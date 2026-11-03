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میرواعظ کی نظربندی کے بعد کشمیر کی مذہبی تنظیم نے اجلاس ملتوی کر دیا
میرواعظ کی تین دنوں سے جاری ہاؤس اریسٹ اور ان کی شرکت کے امکانات کے اردگرد پھیلی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر لیا گیا۔
Published : November 3, 2026 at 5:16 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے مذہبی مبلغین کے اتحاد 'متحدہ مجلس علماء' (MMU) نے اپنے سرپرست، میرواعظ کشمیر عمر فاروق کی گھر میں نظربندی (ہاؤس اریسٹ) کے خلاف احتجاجاً بدھ کو ہونے والا اپنا اہم اجلاس ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ ان کی نظر بندی کے باعث اجلاس میں ان کی شرکت پر غیر یقینی کے بادل منڈلا رہے تھے۔
متحدہ مجلس علماء (MMU) نے کہا کہ انہوں نے بدھ کے روز بانڈی پورہ کے 'دارالعلوم رحیمیہ' میں منعقد ہونے والے علماء کے پہلے ضلعی سطح کے اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ان کے سرپرست میرواعظ عمر فاروق کی گزشتہ مسلسل تین دنوں سے جاری ہاؤس اریسٹ اور ان کی شرکت کے امکانات کے ارد گرد پھیلی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر لیا گیا ہے۔
Mirwaiz Umar Farooq's continued house detention has forced the postponement of the first district-level Ulema meeting scheduled for Nov 4 in Bandipora, the MMU said. @MirwaizKashmir @mirwaizmanzil #Kashmir https://t.co/FMmBj1dwQV— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) November 3, 2026
سری نگر میں منعقدہ یک روزہ علماء کانفرنس
ایم ایم یو نے بتایا کہ یہ اجلاس 15 ستمبر 2026 کو سری نگر میں منعقدہ یک روزہ علماء کانفرنس کے تسلسل کے طور پر منظم کیا گیا تھا، جس میں جموں کشمیر اور لداخ کے مختلف مکاتب فکر اور خطوں کی نمائندگی کرنے والے 70 سے زائد ممتاز مذہبی اسکالرز نے شرکت کی تھی۔
رپورٹ کا ذکر کرنے کی وجہ سے گھر میں نظر بند
اتوار کے روز میرواعظ عمر فاروق نے کہا تھا کہ انہیں جامع مسجد میں جمعہ کے خطبے کے دوران جموں و کشمیر کی صورتحال پر 'انٹرنیشنل کرائسز گروپ' (ICG) کی رپورٹ کا ذکر کرنے کی وجہ سے گھر میں نظر بند رکھا گیا ہے۔ میرواعظ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (X) پر لکھا، "ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں کے مستقبل اور جموں و کشمیر اور خطے میں حقیقی امن کی فکر کے تحت غیر آرام دہ حقائق کو بیان کرنا اور سفارشات کی توثیق کرنا، موجودہ حکمران حکومت کو قبول نہیں ہے۔"
مذہبی اور سماجی ذمہ داریوں میں مداخلت
میرواعظ کی مسلسل نظر بندی کو انتہائی بدقسمتی اور قابلِ مذمت قرار دیتے ہوئے متحدہ مجلس علماء نے کہا کہ اس طرح کی پابندیاں میرواعظ کی مذہبی اور سماجی ذمہ داریوں میں مداخلت کرتی ہیں اور سماجی اصلاح، اتحاد اور کمیونٹی کی بہبود کے لیے مذہبی اسکالرز کی اہم اجتماعی کوششوں میں بھی رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایم ایم یو نے کہا کہ اس اتحاد کے تحت معاشرے کو درپیش سنگین سماجی اور ماحولیاتی چیلنجوں پر بحث و مباحثہ ہونا تھا اور اصلاح و تدارک میں علماء کے کردار پر غور کیا جانا تھا۔
سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال
بیان میں کہا گیا، "جن مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی ان میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا فروغ، منشیات اور دیگر نشہ آور اشیاء کا بڑھتا ہوا استعمال، خودکشی اور خود کو نقصان پہنچانے کے بڑھتے رجحانات، نوجوانوں میں ذہنی اور جذباتی تناؤ، سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال، خاندانی رشتوں کی کمزوری، اخلاقی زوال اور مذہبی و سماجی اداروں سے نوجوانوں کا بڑھتا ہوا کٹاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تنزلی اور اس کے سنگین نتائج شامل تھے۔"
مسلسل پابندیوں سے میرواعظ کی شرکت پر غیر یقینی صورتحال
تنظیم نے مزید کہا، "بانڈی پورہ میں کل کے اجلاس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں، جس میں تمام ممتاز علماء نے شرکت کرنی تھی، لیکن میرواعظ پر مسلسل پابندیوں نے ان کی شرکت پر غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی، جس کی وجہ سے منتظمین کے پاس اجلاس کو ملتوی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔" انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے اجلاس پورے جموں و کشمیر میں منعقد کیے جانے تھے۔