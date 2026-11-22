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ویشنو دیوی کے دربار میں عقیدت مندوں کا تانتا؛ رواں سال اب تک ستیاسی لاکھ سے زائد یاتریوں نے دی حاضری
سی ای او سچن کمار نے کہا ہے کہ سال کے اختتام تک یاتریوں کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کرنے کی امید ہے۔
Published : November 22, 2026 at 9:44 AM IST
کٹرہ، جموں ریجن، جموں و کشمیر (محمد اشرف گنائی): تریکوٹہ پہاڑیوں میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی کے مقدس دربار میں ملک و بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے، اور رواں سال اب تک 87 لاکھ سے زائد یاتری ماتا کے دربار میں حاضری دے کر اپنی عقیدت و احترام کا اظہار کر چکے ہیں۔ یاتریوں کے اس غیر معمولی رش اور مسلسل آمد کو دیکھتے ہوئے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ پُرامید ہے کہ رواں سال کے اختتام تک عقیدت مندوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ کا تاریخی ہندسہ عبور کر سکتی ہے۔
شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر (سی ای او) سچن کمار کے مطابق، بیس کیمپ کٹرہ سے لے کر بھون تک یاترا کے راستوں پر بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور عقیدت مندوں کے لیے دستیاب سہولیات میں مسلسل بہتری لانے کے نتیجے میں یاتریوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بورڈ کی جانب سے فراہم کی جانے والی معیاری سہولیات پر ملک اور بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے بڑھتے ہوئے اعتماد کے پیشِ نظر حکام کو توقع ہے کہ سردیوں کے باوجود آئندہ ماہ بھی یاترا کی رفتار اسی طرح برقرار رہے گی۔
کٹرہ سے بھون تک جدید سہولیات اور بنیادی ڈھانچے میں بہتری
شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر (سی ای او) سچن کمار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں برس یاتریوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ درج کیا گیا ہے اور اب تک 87 لاکھ سے زیادہ عقیدت مند دربار میں ماتھا ٹیک چکے ہیں۔
راستے پر بنیادی ڈھانچے جدید خطوط پر استوار
سی ای او نے یاتریوں کی تعداد میں اس اضافے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ بیس کیمپ کٹرہ سے لے کر بھون تک یاترا کے تمام راستوں پر بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور عقیدت مندوں کے لیے دستیاب سہولیات میں مسلسل بہتری لانے کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بورڈ کی جانب سے جدید تاراکوٹ مارگ، بیٹری کار سروس، ہیلی کاپٹر سروس، روپ وے، جدید رہائش گاہوں (بھونز)، صفائی ستھرائی اور طبی امداد جیسی سہولیات کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے، جس سے بزرگ، خواتین اور بچوں سمیت ہر عمر کے عقیدت مندوں کا سفر نہایت آسان اور محفوظ ہو گیا ہے۔
شرائن بورڈ کی سہولیات پر عقیدت مندوں کا اعتماد
سچن کمار نے مزید کہا کہ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے لاکھوں عقیدت مند شرائن بورڈ کی جانب سے فراہم کی جانے والی معیاری سہولیات اور انتظامات پر گہرا اعتماد رکھتے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بورڈ کی جانب سے یاتریوں کو ہر ممکن آرام دہ، محفوظ اور روحانی ماحول فراہم کرنے کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی زائر کو یاترا کے دوران کوئی دشواری پیش نہ آئے۔
ایک کروڑ یاتریوں کا ہدف اور اگلے ماہ کی صورتحال
سی ای او نے بتایا کہ ماتا ویشنو دیوی کی سالانہ یاترا بلا تعطل جاری ہے اور سردیوں کی آمد کے باوجود عقیدت مندوں کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ برقرار ہے۔ رواں سال یاتریوں کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کرنے کے امکانات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ موجودہ رفتار حوصلہ افزا ہے اور اگلے ماہ تک اس حوالے سے مجموعی صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔
قابلِ ذکر ہے کہ جموں کے ضلع ریاسی میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی کا مقدس دربار بھارت کے اہم ترین اور مقبول ترین مذہبی و روحانی مراکز میں شمار ہوتا ہے، جہاں ہر سال ملک کے کونے کونے اور دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مند روحانی سکون اور منتیں مانگنے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔