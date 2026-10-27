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بٹومین کی کمی کی وجہ سے کشمیر میں سڑکوں کی اسفالٹنگ میں ایک بار پھر تاخیر
کئی اضلاع میں انجینئروں اور ٹھیکیداروں نےبتایا کہ کام پھر سے ٹھپ ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بٹومین کی کمی تھی۔
Published : October 27, 2026 at 3:56 PM IST
سری نگر: بٹومین کی کمی اور ٹھیکیداروں کے زیر التوا مالیاتی بلوں نے کشمیر میں سڑکوں کی تعمیر کے پروجیکٹوں میں تاخیر کی ہے، جب کہ موسم سرما کے آغاز سے ان پروجیکٹوں کی تکمیل میں رکاوٹ پڑ سکتی ہے۔
محکمہ تعمیرات عامہ (سڑکوں اور عمارتوں) نے رواں مالی سال 827 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کا ہدف مقرر کیا تھا، جس میں کروڑوں روپے کے 100 سے زائد ٹینڈرز طلب کیے گئے تھے۔ ان منصوبوں کو اپریل اور اکتوبر کے درمیان مکمل ہونا تھا۔ تاہم، پچھلے سالوں کے بقایا بلوں کی عدم ادائیگی (جو 1,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکے تھے) پر احتجاج کرتے ہوئے اگست میں ٹھیکیداروں کی ہڑتال کی وجہ سے، اور امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے بٹومین کی کمی، جون، جولائی اور اگست کے گرم مہینوں میں طے شدہ کام ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔
کئی اضلاع میں انجینئروں اور ٹھیکیداروں نے بتایا کہ کام پھر سے ٹھپ ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بٹومین کی کمی تھی جو امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ٹھیکیداروں نے فنڈز کی کمی اور بل ادا نہ ہونے کا حوالہ دیا۔
جنوبی کشمیر میں تعینات محکمہ تعمیرات عامہ (پی ڈبلیو ڈی) کے ایک انجینئر نے بتایا کہ ستمبر میں ہر ضلع میں میکادمائزیشن کا کام شروع ہوا تھا لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے بٹومین کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ کام دوبارہ رک گیا ہے۔
تاخیر مواد کی قیمت میں نمایاں اضافے کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ کشمیر میں ہاٹ مکس پلانٹس ایسوسی ایشن کے صدر بشیر احمد خان نے کہا کہ بٹومین کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خان نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ سے پہلے بٹومین کی قیمت 56 روپے فی کلو تھی۔ اب یہ بڑھ کر 156 روپے فی کلوگرام ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیکیداروں نے کچھ عرصے کے لیے اپنے موجودہ سٹاک کو سنبھال لیا لیکن کام شروع ہوتے ہی وہ سٹاک ختم ہو گیا۔
خان نے کہا کہ بقایا فنڈز جاری کرنے میں حکومت کی ناکامی نے ٹھیکیداروں کے لیے کام جاری رکھنا مشکل بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم نے اگست میں اپنا احتجاج ختم کر دیا تھا جب حکومت نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ شرحوں پر نظر ثانی کی جائے گی اور 1000 کروڑ روپے کے بقایا فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ لیکن یہ وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں۔ رقم کے بغیر، ہم دوبارہ کام شروع نہیں کر سکتے۔ ہمارا قرض اور اس پر سود بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکام سے اپیل کی کہ بقایا رقم کو فوری طور پر کلیئر کیا جائے۔
اس کمی کا اثر سڑکوں پر نظر آرہا ہے۔ پلوامہ ضلع کے ایک انجینئر نے بتایا کہ پلوامہ-شوپیان لنک روڈ پر کام درمیان میں روک دیا گیا تھا کیونکہ ٹھیکیدار کے پاس اسفالٹ ختم ہو گیا تھا۔
کاک پورہ کے ایک مقامی رہائشی علی محمد کمار نے بتایا کہ پلوامہ شوپیان سڑک پر اسفالٹ کا کام جاری تھا لیکن اسفالٹ کی کمی کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے۔ کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سڑک بری طرح سے خراب ہے۔ مقامی باشندوں کے بار بار کے مطالبات اور احتجاج کے بعد پی ڈبلیو ڈی نے بٹومین کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ لیکن کام میں تاخیر نے سردیوں کے قریب آتے ہی اس کی تکمیل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
فنڈز کی وصولی میں کمی اور تاخیر کے باوجود حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے اہداف کے قریب ہیں۔ وسطی کشمیر زون (جس میں سری نگر، بڈگام اور گاندربل اضلاع شامل ہیں) میں محکمہ آر اینڈ بی کے چیف انجینئر اشونی کمار نے کہا کہ ان کے زون نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ہمارا سینٹرل زون میں 250 کلومیٹر کا ہدف تھا۔ اس میں سے، ہم نے 190 کلومیٹر پر میکڈم ڈال دیا ہے۔ باقی 60 کلومیٹر پر کام جاری ہے، ہم اسے جلد مکمل کر لیں گے۔" انہوں نے کہا، "اہداف کے حصول کے لحاظ سے وسطی کشمیر بہترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ کام مکمل کرنے والے ٹھیکیداروں کو ادائیگی کی جا رہی ہے۔
جنوبی اور شمالی کشمیر کے چیف انجینئر سشیل کمار نے کہا کہ شمالی کشمیر میں 309 کلو میٹر کے ہدف کے مقابلے میں 221 کلومیٹر سڑک کو تار تار کیا گیا ہے۔ کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ جنوبی کشمیر میں 268.4 کلومیٹر کے ہدف کے مقابلے میں 168.35 کلو میٹر سڑک کو تار تار کیا گیا ہے۔
شمالی اضلاع میں کپواڑہ، بارہمولہ اور بانڈی پورہ شامل ہیں جبکہ پلوامہ، شوپیاں، کولگام اور اننت ناگ جنوبی کشمیر کے اضلاع ہیں۔