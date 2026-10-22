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کشمیر کا نوجوان سنتور نواز عمر مجید، کلاسیکیل موسیقی اور فیوجن کا ماہر
عمر مجید کو زبین مہتا کے میوزیکل شو سے بطور سنتور نواز پہنچان ملی۔ وہ صوفیانہ کےساتھ ماڈرن دھنوں کو پرونے کا ہنر رکھتے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 22, 2026 at 4:58 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 5:23 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): 'میرا دل یہ پکارے آجا ،میرے غم ک سہارے آجا' بالی ووڈ کے اس کلاسیکل اور مشہور فلمی نغمے کو سنتور کی تاروں پر بے حد خوبصورتی سے بجانے والے، یہ ہیں کشمیر کے نوجوان سنتور نواز عمر مجید۔ عمر روایتی سنتور سے نہ صرف صوفیانہ بلکہ کشمیری لوک سنگیت، بالی ووڈ نغموں اور انگریزی دھنوں کو بھی بے حد باریکی سے سنتور پر پرونے میں خاص صلاحیت رکھتے ہیں۔ سنتور کو کلاسیکیل سنگیت سے ہٹ کر فیوجن میں استعمال کرنے میں ان کا ایک اہم رول ہے۔ یہ نوجوان فنکار کسی بھی نغمے ،غزل یا گیت کو سنتور پر ہو بہو بجانے میں ماہر ہیں۔ ایسے میں جب یہ اپنے سنتور کی تاروں کو چھیڑتے ہیں تو سننے والا سنتا ہی رہ جاتا ہے۔ عمر مجید نے نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی کئی بڑیے میوزیکل کنسرٹز میں اپنی بہترین فنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا یے۔
سرینگر کے مجگنڈ علاقے کے 28 سالہ عمر مجید سنگیت گھرانے سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ان کے والد رباب کے ماہر فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ سنگیت میں اپنی الگ پہچان بنانے کی چاہ لئے اگرچہ اس نوجوان نے سنتور کی ابتدائی تربیت اپنے والد سے حاصل کی ہے تاہم بعد میں انہوں سنتور کی مکمل تربیت حاصل کرنے کی خاطر فائن آرٹ میں ڈگری حاصل کی۔
عمر اگرچہ اسکول کے دنوں سے ہی اس ساز کی جانب راغب ہوئے تھے تاہم سال 2013 میں اس وقت ان کی فن کارانہ صلاحت سامنے آئی جب انہوں نے کشمیر میں زبین مہتا کے بڑے میوزیک کنسرٹ میں اپنی بہترین پرفارمنس سے حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ ان کا ایسا پہلا بڑا شو تھا جس میں یہ بطور نوجوان سنتور نواز متعارف ہوئے۔
عمر مجید کہتے ہیں جب میں نے سنتور بجانا شروع کیا اس وقت کشمیر میں بہت کم نوجوان اس ساز کو بجانے میں دلچسپی رکھتے تھے تاہم بعد میں تحریک پا کر کئی اس کی جانب مائل ہوئے اور آج کی تاریخ میں کشمیر میں کئی نوجوان سنتور نواز ہیں۔
عمر مجید نے نوجوانوں کے مزاج کو بھانپتے ہوئے اہسے کئی دھنیں بھی بجائی جو کہ اس سے پہلے سنتور پر سننے کو نہیں ملی تھیں۔ جس میں ہالی ووڈ فلموں کے کئی ٹریکس بھی شامل ہیں۔ ایسے میں انہوں نے سنتور کو کلاسیکی یا صوفیانہ موسیقی کے دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی اور عمر کا یہ نیا تجربہ لوگوں خاص کر نئی نسل کو کافی حد تک پسند بھی آیا۔
اس فنکار نے اب تک کئی نامی گرامی گلوکاروں کے ساتھ کام کیا اور ایسے ان گنت البمز میں اپنے سنتور کی تاروں کو چھیڑا ہے جو کہ بعد میں کافی مقبول بھی ہوئے۔ عمر کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سنگاپور میں بھی مجھے ایک بڑے کنسرٹ میں لائیو پرفارم کرنے کا موقع ملا۔ تاہم انہوں نے کہا، بعض بیرون ممالک می لوگوں کو سنتور کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے، تاہم جب وہ سنتور پر کوئی دھن سننتے ہیں تو بے حد پسند کرتے ہیں اور مزید سنتے کی چاہت کا اظہار کرتے ہیں۔
عمر مجید نے کئی کمپوزیشنز بھی بنائی ہیں جبکہ چند نغمے بھی لکھے ہیں جن پر وہ اس وقت کام کررہے ہیں۔ عمر مجید کہتے ہیں کہ مجھے بالی کے مشہور موسیقار اے آر رحمان اور سلیم سلیمان کے ساتھ کام کرنے کی چاہت ہے اور اگر اہسے بڑے موسیقاروں کے ساتھ کام کرنے کا کبھی موقع ملے گا تو میرا بڑا خواب شرمندہ تعبیر ہوجائے گا۔
ان کے نزدیک سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے زریعے کوئی بھی اپنی صلاحیتوں کو بہ آسانی لوگوں تک پینچا سکتا ہے اور کوئی بھی فنکار اس وقت تک لوگوں کے دل ودماغ میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے فن کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ سرگرم رہتا ہے۔
سنتور کو ابتدا میں فارس (ایران) سے منسوب کیا جاتا ہے، جو بعد میں وسطی ایشیا اور دیگر خطوں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا۔ کشمیر میں یہ ساز ایک خاص پہچان اختیار کر گیا اور صوفی شاعری اور روایتی موسیقی کا اہم جزو بن گیا۔ ایسے میں روایتی موسیقی کے بدلتے رجحانات اور وقت کی تیز رفتاری کے باوجود اب بالی ووڈ اور ہالی ووڈ نغموں میں بھی اسے بجایا جاتا ہے۔
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