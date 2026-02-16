ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کٹھوعہ پولیس نے پانچ مشتبہ دہشت گردوں کی تصاویر جاری کیں، ہائی الرٹ پر ضلع
پولیس نے عام لوگوں سے کہا ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز کو ان کے ٹھکانے کے بارے میں مطلع کریں۔
جموں: جموں و کشمیر پولیس نے جموں خطہ کے کٹھوعہ ضلع میں سرگرم پانچ مشتبہ دہشت گردوں کی تصاویر جاری کی ہیں اور عوام سے کہا ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز کو ان کے ٹھکانے کے بارے میں مطلع کریں۔
پولیس نے ضلع کے مختلف علاقوں میں مشتبہ دہشت گردوں کے پوسٹر چسپاں کر دیے ہیں۔ پانچ میں سے چار داڑھی والے ہیں اور ایک نے چہرے پر ماسک پہن رکھا ہے، حالانکہ اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ پوسٹرز کے ذریعے پولیس نے عام لوگوں سے کہا ہے کہ اگر انہیں مشتبہ افراد کے بارے میں کوئی اطلاع ہے تو وہ پولیس، فوج، سی آر پی ایف، بی ایس ایف کو اطلاع دیں یا ہیلپ لائن نمبر 8899761944 پر کال کریں۔
ضلع انتظامیہ نے کٹھوعہ ضلع کے سرحدی علاقوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے۔ سرحد پار سے فائرنگ کے خوف سے ضلعی انتظامیہ نے بین الاقوامی سرحد کے قریب رہنے والے لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی ہے۔ بی این ایس کی دفعہ 163 کے تحت جاری کردہ ایک حکم میں، کٹھوعہ کے ڈی سی رمیش شرما نے کہا، "میں بین الاقوامی سرحد سے سرحدی چوکی پہاڑ پور سے سرحدی چوکی کرول کرشنا تک پانچ کلومیٹر کے دائرے میں سرحدی علاقے میں غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی لگاتا ہوں۔"
ڈی سی نے کہا کہ سرحد پر صورتحال حساس ہے اور سرحد پار سے فائرنگ کا امکان ہے اور یہ پابندیاں عوام کی حفاظت کے لیے ہیں۔ انہوں نے رات کے وقت پرانے سانبہ کٹھوعہ روٹ پر بھاری گاڑیوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگانے کا بھی حکم دیا۔
کٹھوعہ ضلع کئی سالوں سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ 2024 کے بعد سے دہشت گرد کئی بار ہندوستانی سرحد سے دراندازی کرنے میں کامیاب ہوچکے ہیں اور پہاڑیوں کے جنگلاتی علاقوں میں بھی داخل ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کئی مواقع پر، سیکورٹی فورسز لوہی ملہار اور بلاور تحصیلوں کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ ضلع کے جنگلات میں دہشت گردوں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ حال ہی میں سیکورٹی فورسز نے بلور کے علاقے میں ایک دہشت گرد کو مار گرایا تھا۔
دریں اثنا، اودھم پور، ڈوڈا، اور کشتواڑ اضلاع میں بھی سیکورٹی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں، جہاں گزشتہ چند ہفتوں سے دہشت گردی کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ 18 جنوری سے، کشتواڑ ضلع کے چترو جنگلات میں، سیکورٹی فورسز نے پانچ بار دہشت گردوں کو نشانہ بنایا اور ایک کو ہلاک کیا۔
کشتواڑ کے عام علاقے میں آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وائٹ نائٹ کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ (جی او سی) نے علاقے کا دورہ کیا اور اندرونی علاقوں میں تعینات فوجیوں سے ملاقات کی۔