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کشمیر کی صدیوں پرانی کانگڑی کی روایت میں جدت
روایتی طورپرکانگڑیاں کاریگربناتے ہیں جو مٹی کے ایک پیالے کے گرد جس میں دہکتے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں،اطراف میں بید سے بنا ہوا ہوتا ہے
Published : November 11, 2026 at 12:45 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات) : جموں وکشمیر کے ضلع سوپور کے مقامی نوجوانوں کی ایک منفرد پہل نے روایتی کشمیری کانگڑی کو لکڑی کے غلاف کے ساتھ ایک نیا روپ دیا ہے۔
شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور نوپورہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان کاروباری، زاہد شوکت ڈار اپنے منفرد اور جدید کانگڑی ڈیزائنوں کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ روایتی کشمیری کانگڑی جو سردیوں کی شدت سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک پورٹیبل (آسانی سے ادھر ادھر لے جانے والا) ہیٹر ہے، اب ایک نئے انداز میں ڈھل رہی ہے۔
ایک مقامی نوجوانوں نے اس کے روایتی بید کے غلاف کی جگہ باریک نقش و نگار والی لکڑی کا غلاف لگا دیا ہے، جبکہ اس کے اندر موجود مٹی کا پیالہ (جس میں کوئلے رکھے جاتے ہیں) بدستور وہی روایتی رکھا گیا ہے۔
اس تجربے کا مقصد صدیوں پرانے اس ہیٹنگ آلے کو ایک نیا روپ دینا اور اس میں لوگوں کی دلچسپی کو دوبارہ بیدار کرنا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب کشمیری گھرانوں میں جدید ہیٹنگ آلات آہستہ آہستہ اس کی جگہ لے رہے ہیں۔
روایتی طور پر کانگڑیاں کاریگر بناتے ہیں جو مٹی کے ایک پیالے کے گرد جس میں دہکتے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں بید کی شاخیں بنتے ہیں۔ یہ پورٹیبل ہیٹر عام طور پر پھرن (اون سے بنی ایک لمبی روایتی چادر یا لباس جسے کشمیری سردیوں میں پہنتے ہیں) اس کے نیچے رکھ کر استعمال کیے جاتے ہیں۔
سوپور کے گاؤں نوپورہ کے رہائشی 24 سالہ زاہد شوکت ڈار، جو مقامی بازار میں چائے کا اسٹال چلاتے ہیں، اس روایتی ہیٹر کو ایک نیا اور منفرد انداز دینے کا خیال پیش کیا۔
زاہد ڈار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ لکڑی سے تیار کردہ اس کانگڑی کو بہت اچھا ردعمل ملا ہے اور اسے متعارف کرائے جانے کے چند دنوں کے اندر ہی صارفین نے اس میں کافی دلچسپی ظاہر کی ہے۔
انہوں نے کہا،کہ یہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہے۔ لوگوں کے ذہنوں سے کانگڑی کا تصور تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کے فضل سے،ہم اسے ایک نئے روپ کے ساتھ دوبارہ معاشرے میں واپس لائے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ 50 کانگڑیوں کی پہلی کھیپ تقریباً فروخت ہو چکی ہے اور اب صرف چار عدد باقی ہیں، جبکہ انہیں کشمیر کے مختلف حصوں سے مسلسل فون کالز اور آرڈرز موصول ہو رہے ہیں۔
سری نگر اور جنوبی کشمیر کے لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور ہمیں جنوبی کشمیر سے کچھ آرڈرز بھی ملے ہیں جو جلد ہی پہنچا دیے جائیں گے۔"
انہوں نے وضاحت کی کہ قیمت کا انحصار مصنوعات اور اس میں استعمال ہونے والے مواد پر ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر کوئی ایک مقررہ قیمت اس لیے نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ اشیاء براہ راست صارفین کو فروخت کی جا رہی ہیں۔
اس نئے ڈیزائن نے کشمیر سے باہر کے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ وادی میں کام کرنے والے ایک غیر مقامی مزدور نے بتایا کہ وہ لکڑی کی اس کانگڑی سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے اسے اپنے ساتھ اتر پردیش لے جانے کا ارادہ کیا ہے.
اس دوران ایک غیر ریاستی شخص نے کہا کہ میں 15 سے 20 سالوں سے کشمیر آ رہا ہوں، لیکن میں نے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ مجھے یہ بہت پسند آئی۔ یہ کشمیری ثقافت کا حصہ ہے، اور میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے رشتہ داروں کو دکھا سکوں۔
روایتی 'کانگڑی' کشمیریوں کی موسمِ سرما کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، خاص طور پر 'چلہ کلان' کے دوران جو سردیوں کا 40 روزہ شدید ترین دورانیہ ہے اور دسمبر کے آخر میں شروع ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ زاہد شوکت کے ایک دوست نے بتایا کہ میں اس کی کامیابی پر کافی خوش ہوں کیونکہ جب سے یہ کانگڑی کشمیر میں سوشل میڈیا پر وارئرل ہے تب سے اس کو کافی اور آرڈر ملے ہے اور اب ہم کو امید ہے کہ اب اس کا یہ کارروبا کافی اچھا چلے گا۔
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انہوں نے بتایا کہ اس وقت کشمیر میں کافی بیروزگاری ہے اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے روزگار کے وسائل خود پیدا کرے۔