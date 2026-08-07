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کٹرا-بانہال ریل سفر ہوگا مزید تیز، ٹرینوں کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کرنے کی تیاری
ریلوے حکام نے کٹرا-بانہال روٹ کامعائنہ کیا اوراس حوالہ سے جلد رپورٹ پیش کی جائے گی جس کی بنا پر حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2026 at 8:11 PM IST
جموں (عامر تانترے) : ادھم پور-سرینگر-بارہمولہ ریلوے لائن (USBRL) کے کٹرا-بانہال سیکشن میں ٹرینوں کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھانے کا منصوبہ بنایا جا رہا جس سے اس روٹ پر سفر کا وقت کم ہونے کی توقع ہے۔
انڈین ریلوے کے نادرن سرکل کے کمشنر ریلوے سیفٹی (CRS) دنیش چند دیشوال نے جمعہ کو ٹرین کی رفتار کی نئی حد نافذ کرنے سے قبل کٹرا سے بانہال تک ریلوے ٹریک کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے USBRL کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور جموں ڈویژن کے ڈویژنل ریلوے منیجر (DRM) کے ہمراہ متعلقہ حکام کے ساتھ میٹنگ کی اور ریلوے لائن کا بھی جائزہ لیا۔ دنیش چند دیشوال اپنی رپورٹ تیار کرکے جلد ہی ریلوے حکام کو پیش کریں گے، جس کے بعد ٹرینوں کی رفتار بڑھانے کے بارے میں حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔
فی الوقت کٹرا سے سنگلدان تک ٹرینوں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 85 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ سنگلدان سے بانہال تک رفتار کی حد 75 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا، "CRS کی منظوری ملنے کے بعد زیادہ سے زیادہ رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی جائے گی، جس سے اس روٹ پر سفر کا وقت کم ہونے کی توقع ہے۔"
ادھم پور-سرینگر-بارہمولہ ریلوے لائن کا 111 کلومیٹر طویل کٹرا-بانہال سیکشن تقریباً 97 فیصد سرنگوں پر مشتمل ہے۔ اسی روٹ پر دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل، چناب پل، بھی واقع ہے۔
عہدیدار نے مزید بتایا کہ چند روز قبل ریلوے ٹریک پر آسیلیشن مانیٹرنگ سسٹم (OMS) ٹرین چلائی گئی تھی، جس کی رفتار 110 سے 115 کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان رکھی گئی۔ یہ آزمائشی سفر کامیاب رہا، جس کے بعد CRS کے دورے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دنیش چند دیشوال نے آج ریلوے ٹریک کا معائنہ کیا اور دوپہر کے وقت وندے بھارت ٹرین کے ذریعے جموں واپس پہنچے۔
اس وقت وندے بھارت ٹرین سرینگر اور جموں کے درمیان چل رہی ہے۔ دونوں سمتوں میں روزانہ دو ٹرینیں چلتی ہیں، جن میں ایک صبح اور دوسری دوپہر کے وقت روانہ ہوتی ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے 6 جون 2025 کو کٹرا-سرینگر وندے بھارت ٹرین سروس کا افتتاح کیا تھا۔ جبکہ رواں برس 30 اپریل کو ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اس سروس کو سرینگر اور جموں کے درمیان بھی توسیع دی۔ وندے بھارت ٹرین سروس نے جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے سیاحوں اور یاتریوں کے لیے سفر کی مشکلات کم کی ہیں۔
حالیہ دنوں ہوئی شدید بارشوں کے دوران جب سرینگر جموں قومی شاہراہ بند ہوگئی تھی، اس وقت جموں-سری نگر وندے بھارت ٹرین سروس نے لوگوں کو کافی راحت پہنچائی۔ وندے بھارت کے علاوہ اس روٹ پر چند مال بردار ٹرینیں بھی مختلف اشیاء لے کر چل رہی ہیں۔
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