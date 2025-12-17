ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سال 2025 میں ماتا ویشنو دیوی یاترا ہوئی بری طرح متاثر، موسم اور ٹرینوں کی منسوخی بنی اہم وجہ
اس برس جموں کی مقدس یاترا ماتا ویشنو دیوی کئی وجوہات کی بناء پرمتاثر ہوئی ہے، جیسے موسم، کمبھ میلہ،ٹرینوں کی منسوخی وغیرہ
جموں( محمد اشرف گنائی): سال 2025 مقدس یاترا ماتا ویشنو دیوی کے لیے حالیہ برسوں کا ایک نہایت مشکل اور غیر معمولی سال ثابت ہوا۔ جو یاترا ہمیشہ ریکارڈ توڑ عقیدت مندوں، منظم انتظامات اور مسلسل بڑھتی آمد کے لیے جانی جاتی تھی، وہ اس سال قدرتی آفات، سفری رکاوٹوں، سکیورٹی خدشات، ملک گیر مذہبی تقاریب اور مقامی احتجاجوں کے باعث دباؤ کا شکار رہی۔
ماتا ویشنو دیوی کٹرا کی ویب سائٹ پر دستیاب جانکاری کے مطابق 2025 میں شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 25 لاکھ کم یاتری پہنچے۔ یہ کمی چیتر اور شاردہ نوراتری جیسے روایتی مصروف ادوار میں بھی دیکھی گئی، جس کا براہ راست اثر کٹرا کی معیشت پر پڑا، جو بڑی حد تک یاترا پر منحصر ہے۔
سال 2025 میں منعقد ہونے والے عظیم کمبھ میلہ نے بھی یاترا کی تعداد پر گہرا اثر ڈالا۔ ملک اور بیرونِ ملک سے کروڑوں عقیدت مند کمبھ میلہ میں شریک ہوئے، جس کے باعث بڑی تعداد میں وہ یاتری، جو عام طور پر ماتا ویشنو دیوی کی یاترا کرتے ہیں،انہوں نے اپنے سفر مؤخر یا منسوخ کر دیے۔
اگست 2025 میں یاترا روٹ پر آنے والے شدید لینڈ سلائیڈ نے کئی قیمتی جانیں لے لیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اس افسوسناک حادثے کے بعد یاترا کو تین ہفتوں سے زائد عرصے کے لیے معطل کرنا پڑا۔ مسلسل بارشوں، دھند اور پہاڑی علاقوں میں مٹی کے کھسکنے کے واقعات نے مانسون اور ابتدائی سردیوں کے دوران بار بار یاترا کی عارضی بندش کو جنم دیا، جس سے یاتریوں کا اعتماد متاثر ہوا۔
جموں کٹرا ریلوے سیکشن پر ٹرینوں کی منسوخی اور تاخیر بھی ایک بڑا مسئلہ رہی۔ خراب موسم اور مرمتی کاموں کے باعث ریلوے خدمات متاثر ہوئیں، جس سے دور دراز علاقوں سے آنے والے یاتریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کئی افراد نے اپنے سفر ملتوی کر دیے
علاقے کی مجموعی سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کٹرا اور مندر کے اطراف سخت حفاظتی انتظامات نافذ رہے۔ اگرچہ مندر میں کوئی بڑا سکیورٹی واقعہ پیش نہیں آیا، تاہم سخت جانچ پڑتال اور بعض اوقات سفری ہدایات نے یاترا کے دوران انتظار کے اوقات میں اضافہ کیا۔
دوسری جانب پاکستان کے خلاف آپریشن ندور کی وجہ سے یاترا پر اثر پڑا
سال 2025 کا ایک اہم تنازعہ تارا کوٹ سے سنجی چھت تک مجوزہ روپ وے منصوبہ رہا۔ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے اسے بھیڑ کم کرنے اور بزرگ و معذور یاتریوں کے لیے سہولت قرار دیا، جبکہ گھوڑا بانوں، پالکی اٹھانے والوں اور مزدور تنظیموں کے روزگار متاثر ہونے کے خدشے پر شدید احتجاج کیا۔ ان احتجاجوں کے باعث کئی بار یاترا جزوی طور پر متاثر ہوئی۔
یاتریوں کی کم تعداد، طویل بندشوں، سفری مسائل اور احتجاجوں کے مجموعی اثر نے کٹرا کی مقامی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ہوٹلوں میں کم بکنگ، دکانوں پر گاہکوں کی کمی اور یومیہ مزدوروں کی آمدنی میں نمایاں گراوٹ دیکھی گئی۔ سال کے اختتام تک ریلیف اور بحالی پیکیج کے مطالبات زور پکڑتے گئے۔
مقدس شری ماتا ویشنو دیوی یاترا کے انتظام، حکمرانی اور نظم و نسق کی ذمہ داری شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے پاس ہے، جسے عام طور پر شرائن بورڈ کہا جاتا ہے۔ یہ بورڈ اگست 1986 میں جموں و کشمیر شری ماتا ویشنو دیوی شرائن ایکٹ 1988 کے تحت قائم کیا گیا۔
اس ایکٹ کا بنیادی مقصد مقدس مندر شری ماتا ویشنو دیوی اور اس کے موقوفات، بشمول منسلک زمینوں اور عمارتوں کے بہتر انتظام و انصرام کو یقینی بنانا ہے۔
شرائن بورڈ ایک چیئرمین اور زیادہ سے زیادہ دس اراکین پر مشتمل ہوتا ہے۔ جموں و کشمیر یوٹی کے لیفٹیننٹ گورنر اپنے عہدے کی حیثیت سے بورڈ کے ایکس آفیشیو چیئرمین ہوتے ہیں اور پالیسی سازی کی سطح پر نو اراکین نامزد کرتے ہیں۔
بورڈ اپنے فرائض ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ذریعے انجام دیتا ہے، جن کی معاونت حکومت جموں و کشمیر سے تعینات افسران، مختلف ایریا ہیڈز اور فنکشنل ہیڈز کرتے ہیں۔
سال 2025 کے اختتام پر ماتا ویشنو دیوی کی یاترا اپنی مضبوطی کا ثبوت ضرور دیتی ہے، مگر یہ سال اس حقیقت کی واضح یاد دہانی بھی ہے کہ قدرتی تبدیلیاں، بڑے قومی مذہبی اجتماعات جیسے کمبھ میلہ، بنیادی ڈھانچے پر دباؤ اور سماجی و معاشی مسائل کسی بھی یاترا کو متاثر کر سکتے ہیں۔