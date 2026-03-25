’کشمیر کا پینسل ولیج‘: پلوامہ کے اوکھو گاؤں کو خاص اہمیت حاصل
مقامی سطح پر پینسل صنعت کو فروغ دینے کےلیے اقدامات کئے جارہے ہیں جبکہ کچھ کمپنیوں نے سفیدے کے پودے کسانوں میں تقسیم کئے۔
Published : March 25, 2026 at 6:19 PM IST
ضلع پلوامہ نے زرعی اور صنعتی میدان میں نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان قائم کی ہے۔ یہاں کے میوہ جات، زعفران، سبزیاں اور بڑے صنعتی یونٹس اپنی مثال آپ ہیں، تاہم ان سب کے درمیان ’پینسل ولیج آف کشمیر‘ کے نام سے مشہور اکھو گاؤں بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔
اکھو گاؤں میں جہاں دھان کی کاشت کی جاتی ہے، وہیں بڑی تعداد میں سفیدے (پاپلر) کے درخت بھی اگائے جاتے ہیں جو پینسل اور سلیٹ سازی کی صنعت کے لیے بنیادی خام مال فراہم کرتے ہیں۔ اس گاؤں کو ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے “پینسل ولیج” کا خطاب دیا جا چکا ہے اور وہ متعدد بار اپنے ریڈیو پروگرام “من کی بات” میں اس گاؤں اور یہاں کے ہنرمندوں کا ذکر کر کے ان کی حوصلہ افزائی کر چکے ہیں۔
تاہم حالیہ برسوں میں اس صنعت کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سفیدے کے مادہ درختوں کو کاٹنے سے متعلق سرکاری احکامات کے باعث خام مال کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان درختوں سے نکلنے والی روئی بعض بیماریوں کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے ان پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ نتیجتاً کسانوں نے بھی ان درختوں کی کاشت میں دلچسپی کم کر دی ہے، جس سے کروڑوں روپے مالیت کی اس صنعت کے زوال کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔
اسی تناظر میں مقامی سطح پر صنعت کو فروغ دینے کے لیے مثبت اقدامات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کئی پینسل بنانے والی کمپنیوں نے کسانوں میں مفت سفیدے کے پودے تقسیم کیٸں ہے تاکہ انہیں دوبارہ اس کی کاشت کی طرف راغب کیا جا سکے۔اور اس صنعت کو مزید فروغ مل سکے۔
کاکاپورہ کے رہائشی عبداللہ شاہ نے اس حوالے سے بتایا کہ ایک نجی پینسل مینوفیکچرنگ کمپنی نے حال ہی میں پاپلر پودوں کی تقسیم کا آغاز کیا ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ چار سے پانچ برسوں میں پاپلر کی کاشت میں تقریباً 30 فیصد کمی آئی ہے، جس کی بڑی وجہ سرکاری پابندیاں اور کسانوں کی کم ہوتی دلچسپی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صنعت سالانہ ہزاروں کروڑ روپے کا کاروبار کرتی ہے، جس کا براہ راست فائدہ کسانوں کو پہنچتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس جانب خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی۔
اس موقع پر عنایت المیر نے کہا کہ پینسل سازی کی یہ صنعت نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہے بلکہ کسانوں کی آمدنی میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سفیدے کے درخت ماحولیاتی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہیں، اس لیے اس صنعت کو بچانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔
ادھر ایک مقامی صنعت کار نے بتایا کہ انہوں نے کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مفت پودے تقسیم کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ ان کے مطابق ابتدائی مرحلے میں کشمیر کے دو اضلاع میں تقریباً 20 ہزار پودے مفت فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد کسانوں کو دوبارہ اس جانب راغب کرنا اور پینسل سازی کی صنعت کو مستحکم بنانا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس مہم کو ہر سال جاری رکھا جائے گا تاکہ اس صنعت کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: پلوامہ کا مشہور پینسل ولیج - پنسل بنانے کے لئے 70 فیصد سے زیادہ سلیٹ تیار
ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو پلوامہ کا یہ منفرد “پینسل ولیج” اپنی شناخت کھو سکتا ہے، تاہم حکومتی تعاون اور نجی شعبے کی کوششوں سے اس صنعت کو دوبارہ عروج تک پہنچایا جا سکتا ہے۔