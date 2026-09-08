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’کشمیر میں سینما کا جشن، مگر کشمیری فنکار کہاں؟‘
کشمیر میں پہلی مرتبہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول منعقد جا رہا ہے جو گزشتہ روز شروع ہوا اور جمعرات تک جاری رہے گا۔
Published : September 8, 2026 at 5:46 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 5:56 PM IST
سرینگر : کشمیر کے سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد اور مقامی فلمی فنکاروں نے جاری بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں انہیں ’’نظرانداز‘‘ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس فیسٹیول کا مقصد کشمیر کو دنیا کے فلم ٹورزم کے نقشے پر نمایاں کرنا ہے۔
جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے اشتراک سے منعقد کیے جانے والے ’’رنگِ سینما‘‘ کے عنوان سے یہ فیسٹیول پیر کو سرینگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (SKICC) میں شروع ہوا جو 10 ستمبر تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول کے دوران 41 ممالک کی 135 فلمیں سرینگر کے INOX سنیما، جموں کے KC سینٹرل میں مووی ٹائم سنیما اور گلمرگ کنونشن سینٹر میں دکھائی جائیں گیں۔
فیسٹیول میں بالی ووڈ کے علاوہ فرانس، ایران، ارجنٹینا، اسپین، برازیل، جرمنی، روس، امریکہ، ترکی، جنوبی کوریا، سویڈن، قطر اور کولمبیا کی فلمیں بھی دکھائی جائیں گیں، جس میں کشمیری پنڈتوں کی دو فلمیں ’’بٹہء کوچہء‘‘ اور ’’تصرف دار‘‘ بھی فیسٹیول میں شامل ہیں۔ تاہم سیاحت سے وابستہ افراد نے شکایت کی ہے کہ انہیں فیسٹیول کا حصہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی انہیں مدعو کیا گیا۔
ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر (TAAK) کے صدر فاروق کُٹھو نے حکومت کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا کیونکہ "کشمیر میں فلموں کی شوٹنگ نے ہمیشہ وادی کو ایک خوبصورت سیاحتی مقام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے میں مدد دی ہے۔"
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "یہ فیسٹیول براہ راست سیاحت کی صنعت سے جڑا ہوا ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ زمینی سطح پر سیاحت کے لیے کام کرنے والے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون کرتی، ان کی تجاویز لیتی اور انہیں بھی اس اجتماع کا حصہ بناتی۔ ہم نے وہاں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کا فلمی دنیا یا سیاھت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، تاہم اس کے باوجود سیاحتی صنعت سے وابستہ کوئی بھی شخص اس فیسٹیول میں موجود نہیں تھا۔"
کُٹھو نے کہا کہ حکومت کو سیاحتی شعبے سے وابستہ لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے وادی میں سیاحت کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی تھی۔ "اسٹیک ہولڈرز کو مدعو نہ کرنا ہم سب کے لیے بے عزتی ہے۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ اگر حکومت نے سیاحتی شعبے کے لوگوں کو مدعو کیا ہوتا تو یہ ایک اچھا پروگرام ثابت ہوسکتا تھا اور سیاحت کو فروغ دینے میں مدد ملتی۔"
دوسری جانب مقامی فلم سازوں اور فنکاروں نے بھی فیسٹیول میں انہیں مناسب جگہ اور نمائندگی نہ ملنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جموں و کشمیر کے ہدایت کاروں کی بنائی ہوئی پانچ فلمیں ’’سرچنگ فار دی گرینڈپا‘‘، جس کے ہدایت کار محمد ولی ہیں؛ ’’عریفہ‘‘، ہدایت کار روہن رویندرن نائر؛ ’’بٹہء کوچہء (دی لاسٹ لین)‘‘، ہدایت کار سدھارتھ کول اور انکت ولی؛ ’’تصرف دار (جنز آف کشمیر)‘‘، ہدایت کار کپل مٹو؛ اور ’’نقشِ دور (دی اسٹوری آف غلام نبی دھر)‘‘، ہدایت کار بابا تصدق حسین، کو پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول آف جموں و کشمیر (IFFJK) 2026 کے مسابقتی J&K Select Section کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔
حکومت کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان فلموں کا انتخاب مختلف کہانیوں، اصناف اور نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، جن میں خاص طور پر جموں و کشمیر کے ثقافتی ورثے، سماجی حقائق اور انسانی تجربات سے جڑی کہانیوں کو جگہ دی گئی ہے۔
ماضی میں چھ فلم فیسٹیول منعقد کرچکے جموں و کشمیر کے معروف فنکار اور فلم ڈائریکٹر مشتاق علی نے کہا کہ حکومت نے مقامی فنکاروں کو نظرانداز کیا اور انہیں مناسب انداز میں مدعو نہیں کیا۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ فیسٹیول کو مقامی فلم اور سیاحتی شعبے سے وابستہ لوگوں کے ساتھ مل کر فروغ دینا چاہیے تھا، تاکہ اس سے کشمیر میں فلم اور سیاحت دونوں کو فائدہ پہنچتا۔ مشتاق علی نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ چار روزہ فیسٹیول میں جموں و کشمیر کے مقامی ہدایت کاروں اور پروڈیوسروں کی بہت کم فلمیں دکھانے کے لیے شامل کی گئی ہیں۔
کشمیر کے معروف گلوکار وحید جیلانی کا کہنا ہے کہ "یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ کشمیر کے اپنے فلم سازوں، فنکاروں اور تخلیقی صلاحیتوں کے حامل لوگوں کو مناسب جگہ اور نمائندگی نہیں دی گئی۔ ’’اگر خطے میں سینما کا جشن منایا جا رہا ہے تو اس کے اپنے فنکارانہ آوازوں کو نظرانداز کرنے کا کیا مقصد ہے؟‘‘
جموں و کشمیر ہوٹیلرز کلب، گلمرگ کے صدر عاقب چایا نے کہا کہ مقامی فلم سازوں، فنکاروں اور سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد کو سب سے پہلے مدعو کیا جانا چاہیے تھا۔ ’’اسی وجہ سے ایسے پروگرام صرف خاص مدعو افراد تک ہی محدود ہو جاتے ہیں اور ان کا عام لوگوں تک کوئی اثر نہیں پہنچتا۔"
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