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کشمیر کا بدلتا سرد موسم: کم برف، خشک سالی کا لٹکتا خطرہ اور پانی کی مسلسل بڑھتی پریشانی
کشمیر میں برف باری میں مسلسل کمی، خشک ہوتے چشمے، سکڑتے گلیشیئرز اور گرم سردیوں نے تشویش بڑھا دی۔
Published : November 6, 2026 at 7:18 PM IST
سرینگر: کشمیر میں نسل در نسل سردیوں کی پہچان - برف سے ڈھکے پہاڑ، منجمد آبی ذخائر (خاص کر جھیلیں)، فراسٹ سے ڈھکے سفید باغات اور ہڈیوں کو چھونے والی سردی ہے۔ سردیوں کا یہ موسم نہ صرف لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ تھا بلکہ اسی کے مطابق کھیتی باڑی کے معمولات بھی طے ہوتے تھے۔ پہاڑوں پر جمع ہونے والی برف پگھل کر وادی کے دریاؤں، ندی نالوں اور چشموں کو پانی فراہم کرتی تھی، جن پر صدیوں سے یہاں کی زندگی کا انحصار رہا ہے۔
لیکن اب کشمیر کی سردیوں کی یہ جانی پہچانی تصویر آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ برف باری کا وقت اور اس کی مقدار غیر یقینی ہوتی جا رہی ہے، طویل عرصے تک موسم اب خشک رہنے لگا ہے اور سردیوں میں غیر معمولی گرمی نے وادی کے بدلتے موسم سے متعلق کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اس تبدیلی کا اثر صرف برف سے ڈھکے خوبصورت مناظر کے غائب ہونے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ سیب کے کاشتکار پانی کی دستیابی اور درختوں پر شگوفے کھِلنے کے بدلتے وقت کو لے کر کافی فکرمند ہیں، جبکہ چشموں اور ندی نالوں پر انحصار کرنے والی آبادیوں کو بھی پانی کی فراہمی کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔
ٹورزم بھی متاثر
سیاحت کا شعبہ بھی اس تبدیلی سے متاثر ہو رہا ہے۔ خاص طور پر گلمرگ اور پہلگام جیسے مقامات کا انحصار برف باری پر ہے اور غیر یقینی موسم نے اس شعبے کے مستقبل پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
اب سوال صرف یہ نہیں رہا کہ اس موسم سرما میں کشمیر میں برف باری ہوگی یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا وادی آہستہ آہستہ سردیوں کا وہ روایتی موسم کھو رہی ہے جس پر اس کا قدرتی ماحول، معیشت اور طرز زندگی قائم رہا ہے؟
محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جموں و کشمیر میں گزشتہ پانچ سردیوں کے دوران معمول سے کم بارش اور برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمے کے مطابق 2021-22 میں معمول سے 8 فیصد، 2022-23 میں 34 فیصد، 2023-24 میں 54 فیصد، 2024-25 میں 45 فیصد اور 2025-26 میں 65 فیصد کم بارش اور برف باری ہوئی۔
دسمبر 2025 میں معمول کے 59.4 ملی میٹر کے مقابلے میں صرف 13 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو معمول سے 78 فیصد کم تھی۔ جنوری میں معمول کے 95.1 ملی میٹر کے مقابلے میں 73.4 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ فروری میں 130.4 ملی میٹر کے معمول کے مقابلے میں صرف 14.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو 89 فیصد کی کمی ہے۔
دوسری جانب محکمہ موسمیات کے بارش کے اعداد و شمار بھی ہر سال بارش کی مقدار میں نمایاں فرق ظاہر کرتے ہیں۔ جموں و کشمیر میں 2021 میں 892.5 ملی میٹر، 2022 میں 1,040.4 ملی میٹر، 2023 میں 1,198.2 ملی میٹر، 2024 میں 833.3 ملی میٹر اور 2025 میں 1,139.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے مقابلے میں طویل مدت کی اوسط 1,232.4 ملی میٹر ہے۔
واضح رہے کہ یہ سالانہ اعداد و شمار پورے سال کے دوران ہونے والی بارش کو ظاہر کرتے ہیں اور انہیں صرف سردیوں کی برف باری کے اعداد و شمار نہیں سمجھنا چاہیے۔ محکمہ موسمیات کے جریدے 'موسم' (MAUSAM) میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں 1980 سے 2020 تک بارش کے رجحانات کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیق میں سرینگر، قاضی گنڈ اور کپوارہ میں اکتوبر سے دسمبر کے دوران بارش میں کمی کا رجحان سامنے آیا۔
اسی طرح شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر (زرعی یونیورسٹی)کے محققین کی 2023 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں مستقبل کے موسمی حالات کے تحت وسطی کشمیر میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا۔
خشک چشمے
کشمیر کے مختلف علاقوں میں لوگ پہلے ہی پانی کی بدلتی صورتحال کو محسوس کر رہے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع تاریخی اچھہ بل چشمہ اس کی ایک مثال ہے۔ مقامی شہری شبیر احمد نے چشمے کے خشک ہونے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "تاریخ میں پہلی بار میں نے اس چشمے کو اس طرح خشک ہوتے اور اس کا پانی مکمل طور پر بند ہوتے دیکھا ہے۔ یہ بات میرے لیے باعث تشویش ہے۔"
شبیر احمد نے بتایا کہ آس پاس کی آبادی پینے کے پانی اور آبپاشی کے لیے اسی چشمے پر انحصار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مقامی ٹراؤٹ مچھلیوں کے فارم بھی اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
کشمیر میں خاص طور پر پہاڑی علاقوں کی کئی بستیاں پانی کے لیے قدرتی چشموں پر انحصار کرتی ہیں۔ ان چشموں میں پانی کا بہاؤ بارش، برف پگھلنے، زیر زمین پانی کے دوبارہ جمع ہونے، زمین کی ساخت اور زمین کے استعمال میں تبدیلی جیسے عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔
2024 میں کشمیر ہمالیہ کے سندھ طاس میں زیر زمین پانی سے چلنے والے چشموں کے بہاؤ پر کی گئی ایک تحقیق میں سامنے آیا کہ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران چشموں کے پانی میں کمی ہوئی ہے اور بعض چشمے مکمل طور پر خشک بھی ہو چکے ہیں۔ اگرچہ کسی ایک چشمے کے خشک ہونے کو صرف موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا، تاہم یہ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ پانی کے روایتی ذرائع پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔
سیب کاشتکاروں کی بڑھتی پریشانی
کشمیر میں سیب کے کاشتکاروں کے لیے سردیوں کا موسم زرعی نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ سیب کے درختوں کے شگوفے کھلنے اور اچھی فصل دینے کے لیے سردیوں میں ایک خاص مدت تک کم درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سردیاں معمول سے زیادہ گرم رہیں تو یہ قدرتی عمل متاثر ہو سکتا ہے اور درختوں پر وقت سے پہلے پھول آنے لگتے ہیں۔ اس صورت میں بہار کے موسم میں پڑنے والا پالا پھولوں اور فصل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
سوپور کے سیب کے کاشتکار محمد اشرف میر نے پانی کی کمی سے پیدا ہونے والی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سال کئی مواقع پر دریائے جہلم میں پانی کی سطح انتہائی کم رہی۔ " کشمیر میں حیات کے لیے شہ رگ مانے جانے ولا دریائے جہلم اس سال کئی مواقع پر اپنی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔" انہوں نے طویل خشک موسم کے بعد گلیشیئرز کی صورتحال پر بھی تشویش ظاہر کی۔
ان کا یہ تجربہ ان کئی کاشتکاروں کی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے جن کے باغات کا انحصار پانی کی مسلسل اور قابل اعتماد فراہمی پر ہے۔
سیب پر موسمی اثرات
2022 میں انٹرنیشنل جرنل آف بایومیٹیرولوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں کشمیر میں سیب کی 25 اقسام پر مختلف موسمی حالات کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ محققین نے 2017 کی نسبتاً معمول کی سردیوں کا 2018 کی غیر معمولی گرم سردیوں سے موازنہ کیا۔ تحقیق کے مطابق 2018 میں سیب کے درختوں پر ابتدائی پھول آنے کا عمل 10.43 دن پہلے شروع ہوا، جبکہ مکمل طور پر شگوفے کھلنے کا مرحلہ 9.70 دن پہلے شروع ہو گیا۔ اس تبدیلی کے باعث سیب کی مختلف اقسام کے پھول بہار کے پالے کی زد میں آنے کے زیادہ خطرے سے دوچار ہو گئے۔
سردیوں میں بارش اور برف باری کم ہونے کا اثر گرم مہینوں میں آبپاشی کے لیے دستیاب پانی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کاشتکاروں کو بورویل اور پانی کے دیگر ذرائع پر زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹے باغ مالکان کے لیے آبپاشی کے اضافی اخراجات ایک بڑا مالی بوجھ بن سکتے ہیں۔
سکڑتے گلیشیئرز
کشمیر کے گلیشیئرز کی بدلتی صورتحال نے اس بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ماہر ماحولیات اور اَرتھ سائنسز (Earth Science) کے پروفیسر شکیل احمد رومشو نے خبردار کیا ہے کہ برف باری میں کمی اور بہار کے موسم میں بڑھتے درجہ حرارت کے باعث موسمی برف اور گلیشیئرز پہلے کے مقابلے میں جلد پگھل رہے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے پروفیسر رومشو نے بتایا کہ اس تبدیلی سے برف پگھلنے کے قدرتی وقت اور پانی کی دستیابی کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ یہی پانی دریاؤں، چشموں اور زیر زمین پانی کے ذخائر کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
تشویش کی بات یہ ہے کہ اگر برف معمول سے پہلے پگھلنے لگے یا سردیوں میں پہاڑوں پر کم برف جمع ہو تو سال کے مختلف موسموں میں پانی کی دستیابی غیر متوازن ہو سکتی ہے۔
جرنل 'انوائرنمنٹل مانیٹرنگ اینڈ اسیسمنٹ' میں شائع ہونے والی ایک سیٹلائٹ پر مبنی تحقیق میں 1980 سے 2018 کے دوران کشمیر ہمالیہ کے 147 گلیشیئرز کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیق کے مطابق ان گلیشیئرز کا مجموعی رقبہ تقریباً 101.73 مربع کلومیٹر سے کم ہو کر 72.41 مربع کلومیٹر رہ گیا، یعنی ان کے رقبے میں تقریباً 28.82 فیصد کمی ہوئی۔
ایک اور تحقیق میں کولاہوئی گلیشیئر کا جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق کے مطابق 2014 سے 2019 تک پانچ سالہ مدت میں براہ راست مشاہدات کے دوران اس گلیشیئر کے حجم میں ہر سال اوسطاً 0.83 میٹر واٹر ایکوئیولنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ یہ نتائج اس خطے کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں جہاں دریاؤں، چشموں اور زراعت کا انحصار موسمی برف پگھلنے اور گلیشیئرز سے آنے والے پانی پر ہے۔
انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کی 2026 کی اسنو اپ ڈیٹ رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ نومبر 2025 سے مارچ 2026 کے دوران ہندوکش ہمالیہ کے علاقے میں برف کا پھیلاؤ طویل مدتی اوسط سے 27.8 فیصد کم رہا۔ یہ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے میں برف کا سب سے کم پھیلاؤ تھا۔
وِنٹر ٹورزم
کشمیر میں وِنٹر ٹورزم (سردیوں کی سیاحت) کا بڑا انحصار برف باری پر ہے۔ اسکیئنگ اور برف سے جڑی دیگر سرگرمیوں کے لیے مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں ملک اور بیرون ملک سے سیاح آتے ہیں۔ لیکن جب برف باری دیر سے ہو یا معمول سے کم ہو تو ہوٹل مالکان، اسکی آپریٹرز، ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والوں اور سیاحت سے وابستہ دیگر کاروباری افراد کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
'انوائرنمنٹل مانیٹرنگ اینڈ اسیسمنٹ' میں شائع ہونے والی ایک تحقیق، جس کا عنوان ’’بدلتے موسم میں کشمیر ہمالیہ کی سرمائی سیاحت کا مستقبل‘‘ ہے، میں سردیوں کے بڑھتے درجہ حرارت اور برف باری کے بدلتے رجحانات کو برف پر انحصار کرنے والی سیاحت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔
کشمیر میں سردیوں کی ایک خاص پہچان 40 روزہ چلہ کلان بھی ہے، جو 21 دسمبر سے شروع ہو کر 29 اور30جنوری کی درمیانی شب تک جاری رہتا ہے۔ اس مدت کو سال کا سب سے سرد ترین دور مانا جاتا ہے اور روایتی طور پر اسی مدت میں سب سے زیادہ برف باری کی توقع کی جاتی ہے۔ ان چالیس ایام کو 'شہنشاہ زمستان' بھی مانا جاتا ہے۔
تاہم برف باری میں تاخیر اور سردیوں میں غیر معمولی گرمی نے گھروں اور دفاتر کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کے قدیم اور روایتی معمولات کو بھی بدل دیا ہے۔ کچھ کسان اب سردیوں کے دوران بھی باغات کو سیراب کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، جبکہ پہلے ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔
عمر رسیدہ لوگوں کے لیے یہ بدلاؤ خاص طور پر محسوس کرنے والی تبدیلی ہے۔ وہ ماضی کی اُن سردیوں کو یاد کرتے ہیں جب بھاری برف باری ہوا کرتی تھی شدید سردی کی لیر طویل عرصے تک رہتی تھی، لیکن اب کئی کئی دن دھوپ کھلی رہتی ہے اور نسبتاً گرم موسم کے ساتھ گرما کے ایام گزر جاتے ہیں۔
اس سال سردیوں میں کیا ہونے والا ہے؟
2026-27 کی سردیوں کے موسم پر ابھی سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات، سرینگر، کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے اشارہ دیا ہے کہ جموں و کشمیر میں اس سال سردیاں نسبتاً کم سرد اور خشک رہ سکتی ہیں۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مغربی ہواؤں کے ایک یا دو فعال سلسلے (ویسٹرن ڈسٹربنسز) آئے تو بارش اور برف باری کی مجموعی صورتحال بدل سکتی ہے۔
ڈاکٹر مختار احمد نے کہا: "مغربی ہواؤں کے ایک یا دو فعال سلسلے بارش اور برف باری کے حوالے سے پوری صورتحال بدل سکتے ہیں۔" ماہر موسمیات سونم لوٹس نے بھی خبردار کیا ہے کہ صرف ایل نینو کی بنیاد پر سردیوں کے موسم کے بارے میں حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مطابق فضائی گردش اور مغربی ہواؤں کے سلسلوں کی تعداد اور شدت بھی اہم کردار ادا کریں گے۔
انہوں نے کہا: "اس سے جموں و کشمیر اور لداخ میں معمول سے زیادہ گرم درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے۔ تاہم ابھی یہ حتمی طور پر کہنا قبل از وقت ہوگا کہ سردیاں گرم رہیں گی۔"
سونم لوٹس نے وضاحت کی کہ مغربی ہواؤں کے سلسلوں کی تعداد اور شدت، جیٹ اسٹریم کی صورتحال اور فضا میں ہونے والی دیگر تبدیلیاں اس بات کا تعین کریں گی کہ سردیوں میں کتنی بارش اور برف باری ہوگی۔
نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہائیڈرولوجی کے ویسٹرن ہمالین ریجنل سینٹر جموں سے وابستہ ماہرِ زیر زمین پانی ڈاکٹر ریاض احمد میر نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایل نینو کے باعث موسم نسبتاً گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم مغربی ہواؤں کے الگ الگ سلسلے اب بھی شدید بارش اور برف باری کا سبب بن سکتے ہیں۔
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