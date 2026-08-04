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شوپیاں میں بادل پھٹنے کا ایک اور واقعہ، پانی کا ریلہ بستی میں داخل، عوام میں تشویش
وادی کشمیر خاص کر شوپیاں میں قدرتی آفت کا سلسلہ جاری ہے، کاٹھوہالن میں بادل پھٹنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 4, 2026 at 5:46 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے کاٹھوہالن علاقے میں تیز بارشوں کے دوران بادل پھٹنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں علاقے میں پانی کے تیز ریلہ نے مکینوں کو خوفزدہ کیا۔ تیز ریلہ کا پانی بعض گھروں کے صحنوں میں داخل ہو گیا، جبکہ گاؤں کی کئی اندرونی رابطہ سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ تاہم ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی یا بڑے مالی نقصان کی خبر نہیں ہے۔
مقامی باشندوں کے مطابق صبح کے وقت موسم نسبتاً صاف تھا اور ہلکی دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی، تاہم دوپہر کے وقت اچانک موسم نے کروٹ بدلی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ اسی دوران بادل پھٹنے کی زور دار آواز سنائی دی، جس کے فوراً بعد پانی کا تیز ریلہ مختلف اطراف سے گاؤں میں داخل ہو گیا، جس سے لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ پانی کے تیز بہاؤ سے بعض گھروں کے صحن متاثر ہوئے جبکہ گاؤں کی کچھ اندرونی رابطہ سڑکیں بھی متاثر ہوئیں۔ تاہم اب تک کسی جانی نقصان یا بڑے پیمانے پر مالی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ضلع انتظامیہ شوپیان کے متعلقہ محکموں کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور پانی کی نکاسی، صورتحال کا جائزہ لینے اور بحالی کے کام کا آغاز کر دیا۔ جموں و کشمیر پولیس کی ٹیمیں بھی فوری طور پر موقع پر پہنچیں۔
قابلِ ذکر ہے کہ وادیٔ کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع شوپیان میں حالیہ دنوں کے دوران یہ بادل پھٹنے کا چوتھا واقعہ ہے، جس کے باعث مقامی آبادی میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
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