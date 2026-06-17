آلودگی سے کشمیر کے قدرتی چشمے متاثر، مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت کے واقعات میں اضافہ

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آلودگی سے کشمیر کے قدرتی چشمے متاثر، مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت کے واقعات میں اضافہ
ماہرین نے آبی ذخائر اور آبی حیات کو بچانے کے لیے اجتماعی و انفرادی سطح پر ٹھوس اقدامات اٹھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 17, 2026 at 2:34 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : وادی کشمیر کو قدرت نے بے شمار قدرتی چشموں کی نعمت سے نوازا ہے۔ جنوبی کشمیر کا ضلع اننت ناگ، جہاں سینکڑوں قدرتی چشمے ہیں، اپنی اسی منفرد شناخت کے باعث "لینڈ آف سپرنگس" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ چشمے نہ صرف پینے کے صاف پانی کا اہم ذریعہ ہیں بلکہ مقامی ماحولیاتی نظام، زراعت اور آبی حیات کے تحفظ میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ انسانی غفلت، بڑھتی آلودگی اور ماحولیاتی بے احتیاطی کے باعث یہ قدرتی وسائل شدید خطرات سے دوچار ہو چکے ہیں۔
گھروں، دکانوں اور ہوٹلز وغیرہ سے خارج ہونے والا آلودہ پانی، پلاسٹک اور پولیتھین کے بے دریغ استعمال، کوڑا کرکٹ کو آبی ذخائر میں پھینکنے اور دیگر غیر ذمہ دارانہ سرگرمیوں نے نہ صرف چشموں کے صاف و شفاف پانی کو آلودہ کر دیا ہے بلکہ ان میں پائی جانے والی نایاب اور مقامی مچھلیوں کی نسلوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔
گزشتہ چند ماہ کے دوران جنوبی کشمیر سمیت وادی کے مختلف علاقوں میں مچھلیوں کی اجتماعی ہلاکت کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔ چند ماہ قبل مٹن میں واقع تاریخی و مذہبی اہمیت کے حامل مارتنڈ سوریہ مندر کے چشمے میں مچھلیوں کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اننت ناگ کے تاریخی شیر باغ چشمے، کولگام، شوپیاں اور گاندربل کے مختلف آبی ذخائر میں بھی اسی نوعیت کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ حالیہ دنوں قاضی گنڈ کے مشہور پانزتھ ناگ چشموں میں بھی مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت نے ایک بار پھر ماہرین اور مقامی آبادی کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔
محکمہ فشریز کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پانزتھ ناگ میں مچھلیوں کی ہلاکت کی بنیادی وجوہات میں گھریلو سیوریج کا اخراج، کوڑا کرکٹ کی بڑھتی مقدار، پانی کا آلودہ ہونا اور ممکنہ بیکٹیریائی و فنگل انفیکشن شامل ہیں۔ محکمہ کی ٹیم نے متاثرہ مقام کا معائنہ کیا جہاں بڑی تعداد میں مردہ مچھلیاں پائی گئیں۔ مچھلیوں پر سفید دھبے اور زخم دیکھے گئے جبکہ اندرونی اعضا میں کوئی نمایاں خرابی نہیں ملی۔ ماہرین کے مطابق یہ علامات بیکٹیریائی انفیکشن کی نشاندہی کرتی ہیں، تاہم حتمی نتیجہ لیبارٹری تجزیے اور سائنسی جانچ کے بعد ہی سامنے آسکے گا۔
تحقیقات کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ قریبی آبادیوں کا گھریلو گندا پانی براہ راست چشموں میں چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک، پولیتھین، خوراک کا بچا ہوا مواد اور دیگر کچرا بھی پانی میں پھینکا جا رہا ہے جبکہ بعض مقامات پر لوگ چشموں میں کپڑے دھونے جیسی سرگرمیوں میں بھی مصروف پائے گئے۔ ماہرین کے مطابق ان تمام عوامل نے پانی کے معیار کو بری طرح متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں مچھلیاں بیماریوں کا آسان شکار بن رہی ہیں۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز، اننت ناگ، شبیراحمد کے مطابق آلودگی کے باعث پانی میں موجود مچھلیوں کی قوتِ مدافعت کمزور ہو رہی ہے اور فنگل انفیکشن ان کی ہلاکت کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ نے متاثرہ علاقوں میں علاجی اقدامات شروع کیے ہیں جبکہ صفائی کا عمل بھی انجام دیا جارہا ہے ۔
انہوں نے مزید کہا کہ پانزتھ معاملے کی سائنسی تحقیقات کے لیے مچھلیوں اور پانی کے نمونے شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر (SKUAST -K) کے ماہرین کو بھیجے گئے ہیں جبکہ اس واقعے کی اطلاع نیشنل سرویلنس پروگرام فار ایکواٹک اینیمل ڈیزیزز کو بھی دی گئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ محکمہ فشریز نے مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سیوریج کے اخراج کو روکنے، کچرا پھینکنے اور کپڑے دھونے جیسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے، پانی کے معیار کی مسلسل نگرانی، لیبارٹری سطح پر جانچ اور عوامی بیداری مہمات چلانے کی سفارش کی ہے۔انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ چشموں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے اپنا کردار ادا کریں، ان میں کوڑا کرکٹ گندہ پانی ڈالنے سے گریز کریں ۔
سینئر صحافی ایس طارق نے کہا کہ قدرتی چشمے اننت ناگ ضلع کی شناخت اور پہچان ہیں، تاہم بڑھتی ہوئی آلودگی کے باعث ان کے وجود کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چشموں کا پانی اس قدر آلودہ ہو چکا ہے کہ ان میں پائی جانے والی نایاب مچھلیاں بڑی تعداد میں ہلاک ہو رہی ہیں، جو ماحولیات کے لیے ایک خطرناک اشارہ ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ کئی چشموں کا پانی اب پینے کے قابل بھی نہیں رہا، جو انتہائی فکر انگیز صورتحال ہے۔ ایس طارق نے عوام اور متعلقہ محکموں پر زور دیا کہ وہ قدرتی چشموں کے تحفظ اور بحالی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات اٹھائے تاکہ اننت ناگ کی یہ منفرد پہچان محفوظ رہ سکے۔
قابلِ ذکر ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران وادی کشمیر میں مچھلیوں کی اجتماعی ہلاکت کا یہ چھٹا واقعہ ہے، جس سے ماحولیاتی ماہرین میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر آلودگی پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو اس کے اثرات صرف آبی حیات تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا ماحولیاتی نظام، آبی وسائل اور انسانی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔
واضح رہے کہ پانزتھ ناگ جنوبی کشمیر کے اہم ترین قدرتی چشموں میں شمار ہوتا ہے، جو قاضی گنڈ کے تقریباً 45 دیہات کو پانی فراہم کرتا ہے۔ یہ چشمہ آبپاشی، پینے کے پانی اور نجی و سرکاری ٹراؤٹ ہیچری کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے میں اس قدرتی ورثے کا تحفظ صرف سرکاری اداروں ہی نہیں بلکہ مقامی آبادی کی بھی مشترکہ ذمہ داری ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان قیمتی آبی وسائل سے مستفید ہو سکیں۔
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