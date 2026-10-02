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کٹرا-بانہال ریلوے سیکشن پر ٹرینوں کی رفتار 75 سے بڑھا کر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی
'وندے بھارت ایکسپریس' نے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 'چناب برج' اور 'انجی کھڈ برج' کو عبور کیا۔
Published : October 2, 2026 at 3:22 PM IST
جموں: جموں و کشمیر میں ریلوے رابطے کے حوالے سے ایک تاریخی اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق، شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا-بانہال ریلوے سیکشن پر ٹرینوں کی زیادہ سے زیادہ مجاز رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھا کر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ ریلوے حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس 111 کلومیٹر طویل اہم اور دشوار گزار سیکشن پر تیز رفتاری کا یہ کامیاب تجربہ جمعہ کے روز مکمل کیا گیا، جو کہ وادی کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے کی سمت میں ایک بڑا قدم ہے۔
100 km/h over India’s engineering pride! 🇮🇳 pic.twitter.com/4GlR5QJTva— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 2, 2026
اس آزمائشی سفر کے دوران بھارت کی جدید ترین 'وندے بھارت ایکسپریس' نے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی مقررہ رفتار سے دنیا کے بلند ترین ریلوے پل، 'چناب برج' اور بھارت کے پہلے کیبل اسٹیڈ ریلوے پل 'انجی کھڈ برج' کو عبور کیا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ رفتار میں اس اضافے سے ادھمپور-سری نگر-بارہمولہ ریل لنک پر ٹرینوں کی آمد و رفت مزید منظم اور تیز ہوگی۔ اس سے نہ صرف سفر کا وقت کم ہوگا بلکہ مسافروں کو پہلے سے زیادہ محفوظ، آرام دہ اور جدید سفری سہولیات میسر آئیں گی۔
مرکزی وزیرِ ریلوے اشونی ویشنو نے بھی اس شاندار کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر چناب پل سے گزرتی ہوئی ٹرین کی ایک خوبصورت تصویر شیئر کرتے ہوئے اسے ملک کی انجینئرنگ صلاحیت کا ایک بے مثال اور اہم سنگِ میل قرار دیا۔