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'ہزاروں سال کا برف' قصہ بننے کے درپے، تھاجیواس گلیشیئر تیزی سے پگھلنے پر ماہرین کو تشویش، روزگار متاثر
مطالعہ سے معلوم ہواہے کہ کشمیرکے معروف سیاحتی مقام سونہ مرگ کا تھاجیواس گلیشیئر اپنے اصل حجم سے تقریباً 95 فیصد سکڑ چکا ہے۔
Published : June 20, 2026 at 8:50 PM IST
سونہ مرگ: سونہ مرگ کے مشہور تھاجی واس گلیشیئر (Thajiwas Glacier) میں برف کی مسلسل کمی نے مقامی باشندوں کے ساتھ ساتھ سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد اور ماہرین ماحولیات کی تشویش بڑھا دی ہے۔ سیاحتی سرگرمیوں سے وابستہ گھوڑے بان اور گائیڈز کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران گلیشیئر اور اس کے اطراف کے برف پوش علاقے نمایاں طور پر سکڑ گئے ہیں، جس سے سیاحوں کے تجربے اور روزگار پر اثر پڑ رہا ہے۔
سونہ مرگ میں دریائے سندھ کے کنارے پھیلے سرسبز میدان کے اوپر برف سے ڈھکی چمکتی چوٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 40 سالہ ریاض احمد نامی ایک گھوڑے بان نے کہا کہ اسے مقامی طور پر"ہزاروں سال کا برف" کہتے ہیں، جو برفانی دور سے چلی آ رہی برف کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اصطلاح نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے تاکہ سیاحوں میں تجسس پیدا ہو اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر دشوار گزار پہاڑی راستے کا سفر کرنے کی طرف مائل ہو جائیں۔
ریاض احمد روزانہ شتکاری گاؤں سے تقریباً ایک کلومیٹر پیدل چل کر سونہ مرگ پہنچتے ہیں۔ سونہ مرگ یعنی "سونے کا میدان"۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح سیاحوں کو تھاجی واس گلیشیئر کی طرف راغب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
انہوں نے کہا: "مجھے نہیں معلوم کہ اس اصطلاح کی اصل کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ نام سنا اور اسی کے ذریعے سیاحوں کو تھاجی واس گلیشیئر کی طرف لے جاتے ہیں۔"
ریاض احمد اپنی نصف زندگی سے پہاڑی راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ دریائے سندھ کے کنارے واقع یہ سیاحتی مقام مئی تک شدید سردی کی زد میں رہتا تھا اور لوگ گرم ملبوسات زیب تن ہوا کرتے تھے۔ تاہم اب بالائی علاقوں خاص کر پہاڑی علاقوں میں بدلتے موسمی حالات مقامی لوگوں کے روزگار کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔
وہ کہتے ہیں: "پہلے مئی تک ڈھلوانیں اور میدان گہری برف سے ڈھکے رہتے تھے، اس لیے گھوڑوں کو اوپر لے جانا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جون میں ہم سیاحوں کو گھوڑوں پر تھاجیواس گلیشیئر کی نشیبی ڈھلوان تک لے جاتے تھے، جہاں موٹی برف جمی ہوتی تھی۔ اگست تک یہ برف پگھل جاتی تھی اور اکتوبر میں دوبارہ برفباری شروع ہو جاتی تھی۔"
ان کے مطابق گزشتہ دس برسوں میں صورتحال مکمل طور پر بدل گئی ہے۔ اب تھاجی واس کی ڈھلوان اپریل میں ہی برف سے خالی ہو جاتی ہے اور پونی والوں کا کام مارچ سے شروع ہو جاتا ہے۔ 3500 میٹر سے زیادہ بلندی پر واقع یہ گلیشیئر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ مرکزی سڑک سے تقریباً سات کلومیٹر دور واقع اس مقام تک پہنچنے کے لیے سیاح کچے راستوں پر گھوڑوں کی سواری کرتے ہیں تاکہ برف کا نظارہ کر سکیں۔
ریاض احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "لیکن جب سیاح گھوڑوں سے اترتے ہیں تو برف نہ ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ غصے میں کرایہ دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہاں اب صرف سبز گھاس، ننگی زمین اور چٹانیں نظر آتی ہیں۔"
ڈھلوان پر کافی اور کھانے کے اسٹال
انہوں نے کہا: "ہم سیاحوں کو کہتے ہیں کہ برف دیکھنے کے لیے ایک کلومیٹر سے زیادہ پیدل چلنا ہوگا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کھڑی چڑھائی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔"
دوسری جانب گزشتہ 15 برس سے سیاحتی گائیڈ کے طور پر کام کرنے والے فیاض احمد شیخ کا کہنا ہے کہ "ہزاروں سال کا برف" کہلانے والے اصل گلیشیئر تک پہنچنا خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا، "ماضی میں چند مقامی ٹریکر وہاں گئے تھے لیکن تیز ہواؤں کی وجہ سے حادثات پیش آئے۔ سیاحوں کے لیے وہاں جانا تقریباً ناممکن ہے۔ البتہ کچھ غیر ملکی کوہ پیما بلند چوٹیوں کی تیاری کے لیے تھاجی واس گلیشیئر تک جاتے ہیں۔"
فیاض احمد شیخ نے بتایا کہ 2017 میں وہ تھاجی واس گلیشیئر کے پیچھے دوری نار تک گئے تھے جہاں انہوں نے ایک حیران کن تبدیلی دیکھی۔ انہوں نے کہا، "اس سے پہلے جب بھی میں اس راستے پر گیا، مجھے صرف تھجیواس 1 اور تھجیواس 2 کی دو جھیلیں نظر آتی تھیں جبکہ باقی علاقے برف سے ڈھکے رہتے تھے۔ لیکن 2017 میں گلیشیئر کے پگھلنے سے تھجیواس 3 نامی تیسری جھیل بھی نمایاں ہو گئی۔"
ان مشاہدات کی تصدیق مختلف سائنسی مطالعات بھی کرتے ہیں۔ کشمیر یونیورسٹی اور نئی دہلی کے انٹر یونیورسٹی ایکسلریٹر سینٹر کے محققین کی ایک تحقیق "پالیو گلیشیائی تعمیر نو آف دی تھجیواس گلیشیئر اِن دی کشمیر ہمالیہ" کے مطابق، آخری برفانی دور یعنی تقریباً 20,770 سال پہلے تھاجی واس گلیشیئر کا رقبہ 54 مربع کلومیٹر تھا، جو اب سکڑ کر تقریباً 2.76 مربع کلومیٹر رہ گیا ہے۔ یعنی گلیشیئر اپنے اصل حجم کا تقریباً 95 فیصد کھو چکا ہے۔
کشمیر یونیورسٹی کے ماہر ارضیات پروفیسر غلام جیلانی اس گلیشیئر کے سکڑنے کی بنیادی وجہ گلوبل وارمنگ کو قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "تھاجی واس گلیشیئر کا سکڑنا ایک اہم معاملہ ہے۔ یہاں اب بہت سی زمینی ساختیں اور قدرتی نشانیاں نمایاں ہو گئی ہیں جو اس بات کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں کہ گلیشیئر کے پیچھے ہٹنے کے عمل میں کون سے عوامل کارفرما رہے۔"
1986 سے تھجیواس کی چوٹیوں پر اسکیئنگ کرنے والے معروف مہم جو رؤف ترمبو کے لیے یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا، "جب بھی میں گلیشیئر جاتا ہوں تو اس سے جڑی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، لیکن دو ہفتے قبل جب میں وہاں گیا تو گلیشیئر کو مزید سکڑا ہوا دیکھ کر دل دکھی ہو گیا۔"
ان کے مطابق اس علاقے میں ایڈونچر ٹورازم کی بڑی صلاحیت موجود ہے، لیکن بے ہنگم تعمیرات اور کنکریٹ کے ہوٹلوں نے اس کے حسن کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا، "اب یہ جگہ پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی۔ اس کے علاوہ آل ویدر سڑک نے بھی سونہ مرگ پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔"
نئی تعمیر شدہ زیڈ مور ٹنل نے سونہ مرگ کو پورا سال قابل رسائی بنا دیا ہے۔ پونی آپریٹر ریاض احمد بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے نومبر میں برفباری شروع ہوتے ہی تمام سرگرمیاں بند ہو جاتی تھیں کیونکہ پورا سونہ مرگ برف سے ڈھک جاتا تھا۔
انہوں نے کہا، "اب ہم سال کے بارہ مہینے کام کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں برف بہت کم پڑتی ہے۔ اس سال برفباری کے دوران صرف 20 دن کا وقفہ رہا، باقی پورا موسم سرما گھوڑے چلتے رہے کیونکہ برف نہ ہونے کے برابر تھی۔"
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