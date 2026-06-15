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امریکہ-ایران جنگ کے خاتمے کا خیرمقدم، کشمیری شیعہ رہنماؤں نے ایران کی ثابت قدمی کو سراہا
رکن اسمبلی اور شیعہ لیڈر آغا روح اللہ مہدی نے ایران کی چالیس سالہ مزاہمت کو کشمیریوں کیلیے رول ماڈل اور سبق آموز قرار دیا۔
Published : June 15, 2026 at 6:37 PM IST
مغربی ایشیا میں تین ماہ سے جاری ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے طے پانے والے معاہدے نے وادی کشمیر کے سیاسی رہنماؤں میں امید کی ایک نئی لہر پیدا کی ہے۔ جہاں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس جنگ کے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کی امید ظاہر کی ہے، وہیں شیعہ رہنماؤں نے ایران کی ثابت قدمی اور مزاحمت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
سرینگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ مستقل طور پر ختم ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا چاہیے اور جنگ کے دوران ایران کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کا ازالہ امریکہ کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جمعہ کے روز دستخط سے قبل اس معاہدے کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان (بھارتی وقت کے مطابق) پیر کو ایک ابتدائی معاہدہ طے پایا جس کے تحت جنگ ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس پیش رفت سے خلیجی خطے اور عالمی معیشت کو بڑی راحت ملنے کی توقع ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان حتمی معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے۔
مارچ میں ایران پر حملوں اور اسرائیلی و امریکی کارروائیوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد کشمیر، بالخصوص سرینگر اور دیگر شیعہ اکثریتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ حملے کے اگلے روز سینکڑوں افراد سرینگر کے لال چوک میں واقع گھنٹہ گھر پر جمع ہوئے تھے اور خامنہ ای کی ہلاکت پر سوگ منایا۔ اس دوران کشمیر کے شیعہ مسلمانوں نے ایران کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے عطیات بھی جمع کیے، جن میں نقد رقم، مویشی، زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء شامل تھیں۔
نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان اور معروف شیعہ رہنما آغا روح اللہ مہدی نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا معاہدہ بھارت اور جموں و کشمیر کے عوام کے لیے ایک 'سبق' ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ایران نے گزشتہ چالیس برسوں سے امریکی پابندیوں اور جنگی دباؤ کے باوجود لبنان اور فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھی۔"
روح اللہ نے کہا: "یہ معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران اپنے مؤقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ ایرانی عوام کے عزم، استقلال اور مزاحمت کی کامیابی کا ثبوت ہے، جنہوں نے امریکی بالادستی کو قبول نہیں کیا۔" انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی کامیابی اس بات کی مثال ہے کہ بڑی عالمی طاقتوں کا مقابلہ بغیر جھکے بھی کیا جا سکتا ہے۔"
روح اللہ نے الزام عائد کیا کہ "موجودہ بھارتی حکومت عالمی طاقتوں کے سامنے سمجھوتے کر رہی ہے۔" ان کا کہنا تھا کہ "بھارت کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تیل کہاں سے درآمد کرنا ہے۔ عمان میں بھارتی بحری عملے پر حملے اور ایران پر حملوں کے حوالے سے بھی حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔"
ممبر پارلیمنٹ روح اللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام کو بھی ایران کے عوام کی طرح اپنے آئینی حقوق کے لیے پُرامن جدوجہد کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا: "اگر کوئی قوم چالیس سال تک مزاحمت جاری رکھ سکتی ہے، اس کی قیادت کو قتل کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹی رہتی ہے، تو ہم بھی اس سے سبق حاصل سکتے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے پُرامن انداز میں جدوجہد جاری رکھی جائے۔"
پاکستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر (پی او جے کے) میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر تبصرہ کرتے ہوئے روح اللہ نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب رہنے والے کشمیری مشکلات اور ناانصافیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں اطراف کے عوام گولیوں، سخت قوانین اور سیاسی فیصلوں کے اثرات برداشت کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ "وہاں کے لوگ بااختیار بننے اور خودمختار اختیارات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام کی آواز عزت اور احترام کے ساتھ سنیں، نہ کہ اسے دبانے کی کوشش کریں۔"
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بڈگام سے منتخب رکن اسمبلی اور نوجوان شیعہ رہنما آغا سید منتظر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں ایران کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود ایران نے مزاحمت جاری رکھی اور مغربی اجارہ داری کو چیلنج کیا۔
انہوں نے کہا: "امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کے باوجود ایران کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہوا اور ایران کی شرائط کو تسلیم کیا۔ ایرانی عوام نے ثابت کیا کہ ثابت قدمی اور استقامت کے ذریعے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔"
آغا سید منتظر نے کہا کہ اس پورے معاملے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے مؤقف پر ڈٹے رہنا اور مستقل مزاجی اختیار کرنا ضروری ہے۔ ان کے مطابق، "امام خمینی کے اس نظریے کو تقویت ملی ہے جس میں طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصولوں اور قوانین کی بنیاد پر عالمی نظام قائم کرنے کی بات کی گئی تھی۔"
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