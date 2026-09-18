معدوم ہو رہے کھیت، بڑھتے شہری پھیلاؤ، تعمیرات سے کشمیر کا قدرتی آبی نظام متاثر

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معدوم ہو رہے کھیت، بڑھتے شہری پھیلاؤ، تعمیرات سے کشمیر کا قدرتی آبی نظام متاثر
ماہرین نے بڑھتی تعمیرات، سکڑتے آبی ذخائر اور زمین کے بدلتے استعمال سے متعلق خبردار کیا ہے۔
Published : September 18, 2026 at 7:51 PM IST
سرینگر: کشمیر کے منظرنامے میں تبدیلی اب صرف قصبوں کے کناروں تک ہی محدود نہیں، پوری وادی میں زرعی اراضی رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، سڑکیں دیہی علاقوں تک پھیل رہی ہیں، جبکہ تعمیرات اور زمین کے استعمال میں تبدیلی کے باعث آبی ذخائر اور آبی گزرگاہوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔
یہ تبدیلی صرف زرعی زمین کے کم ہونے یا نئی عمارتیں بنانے کا معاملہ نہیں، بلکہ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب پانی کو ذخیرہ کرنے، جذب کرنے اور اس کا راستہ بنانے والی زمین ہی مسلسل تبدیل ہوتی رہے تو کسی خطے کی آبی سلامتی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
واٹر سائنس میں شائع ہوئی 2026 کی ایک تحقیق میں اس تبدیلی کا چھ دہائیوں پر محیط جائزہ لیا گیا ہے۔ محققین نے 1960 سے 2020 تک جموں و کشمیر میں زمین کے استعمال اور تبدیلیوں کا جائزہ لیا۔ تحقیق کے مطابق 1990 کے بعد تعمیر شدہ علاقوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ جبکہ جنگلات، چراگاہوں اور پانی کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی، تاہم تحقیق میں استعمال کیے گئے مجموعی اعداد و شمار کے مطابق زرعی زمین میں مجموعی طور پر نسبتاً معمولی تبدیلی آئی۔
یہ تحقیق شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر اور سمبیوسس اسٹیٹسٹیکل انسٹی ٹیوٹ کے محققین نے کی۔ اس میں زمین کے استعمال کی چھ اقسام کا جائزہ لیا گیا: جنگلات، زرعی زمین، چراگاہیں اور مویشیوں کے لیے استعمال ہونے والی زمین (کاہچرائی)، آبی ذخائر، بنجر اور ناقابلِ کاشت زمین، اور تعمیر شدہ علاقے۔
تحقیق میں 13 موسمیاتی اور سماجی و اقتصادی عوامل کا بھی جائزہ لیا گیا، جن میں آبادی، شہری آبادی میں اضافہ، شرح خواندگی، آمدنی، صنعتی پیداوار، پسینجر ٹریفک اور مال بردار ٹریفک شامل ہیں۔ محققین نے "پارشل لیزٹ اسکوائرز ریگریشن" کے ذریعے یہ پایا کہ وقت کے ساتھ زمین کے استعمال میں تبدیلیوں کا ان عوامل سے کیا تعلق رہا۔
تحقیق کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر کا منظرنامہ صرف قدرتی حالات سے ہی نہیں بلکہ آبادی میں اضافے، بنیادی ڈھانچے کی توسیع، ٹرانسپورٹ سرگرمیوں اور معاشی تبدیلیوں سے بھی متاثر ہوا ہے۔
تحقیق میں حالیہ دہائیوں کے دوران تعمیر شدہ زمین میں تیزی سے اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جائزے کے مطابق 2020 تک زمین کے مجموعی استعمال میں تبدیلی کا سب سے بڑا حصہ تعمیر شدہ زمین کا تھا۔ محققین نے اس رجحان کو شہری پھیلاؤ، بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور شہروں کے آس پاس ہونے والی تعمیرات سے جوڑا ہے۔
اس تبدیلی کے پیچھے سماجی اور معاشی حالات بھی نمایاں ہیں۔ جموں و کشمیر کی آبادی 1960 میں 0.35 کروڑ سے بڑھ کر 2020 میں 1.36 کروڑ ہوگئی۔ اسی عرصے میں شہری آبادی کی شرح 16.3 فیصد سے بڑھ کر 29.4 فیصد، جبکہ شرح خواندگی 11 فیصد سے بڑھ کر 76.9 فیصد ہوگئی۔ مجموعی صنعتی پیداوار بھی 1960 کے 997 کروڑ روپے سے بڑھ کر 2020 میں 33,486 کروڑ روپے ہوگئی ہے۔
ان تبدیلیوں سے بہتر رابطہ، پھیلی ہوئی آبادیاں اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے، لیکن اس کے ساتھ زمین کی طلب میں بھی اضافہ ہوا۔ کشمیر کے دیہی علاقوں میں اس تبدیلی کے اثرات ان کسانوں کے تجربات میں بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی زمینوں کو گھروں، دکانوں اور سڑکوں میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔
ہوکرسر ویٹ لینڈ کے قریب زینہ کوٹ کے رہائشی محمد اعجاز پرے نے کہا: "اگر ہم اسی طرح اپنی زمین تبدیل کرتے رہے تو چند برسوں میں ہمارے پاس زرعی زمین ہی باقی نہیں رہے گی۔"
پرے نے بتایا کہ ان کے پاس تین ایکڑ زمین ہے جسے انہوں نے فروخت کرنے سے انکار کیا۔ ان کے اندازے کے مطابق 1989 کے بعد ان کے گاؤں کے آس پاس تقریباً 1,300 ہیکٹر زرعی زمین رہائشی علاقوں میں تبدیل ہوچکی ہے۔ ان کا یہ بیان کشمیر میں زرعی زمین کو تبدیل کرنے اور سیلاب کے خدشات سے متعلق ایک رپورٹ میں شائع ہوا تھا۔
وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل سے تعلق رکھنے والے عرفان احمد تنترے نامی ایک کسان نے دعویٰ کیا کہ بچپن میں جن کھیتوں کو وہ دیکھا کرتے تھے، وہاں اب کنکریٹ کے ڈھانچے بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا: "اب رہائشی کالونیاں بن گئی ہیں اور کوئی فصل نہیں بوتا۔"
جنوبی اور شمالی کشمیر کے کسانوں نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ بارہمولہ کے پٹن کے رہائشی غلام نبی بٹ نے کہا: 'کشمیر میں چاول کی فصل کی بہت بڑی منڈی نہیں ہے اور حکومت بھی کسانوں کو وہ آبپاشی سہولیات فراہم نہیں کر رہی جو اسے کرنی چاہیے۔ کشمیر کی زرعی برادری کے لیے پیسہ کمانے کا سب سے آسان طریقہ زمین فروخت کرنا یا اسے کنکریٹ کے تجارتی ڈھانچے میں تبدیل کرنا ہے۔"
تحقیق کے اہم نتائج میں آبی ذخائر کے رقبے میں طویل مدتی کمی بھی شامل ہے۔ محققین کے مطابق مطالعے کے پورے عرصے میں آبی ذخائر میں کمی دیکھی گئی۔ آبادی میں اضافے اور شہری پھیلاؤ کا آبی ذخائر میں تبدیلیوں سے مضبوط تعلق بھی سامنے آیا۔
تحقیق میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ زمین کے استعمال میں تبدیلی کے نتیجے میں پانی کی کتنی مقدار ضائع ہوئی۔ اس میں زیر زمین پانی کی دوبارہ بھرپائی، سیلابی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت یا دریاؤں کے بہاؤ میں تبدیلیوں کا براہ راست جائزہ بھی نہیں لیا گیا۔ پانی کے وسائل پر اس کے اثرات زمین کے غلاف میں سامنے آنے والے رجحانات سے اخذ کیے گئے ہیں۔
آبی پناہ گاہیں
کشمیر کی ویٹ لینڈز طویل عرصے سے وادی کے ماحولیاتی نظام کا اہم حصہ رہی ہیں۔ یہ موسمی پرندوں کو سرما میں مسکن فراہم کرتی ہیں، ماہی گیری اور زراعت کو سہارا دیتی ہیں اور شدید بارش کے دوران پانی کو منظم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔
ماہرین ماحولیات اور محققین بارہا خبردار کرچکے ہیں کہ تجاوزات، زمین کو بھرنے اور غیر منصوبہ بند تعمیرات سے ان کے یہ کردار متاثر ہورہے ہیں۔ ماہر ماحولیات اور اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) کے وائس چانسلر شکیل رومشو نے کہا ہے کہ سرینگر کے آس پاس ویٹ لینڈز پر بتدریج تجاوزات ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق: "وہاں ترقیاتی کام 1960 کی دہائی میں شروع ہوئے اور اس کے بعد تمام بڑی ویٹ لینڈز پر تجاوزات ہوئی ہیں۔ وولر جھیل سیلابی پانی کے لیے قدرتی ذخیرے کا کام کرتی ہے، لیکن تلچھٹ جمع ہونے اور دیگر دباؤ کے باعث 2014 کے سیلاب کے دوران دریائے جہلم کے اضافی پانی کو ذخیرہ کرنے کی اس کی صلاحیت کم ہوگئی۔"
دلچسپ بات یہ ہے کہ 2018 میں جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کی ماحولیات سے متعلق کمیٹی نے کہا تھا کہ گزشتہ 50 برسوں کے دوران سرینگر اور اس کے آس پاس تقریباً 22 ویٹ لینڈز رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہوچکی ہیں۔
اسمبلی کے آئندہ خزاں اجلاس کے دوران بڈگام کے رکن اسمبلی آغا سید منتظر مہدی کی طرف سے ہوکرسر ویٹ لینڈ سے متعلق پیش کردہ پرائیویٹ ممبر ریزولوشن پر ایوان میں غور کیا جائے گا۔ اس قرارداد میں ہوکرسر ویٹ لینڈ اور اس سے ملحقہ رہائشی و زرعی علاقوں کے موجودہ اور تاریخی رقبے کا جائزہ لینے کی بات کی گئی ہے، تاکہ حدود واضح کرنے کے ساتھ متاثرہ زمین مالکان کے حقوق کا تحفظ کیا جاسکے۔
مسائل صرف ویٹ لینڈز تک محدود نہیں۔ تحقیق میں چراگاہوں اور مویشیوں کے لیے استعمال ہونے والی زمین میں کمی کو بھی ایک اہم رجحان قرار دیا گیا ہے۔
محققین نے چراگاہوں کے بہتر انتظام اور ویٹ لینڈز کے گرد قانونی طور پر محفوظ بفر زون قائم کرنے کی سفارش کی ہے۔ تحقیق کا ایک اہم اور محتاط نتیجہ یہ ہے کہ چھ دہائیوں کے دوران مجموعی طور پر زرعی زمین میں نسبتاً معمولی تبدیلی آئی۔
محققین نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ تجزیہ ایک طرفہ وجہ اور نتیجے کو ثابت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ٹرانسپورٹ کی توسیع زمین کی تبدیلی پر اثر انداز ہوسکتی ہے، لیکن زمین کے استعمال میں تبدیلی ٹرانسپورٹ کی طلب اور معاشی سرگرمیوں کو بھی متاثر کرسکتی ہے۔
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