر مندیپ کور کو 2010 بیچ کے اے جی ایم یو ٹی کیڈر کے آئی اے ایس افسر کمار راجیو رنجن کی مبینہ بدسلوکی کے معاملے کی "گہرائی سے جانچ" کے لیے انکوائری افسر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ انکوائری 15 دن کے اندر مکمل کی جانی تھی۔ تاہم، انکوائری کا حکم دیے ہوئے 28 دن گزر چکے ہیں اور اس کی موجودہ صورت حال کو ابھی تک عام نہیں کیا گیا ہے۔ مندیپ کور نے فون پر اس انکوائری کے حوالے سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔
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بینش وانی نے کہا کہ "میں بس اچھے کی امید لگائے بیٹھی ہوں، لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے، بہترین کی امید رکھیں اور بدترین کے لیے تیار رہیں۔"
محکمہ محنت و روزگار اور ہنر مندی کے فروغ کے سیکریٹری رنجن کو ایک آن لائن میٹنگ کے دوران گاندربل میں ایمپلائمنٹ اینڈ کونسلنگ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بینش وانی کے خلاف "نازیبا" زبان کا استعمال کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں دیکھا گیا تھا۔ سرکاری اجلاس کے دوران پیش آنے والے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہونے کے بعد اس کی شدید مذمت کی گئی اور وانی کے حق میں بڑے پیمانے پر حمایت سامنے آئی۔
جہاں ایک طرف جموں و کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران نے رنجن کی جانب سے "نازیبا" زبان کے استعمال پر قلم چھوڑ ہڑتال کی اور ملازمین کی تنظیموں نے ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا، وہیں سیاسی جماعتوں نے غیر جانبدارانہ اور مقررہ وقت میں انکوائری کے ساتھ ساتھ وانی کے خلاف کسی بھی انتقامی کارروائی سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا۔
قومی کمیشن برائے خواتین نے بھی غیر جانبدارانہ انکوائری اور الزامات ثابت ہونے کی صورت میں مناسب قانونی اور تادیبی کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔
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