ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'شادیوں اور دیگر تقریبات میں رات دس بجے کے بعد کھانا نہیں پیش ہوگا'، کشمیری آشپاز ایسوسی ایشن کا فیصلہ
کشمیری آشپاز ایسوسی ایشن کے مطابق تاخیر کی صورت میں 'وازہ' عملہ کام چھوڑ کر جانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوگا۔
Published : November 11, 2026 at 10:19 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 10:42 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): کشمیر کی آشپاز (وازہ) ایسوسی ایشن نے ایک اہم فیصلے کے تحت شادیوں اور دیگر سماجی تقریبات میں کھانا پیش کرنے کے لیے رات دس بجے کی حتمی حد مقرر کی ہے۔
روایتی آشپاز ایسوسی ایشن (جنہیں کشمیر میں ’وازہ‘ کہا جاتا ہے) نے موجودہ سماجی وطیرے، کام کے حالات کو بہتر بنانے اور اپنے حقوق کے تحفظ کی خاطر متفقہ طور پر طے کیا ہے کہ وہ شادیوں اور دیگر سماجی تقریبات میں رات دس بجے کے بعد کھانا پیش نہیں کریں گے۔
یہ فیصلہ سرینگر کے علاقے راجوری کدل میں منعقدہ ’وازہ ایسوسی ایشن‘ کے ایک اجلاس میں کیا گیا، جس میں روایتی کھانا پکانے کے پیشے سے وابستہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ منظور کی گئی قرارداد کے مطابق، ’وازہ‘ (آشپاز) اب رات دس بجے کے بعد کسی بھی سماجی تقریب میں کھانا پیش نہیں کریں گے۔ ایسوسی ایشن نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر میزبان یا تقریب کے منتظمین مقررہ وقت کے اندر تقریبات اور کھانے کے انتظامات مکمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو ’وازہ‘ اور دیگر معاونین یعنی عملے کے ارکان کام چھوڑ کر جانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوں گے۔
ایسوسی ایشن کے صدر غلام نبی بابا اور دیگر اراکین نے اس فیصلے کی تائید کی۔ انہوں نے شادی کی تقریبات اور کھانے کے اوقات میں مسلسل تاخیر کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن نے کہا کہ اکثر رات 10 بجے طے شدہ نکاح کی تقریبات میں تاخیر ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ رات ڈیڑھ بجے یا اس سے بھی زیادہ دیر تک کھنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات تو کھانا فجر کی نماز کے بعد پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ’وازہ‘ اور ان کے عملے کو غیر ضروری طور پر پوری رات کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں کھانا پیش کرنے کی رات 10 بجے کی یہ حتمی حد شادیوں، منگنیوں، نکاح کی تقریبات، شادی کے سات دن بعد کی تقریب (ساتم دوہ) اور دیگر سماجی تقریبات پر لاگو ہوگی۔
مزید پڑھیں: روایتی کشمیری پکوان - وازوان
ایسوسی ایشن نے میزبانوں اور تقریب کے منتظمین پر زور دیا ہے کہ وہ تقریبات اور کھانے کے انتظامات کو وقت پر مکمل کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ غیر ضروری تاخیر کا خمیازہ ’وازہ‘ اور ان کے معاونین کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ اس کے علاوہ، ایسوسی ایشن نے سماجی تقریبات میں کام کرنے والے عملے کے لیے مناسب سہولیات، بشمول سونے کے لیے مناسب بستر اور دیگر بنیادی ضروریات کی فراہمی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد ’وازہ‘ اور ان کے عملے کے وقار، حقوق اور کام کے حالات کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ کشمیر کی شاندار مہمان نوازی کی روایت طویل ترین کام کے دورانیے کی قیمت پر نہ نبھائی جائے۔ واضح رہے کہ ’وازوان‘ (کشمیر کا روایتی اور پرتکلف دسترخوان) وادی میں شادیوں اور دیگر اہم تقریبات کا ایک لازمی حصہ اور روایت ہے۔ اس کی تیاری میں کئی گھنٹے لگتے ہیں اور اس کے لیے ماہر آشپاز (روایتی باورچی) اور ان کے عملے کی مشترکہ محنت درکار ہوتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
بڈگام کا ’وازوان‘ گاؤں، جہاں ہر کنبے کا فرد کشمیری روایتی پکوان کے ساتھ وابستہ ہے
کشمیر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ روایتی پکوانوں کی بھی منفرد جگہ، اداکارہ گڈی ماروتی