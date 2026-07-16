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آسمانی آفات سے ہو رہے نقصان پر کشمیری چرواہوں کو برائے نام معاوضہ مل رہا ہے
آسمانی بجلی گرنے، لینڈ سلائڈنگ وغیرہ سے ہر سال جموں کشمیر میں سینکڑوں بھیڑ بکریوں کی ہلاکت ہو تی ہے۔
Published : July 16, 2026 at 2:12 PM IST
سرینگر: موسمیاتی تبدیلی سے جڑی شدید موسمی آفات جموں و کشمیر کے چرواہوں کو بھاری نقصان پہنچا رہی ہیں، وہیں حکومت کی جانب سے ملنے والا معاوضہ مویشیوں، بھیڑ بکریوں بازار میں اصل قیمت کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔
دو سال پہلے بڈگام ضلع کے پیر پنجال کے اَشتر نامی چراگاہ میں آسمانی بجلی گرنے سے عبدالعزیز چوپان کی 13 بھیڑیں ہلاک ہو گئی تھیں۔ کشمیری چوپان برادری سے تعلق رکھنے والے 60 سالہ عبدالعزیز نے یہ کہتے ہوئے معاوضے کی درخواست نہیں دی کہ 'سرکاری کارروائی بہت طویل اور پیچیدہ' ہوتی ہے۔
محکمہ قبائلی امور کے 2021 کے سروے کے مطابق جموں و کشمیر میں تقریباً 6.12 لاکھ خانہ بدوش چرواہے ہیں، جن میں گوجر، بکروال، گڈی، سپی اور چوپان برادریاں شامل ہیں۔ ان کا روزگار مویشیوں خاص کر بھیڑ بکریوں کے ساتھ مئی سے اکتوبر تک کشمیر کی بلند پہاڑی چراگاہوں کی موسمی نقل مکانی پر منحصر ہے۔ لیکن اب موسمیاتی تبدیلی کے باعث آسمانی بجلی، بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے واقعات ان کی زندگی اور مویشیوں دونوں کے لیے بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔
اس سال مئی سے 15 جولائی تک پہلگام، پونچھ، گاندربل اور ترال کی چراگاہوں میں بادل پھٹنے اور آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں 450 سے زیادہ بھیڑ، بکریاں اور گائیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ ان نقصانات کا معاوضہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ (SDRF) کے تحت دیا جاتا ہے۔
چرواہوں کے مطابق ایک بھیڑ کی ہلاکت پر صرف 3 ہزار سے 4 ہزار روپے دیے جاتے ہیں، جبکہ بازار میں ایک بھیڑ کی قیمت 15 ہزار سے 50 ہزار روپے تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معاوضہ صرف 30 بھیڑوں تک محدود ہے۔
شیپ ہسبنڈری کشمیر کے ڈائریکٹر سید معین الحق نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "اگر کسی قدرتی آفت میں 30 سے زیادہ بھیڑیں مر جائیں تو SDRF کے تحت اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔" انہوں نے تسلیم کیا کہ "دیا جانے والا معاوضہ مویشیوں کی اصل قیمت سے بہت کم ہے۔ ان کے مطابق یہ شرحیں حکومت ہند نے SDRF کے ضابطوں کے تحت مقرر کی ہیں۔"
عبدالعزیز چوپان نے بتایا کہ اگرچہ انہیں معاوضہ مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے درخواست نہیں دی۔ انہوں نے کہا، "جب میری بھیڑیں بجلی گرنے سے مریں تو مجھے کوئی امداد نہیں ملی۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ ریوڑ کو چراگاہ میں چھوڑ کر نیچے آؤں، درخواستیں لکھوں اور ایک دفتر سے دوسرے دفتر کے چکر لگاؤں۔ مجھے اس امدادی اسکیم کے بارے میں بھی کوئی معلومات نہیں تھیں۔"
عبدالعزیز بڈگام کے برینوار گاؤں کے رہائشی ہیں، جہاں کئی خاندان پیر پنجال کی چراگاہوں میں بھیڑ پالنے کا کام کرتے ہیں۔ گزشتہ سال دودھ پتھری میں تیز آندھی کے دوران درخت گرنے سے تنویر چوپان کی 15 بھیڑیں ہلاک ہو گئی تھیں، مگر انہوں نے بھی معاوضے کے لیے درخواست نہیں دی۔
تاریخ کے ریسرچ اسکالر طارق احمد چوپان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یہ پورا عمل بہت مشکل ہے۔ زیادہ تر چرواہے ناخواندہ ہیں، انہیں نہ درخواست لکھنi آتی ہے اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاوضے کے لیے کس دفتر سے رجوع کرنا ہے!
ان کے مطابق "آگاہی کی کمی اور پیچیدہ سرکاری کارروائی کی وجہ سے بیشتر چرواہے امدادی اسکیموں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ انہوں نے کہا کہ جن خاندانوں کے مرد افراد گاؤں میں موجود ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار درخواست دے دیتے ہیں، لیکن جو خاندان چھ ماہ تک بالائی چراگاہوں میں رہتے ہیں انہیں نہ SDRF اور نہ ہی انشورنس جیسی اسکیموں کی معلومات پہنچ پاتی ہیں۔
30 بھیڑوں کی حد بھی بہت سے چرواہوں کو معاوضے سے محروم کر دیتی ہے۔ پونچھ کے دھندی دھرات کے رہائشی شوکت حسین کی 14 جولائی کو پیر پنجال کے رنجاٹی ڈھوک میں آسمانی بجلی گرنے سے 50 بھیڑیں، بکریاں، ایک بھینس اور ایک گائے ہلاک ہو گئیں، لیکن چونکہ نقصان مقررہ حد سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں مکمل معاوضہ نہیں مل سکے گا۔
کشمیر کی بالائی پہاڑی چراگاہیں انتہائی خطرناک علاقوں میں واقع ہیں، جہاں موسم اچانک بدل جاتا ہے اور بادل پھٹنے، آسمانی بجلی گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جس سے چرواہوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
شیپ ہسبنڈری محکمہ کے مطابق ہر سال اپریل سے اکتوبر کے دوران 20 لاکھ سے زیادہ بھیڑیں بلند چراگاہوں کی طرف منتقل کی جاتی ہیں۔ یہی مویشی جموں و کشمیر کے ہزاروں خاندانوں کے روزگار اور گوشت کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہیں، مگر اب موسمیاتی تبدیلی کے باعث ان پر خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔
جون سے اب تک ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور محکمہ موسمیات نے انہی پہاڑی چراگاہوں میں بادل پھٹنے کے 20 واقعات درج کیے ہیں۔ سید
معین الحق کے مطابق چرواہوں کے نقصانات کا مؤثر حل صرف مویشیوں کا بیمہ ہے۔ انہوں نے چرواہوں کو نیشنل لائیوسٹاک مشن (NLM) کے تحت اپنے مویشیوں کا بیمہ کرانے کا مشورہ دیا۔
انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت ملک کے تمام اضلاع میں بکریوں، بھیڑوں اور مویشیوں کا بیمہ کیا جاتا ہے، جس میں حکومت بیمہ پریمیم کا 85 فیصد ادا کرتی ہے، جبکہ چرواہوں کو صرف 15 فیصد رقم دینی ہوتی ہے۔
جموں کے بکروال کارکن فیصل رضا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "یہ بیمہ اسکیم بھی محدود ہے، کیونکہ ایک مستحق کو صرف پانچ بڑے مویشی یا دس بھیڑوں تک ہی بیمہ کی سہولت ملتی ہے۔" انہوں نے کہا کہ "بکروال برادری میں ناخواندگی کی وجہ سے بیشتر لوگوں کو اس اسکیم کی معلومات بھی نہیں ہیں۔"
جنگلی جانوروں سے بھی خطرہ
موسمی آفات کے علاوہ ریچھ جیسے جنگلی جانوروں کے حملوں سے بھی چرواہوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ایسے واقعات پر کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ ڈائریکٹر شیپ ہسبنڈری کے مطابق ایسے حملے نسبتاً کم ہوتے ہیں، اس لیے انہیں SDRF کے معاوضے میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔
اسپرنگر نیچر میں شائع ہونے والی تحقیق "Livestock Vulnerability and Holistic Approaches to Loss and Damage Assessment" کے مطابق بھارت میں دیہی معیشت کی بنیاد مویشی پالنے پر ہے، جو آمدنی، غذائی تحفظ اور گھریلو استحکام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
تحقیق کے مطابق موسمیاتی خطرات کے سماجی اور معاشی اثرات بہت وسیع ہیں۔ ملک کے تقریباً 67 فیصد چھوٹے، معمولی اور بغیر زمین کے کسان تقریباً 70 فیصد مویشیوں کے مالک ہیں۔ یہی طبقہ بھارت کی 62 فیصد دودھ کی پیداوار کرتا ہے۔ مویشی پالنے کا شعبہ زرعی جی ڈی پی میں 25.6 فیصد اور قومی جی ڈی پی میں 4.11 فیصد حصہ ڈالتا ہے، جبکہ تقریباً 8.8 فیصد آبادی کو روزگار فراہم کرتا ہے اور دیہی علاقوں کے تقریباً دو تہائی خاندانوں کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہے۔
ریسرچ اسکالر طارق احمد چوپان کا کہنا ہے کہ مناسب فلاحی اقدامات اور منصفانہ معاوضے کی کمی چرواہوں کو صدیوں پرانے اس پیشے سے دور کرکے مزدوری اور دوسرے روزگار کی طرف دھکیل رہی ہے۔
انہوں نے کہا: "اگر حکومت نے بروقت مداخلت نہ کی تو نہ صرف مویشیوں کی تعداد کم ہوگی بلکہ صدیوں پرانا چرواہوں کا یہ روایتی پیشہ بھی شدید متاثر ہوگا۔"
ایم ایل ایز کی کوششیں
قبائلی برادری سے تعلق رکھنے والے ارکانِ اسمبلی جاوید اقبال چودھری، چودھری اکرم اور چودھری ظفر علی کھٹانہ چرواہوں کے لیے مویشیوں کے نقصان سے متعلق خصوصی معاوضہ اسکیمیں متعارف کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ انہیں موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات سے بہتر تحفظ فراہم کیا جا سکے۔
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